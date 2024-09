Azerbaijão prepara-se para acolher Grande Prémio de Fórmula 1

De Euronews

A corrida de 6 quilómetros acontece no dia 15 de setembro e vai decorrer no coração da cidade de Baku.

A capital do Azerbaijão, Baku, prepara-se para acolher a competição Grande Prémio de Fórmula 1, que está prevista para o dia 15 de setembro.

Quase todos os hotéis da cidade vão estar completamente cheios, tendo em conta o número de reservas feitas para esse fim de semana. Dois mil voluntários estão a trabalhar em conjunto para que tudo corra bem.

“As vibrações são fantásticas, há muita preparação a decorrer nos bastidores, estamos sempre a aprender algo e a divertir-nos", disse o voluntário Novruz Juvarlinski.

“Estou muito entusiasmada com o F1 Baku. Temos tantos eventos e jogos e uma equipa tão grande está a trabalhar para preparar tudo. Para mim, é muito importante estar aqui”, disse Yegana Bagirzadeh, outra voluntária.

Os organizadores do Grande Prémio do Azerbaijão de 2024 implementaram novas tecnologias e melhoraram as infraestruturas da pista, de modo a aumentar a segurança e a minimizar as perturbações para a população local.

O número de lugares para os espetadores aumentou em 35%, relativamente à edição passada, para satisfazer a procura de bilhetes, tendo sido acrescentadas novas bancadas ao longo da pista.

“Este é um desporto em crescimento. Também está a expandir-se a nível mundial. Fazer parte disso é ótimo para o nosso país, traz muito reconhecimento, muito turismo e benefícios económicos para o país e os seus cidadãos”, referiu o diretor executivo do circuito da cidade de Baku, Magsud Farzullayev.

A corrida de 6 quilómetros decorre no coração da cidade, passando por alguns dos seus marcos mais emblemáticos, como a Torre da Donzela e a Cidade Velha, bem com a pitoresca avenida do Mar Cáspio.