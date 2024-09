Vencedor das presidenciais argelinas duvida dos resultados anunciados pela autoridade eleitoral

De Euronews com AP

Num país onde as eleições têm sido cuidadosamente controladas, as inesperadas questões sobre irregularidades chocaram os argelinos, que previam vitória clara de Tebboune. Em vez disso, o atual presidente e rivais emitiram comunicado conjunto a questionar resultados divulgados pelas autoridades.

Depois de ter vencido as eleições na Argélia, o presidente Abdelmadjid Tebboune juntou-se aos seus dois opositores para criticar a autoridade eleitoral por ter anunciado resultados que contradizem os anteriores números da afluência às urnas e as contagens locais.

Estas alegações de irregularidades põem em causa o que inicialmente parecia ser uma reeleição esmagadora do presidente de 78 anos.

A Autoridade Eleitoral Nacional Independente da Argélia (ANIE) anunciou no domingo que Tebboune tinha obtido 94,7% dos votos de sábado, ultrapassando largamente os seus adversários, o islamista Abdelali Hassani Cherif, que obteve 3,2%, e o socialista Youcef Aouchiche, que não passou dos 2,2%.

Horas mais tarde, Tebboune e os seus opositores emitiram uma declaração conjunta acusando o responsável máximo pelas eleições de anunciar resultados contraditórios e de pôr em causa a divulgação dos resultados eleitorais.

Inicialmente, a autoridade eleitoral tinha anunciado uma taxa de participação de 48% mas, ao revelar o número de votos de cada candidato, tornou-se claro que a taxa de participação era muito inferior, perante o número total de eleitores.

No domingo, as autoridades eleitorais informaram que 5,6 milhões, dos cerca de 24 milhões de eleitores do país, votaram.

Antes de os três candidatos questionarem a discrepância, os dois adversários de Tebboune já tinham manifestado a sua preocupação, avançando com os próprios resultados.

Não se sabe o que acontecerá depois de os três candidatos terem posto em causa as irregularidades e se a ação levará a ações judiciais ou atrasará a certificação final dos resultados.

Abstenção foi “lição de democracia” contra as elites

Tebboune, considerado o candidato dos militares, ganhou o seu primeiro mandato em 2019 durante uma eleição amplamente boicotada; multidões saquearam as assembleias de voto e a polícia interrompeu as manifestações.

A vitória do atual presidente alimentou o ceticismo sobre os resultados eleitorais, bem como as críticas dos ativistas pró-democracia. Há muito que este grupo considera as eleições como um instrumento utilizado pelas elites políticas do país para dar uma aparência de apoio popular.

Muitos disseram que a mensagem mais forte das eleições veio daqueles que optaram por se abster por receio de que as eleições apenas consolidassem e legitimassem “le pouvoir” - um termo utilizado para descrever as elites apoiadas pelos militares que governam o país.

Em 2019, os manifestantes do Hirak - palavra árabe que significa “movimento” - inundaram as ruas das cidades argelinas depois de o então presidente Abdelaziz Bouteflika ter indicado que pretendia concorrer a um quinto mandato.

As forças armadas frustraram esses planos e Bouteflika demitiu-se pouco depois.

O governo interino que o substituiu acedeu aos apelos dos líderes militares para a realização de eleições no final desse ano. Este facto enfureceu os manifestantes, que consideraram a aceleração das eleições uma forma de acalmar o descontentamento e de contornar as exigências de um governo civil e não militar.

A Amnistia Internacional condenou, na semana passada, a “brutal repressão dos direitos humanos na Argélia, incluindo os direitos à liberdade de expressão, de reunião pacífica e de associação, no período que antecedeu as eleições presidenciais”.