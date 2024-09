Argelinos afastam-se das urnas em eleições previsíveis

Até às 17 horas de sábado, a afluência às urnas era de 26,5% na Argélia e de 18,3% no estrangeiro. A vitória do Presidente Abdelmadjid Tebboune é amplamente esperada.

Os argelinos votaram no sábado numa eleição que irá decidir se o Presidente Abdelmadjid Tebboune, apoiado pelo exército, obtém um novo mandato - cinco anos depois de os protestos pró-democracia terem levado os militares a destituir o anterior presidente após duas décadas no poder.

Desde que a Argélia anunciou a data das eleições, no início deste ano, tem havido pouco suspense quanto ao resultado.

Embora se espere que seja nomeado vencedor quando os resultados forem finalizados, Tebboune disse após a votação que esperava que "quem quer que ganhe continue no caminho em direção a um ponto sem retorno na construção da democracia".

Com a contagem dos votos a decorrer no sábado à noite, após o encerramento das urnas, a questão é menos sobre quem vai ganhar e mais sobre quantos eleitores ficaram em casa.

Os apoiantes e os adversários de Tebboune apelaram todos aos eleitores para que fossem votar, depois de os boicotes e as elevadas taxas de abstenção em eleições anteriores terem prejudicado a capacidade do governo para reclamar apoio popular.

Mas, ao longo do dia, muitos locais de voto em Argel estiveram praticamente vazios, à exceção de dezenas de polícias que guardavam os seus postos.

As assembleias de voto permaneceram abertas até às 21h00 de sábado, depois de as autoridades terem alargado o período de votação para dar resposta às preocupações de que as pessoas pudessem não ter votado durante o dia em certas partes do país devido ao calor. Até às 17 horas, a afluência às urnas era de 26,5% na Argélia e de 18,3% nas secções do estrangeiro.

Os resultados preliminares são esperados para o início da manhã de domingo.

Um eleitor prepara-se para votar dentro de uma assembleia de voto durante as eleições presidenciais, sábado, 7 de setembro de 2024, em Argel, Argélia

A Argélia é o maior país de África em termos de superfície e, com cerca de 45 milhões de habitantes, é o segundo mais populoso do continente, depois da África do Sul, que realizará eleições presidenciais em 2024. É também um ano em que se realizam mais de 50 eleições em todo o mundo, abrangendo mais de metade da população mundial.

A campanha - reagendada no início deste ano para ter lugar durante o verão quente do Norte de África - caracterizou-se pela apatia da população, que continua a ser atormentada pelo elevado custo de vida e pela seca que levou à escassez de água em algumas partes do país.

O "Tio Tebboune", como a sua campanha enquadrou o homem de 78 anos, foi eleito em dezembro de 2019, após quase um ano de manifestações semanais "Hirak" que exigiam a demissão do antigo Presidente Abdelaziz Bouteflika. As suas exigências foram satisfeitas quando Bouteflika se demitiu e foi substituído por um governo provisório dos seus antigos aliados, que convocou eleições no final do ano.

Os manifestantes opuseram-se à realização de eleições demasiado cedo, receando que os candidatos que concorriam nesse ano fossem todos próximos do antigo regime e fizessem descarrilar o sonho de um Estado civil e não militar. Tebboune, um antigo primeiro-ministro visto como próximo dos militares, venceu. Mas a sua vitória foi manchada por boicotes e tumultos no dia das eleições, durante as quais multidões saquearam assembleias de voto e a polícia dispersou manifestações.

Ao longo do seu mandato, Tebboune utilizou as receitas do petróleo e do gás para aumentar alguns benefícios sociais - incluindo o seguro de desemprego e os salários e pensões do sector público - para acalmar o descontentamento. Para consolidar a sua legitimidade, Tebboune espera que nas eleições de sábado participem mais eleitores dos 24 milhões de eleitores elegíveis do que nas primeiras, em que apenas 39,9% votaram.

Muitos dos que boicotaram as últimas eleições continuam a não estar convencidos de que as eleições possam trazer mudanças.

Activistas e organizações internacionais, incluindo a Amnistia Internacional, denunciaram a forma como as autoridades continuam a perseguir as pessoas envolvidas nos partidos da oposição, nos meios de comunicação social e nos grupos da sociedade civil.

Alguns denunciaram esta eleição como um exercício de carimbo de borracha que só pode consolidar o status quo.

"Os argelinos estão-se nas tintas para estas eleições falsas", disse o antigo líder do Hirak, Hakim Addad, que foi proibido de participar na vida política há três anos. "A crise política persistirá enquanto o regime se mantiver. O Hirak pronunciou-se".

Vinte e seis candidatos apresentaram os documentos preliminares para concorrer às eleições, embora apenas dois tenham sido aprovados para desafiar Tebboune.

Não sendo novatos na política, evitaram criticar diretamente Tebboune durante a campanha e, tal como o atual presidente, enfatizaram a participação.

Abdelali Hassani Cherif, líder do partido islamista Movimento da Sociedade para a Paz (MSP), fez apelos populistas à juventude argelina, candidatando-se com o slogan "Oportunidade!" Youcef Aouchiche, um antigo jornalista que concorre pela Frente das Forças Socialistas (FFS), fez campanha com uma "visão para o futuro".

Tanto os candidatos como os seus partidos arriscavam-se a perder o apoio de potenciais apoiantes que pensavam estar a vender-se ao contribuírem para a ideia de que as eleições eram democráticas e disputadas.

Perto de um centro de votação no centro de Argel, o apoiante de longa data do FFS, Mhand Kasdi, disse que o seu partido tinha traído os seus ideais ao apresentar um candidato pela primeira vez desde 1999.

"Está a dar o seu apoio a uma eleição fraudulenta", disse o gerente da estação de serviço, acrescentando que Aouchiche e Hassani "vão ajudar a fazer com que o candidato do regime pareça bom".

Aouchiche apelou aos argelinos para que votassem nele no sábado, na sua cidade natal, "para dar aos jovens a confiança necessária para acabar com o desespero que os leva a embarcar nos barcos da morte para tentar chegar ao outro lado do Mediterrâneo", referindo-se a muitos dos que optam por emigrar para a Europa em busca de oportunidades, em vez de ficarem em casa.

Andrew Farrand, diretor para o Médio Oriente e Norte de África da empresa de consultoria de riscos geopolíticos Horizon Engage, afirma que ambos os candidatos têm mais em vista as eleições legislativas de 2025 do que as presidenciais de 2024. Uma vez que a lei argelina financia os partidos políticos com base no número de lugares que conquistam nas eleições legislativas, esperam que a campanha os posicione para um forte desempenho em 2025.

"É um jogo a longo prazo: Como é que posso mobilizar a minha base? Como posso construir uma máquina de campanha? E como posso cair nas boas graças das autoridades para estar em posição de aumentar os meus lugares? "Vimos isso na sua escolha de não criticar abertamente o Presidente, juntamente com uma mensagem muito forte para os argelinos irem votar."