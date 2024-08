Um dos maiores desafios que a Argélia enfrenta é o abastecimento de água potável. Para responder a esta emergência, o governo está a inovar, investindo na dessalinização e na reciclagem de águas residuais.

A Argélia enfrenta um dos seus maiores desafios: o abastecimento de água potável. Para fazer face a este stress hídrico crescente, o governo introduziu soluções inovadoras através de projetos ambiciosos destinados a garantir o acesso da população argelina à água potável.

A oeste de Oran, a central de dessalinização da água do mar de Cap Blanc representa um investimento estratégico. Atualmente, Oran é abastecida por três estações, o que não é suficiente para cobrir as necessidades de uma população de 2,5 milhões de habitantes, sem contar com o sector industrial. O projeto Cap Blanc, que está a ser construído de forma acelerada, irá aumentar o abastecimento de água potável a Oran e a outras wilayas ocidentais. Prevista para estar operacional em dezembro de 2024, esta infraestrutura entrará em serviço apenas 25 meses após o início dos trabalhos.

Mouloud Hachlaf, Diretor de Comunicação da AEC, sublinha a importância desta iniciativa: "Antecipámos a seca com um programa inicial que implementou 14 estações que produzem 2,2 milhões de m³ por dia, ou seja, 18% da água potável para os cidadãos. Até 2050, o Sahel, que inclui a Argélia, perderá 20% da sua precipitação. Por conseguinte, estamos a desenvolver um programa complementar para aumentar a nossa capacidade de dessalinização de água potável de 18% para 42%."

A dessalinização da água do mar é frequentemente criticada pelo seu custo e impacto ambiental. A Argélia está consciente deste facto e empenhada em reduzir este impacto através da integração de um cabaz energético nas suas estâncias, incluindo painéis solares, para tornar estas infraestruturas mais respeitadoras do ambiente.

Estão também em curso outros projetos semelhantes, como a central de Mostaganem, inaugurada em 2011, que produz 200 000 m³ de água potável por dia. Está prevista uma outra nova central em Khadra, 72 km a leste de Mostaganem, que deverá produzir 300 000 m³ de água potável por dia, protegendo simultaneamente contra a subida do nível do mar.

Farouk Elbrouz, Diretor Técnico da STMM, explica: "Podemos controlar todas as fases do tratamento da água e efetuar análises regulares para garantir que a água cumpre as normas argelinas e da OMS."

No entanto, a dessalinização, por si só, não é suficiente para cobrir todas as necessidades de água potável da Argélia. O país está também a tentar aumentar o seu abastecimento através da reutilização de águas residuais tratadas, como mostra o exemplo de Médéa. Nesta região, situada a 90 quilómetros da capital Argel, as explorações frutícolas utilizam água purificada para a irrigação, o que lhes permite fazer face a anos de seca.

Abdelkader Benkorbi, Engenheiro Agrónomo, explica: "Fomos obrigados a procurar água e a água da estação de tratamento era a nossa única solução."

A Argélia está a apostar na dessalinização da água do mar para cobrir 60% das necessidades de água da sua população até 2030. Juntamente com tecnologias inovadoras de tratamento de águas residuais, este plano estratégico tem como objetivo criar um futuro mais pacífico para os desafios climáticos que se avizinham.