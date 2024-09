EUA: quatro mortos em tiroteio numa cidade do Alabama

De euronews com AP

O departamento de polícia da cidade de Birmingham acredita que vários homens armados dispararam contra 22 pessoas no total enquanto estavam no passeio, quatro das quais mortalmente.

Um tiroteio matou quatro pessoas e feriu outras 18 numa popular zona de diversão noturna em Birmingham, no estado de Alabama, EUA, tendo muitas das vítimas sido apanhadas no meio do fogo cruzado, informou a polícia na madrugada de domingo. Ninguém foi imediatamente detido e a polícia pediu informações ao público.

O tiroteio ocorreu pouco depois das 23 horas de sábado na zona de entretenimento de Five Points South, disse o agente Truman Fitzgerald numa mensagem de correio eletrónico.

Os agentes que chegaram ao local encontraram dois homens e uma mulher num passeio com ferimentos de bala, que foram declarados mortos no local. Um outro homem baleado foi declarado morto num hospital, disse Fitzgerald.

Uma investigação preliminar revelou que "vários suspeitos dispararam contra um grande grupo de pessoas que se encontravam no exterior numa área pública", disse Fitzgerald.

"Os detetives acreditam que o tiroteio não foi aleatório e resultou de um incidente isolado em que várias vítimas foram apanhadas no fogo cruzado", disse Fitzgerald.

As pessoas feridas começaram a aparecer nos hospitais, disse Fitzgerald. No início de domingo, a polícia tinha identificado 18 outras vítimas com ferimentos, algumas das quais com risco de vida.

Não houve detenções imediatas e os investigadores ainda não tinham determinado os alvos pretendidos, disse Fitzgerald. Qualquer pessoa que tenha informações foi convidada a contactar as autoridades, sendo possível receber uma recompensa, informou a polícia.

A área de Five Points South contém locais de entretenimento, restaurantes e bares e está frequentemente cheia aos sábados à noite.