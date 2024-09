Bombardeamentos russos contra apartamentos em Kharkiv fazem 21 feridos

De Euronews

Oito dos feridos tiveram de ser hospitalizados, dois deles encontram-se em estado grave. Zelenskyy insiste na necessidade de atacar a Rússia com armas de longo alcance.

PUBLICIDADE

21 pessoas ficaram feridas depois de a Rússia ter bombardeado este domingo um edifício de apartamentos com vários andares na cidade ucraniana de Kharkiv. Moscovo usou uma bomba aérea FAB-250, informou o governador da região Oleh Syniehubov.

Entre os feridos está uma criança de oito anos. Segundo Syniehubov, mais de 60 residentes foram retirados de casa e oito dos feridos tiveram de ser hospitalizados, sendo que dois deles se encontram em estado crítico.

Kharkiv tem sido alvo frequente de ataques russos desde que Moscovo lançou a sua invasão total da vizinha Ucrânia em fevereiro de 2022.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, condenou o ataque e reiterou a intenção de obter autorização dos parceiros ocidentais para atacar a Rússia com "capacidades completas de longo alcance".

"Temos de reforçar as nossas capacidades para melhor proteger vidas e garantir a segurança. A Ucrânia precisa de capacidades completas de longo alcance, e estamos a trabalhar para convencer os nossos parceiros disso. Continuaremos estas discussões na próxima semana.", escreveu Zelenskyy na rede social X.

Pelo menos quatro carros incendiaram-se na sequência do ataque e outros 20 ficaram danificados.

No domingo, a Rússia também lançou um ataque com drones que danificou infraestruturas energéticas na região de Poltava, no centro da Ucrânia, e na cidade de Shostka, no norte do país, informaram as autoridades locais.

Também no domingo, bombardeamentos ucranianos feriram 10 pessoas na região de Belgorod, no sul da Rússia, que faz fronteira com a Ucrânia, afirmou o governador local Vyacheslav Gladkov.