Israel lança nova vaga de ataques no Líbano e pede aos civis que se afastem das bases do Hezbollah

De Euronews

Forças israelitas anunciaram esta segunda-feira que estão a atacar "alvos terroristas" por todo o Líbano.

As forças israelitas anunciaram esta segunda-feira que estão a conduzir uma nova vaga de ataques contra alvos do Hezbollah no Líbano, pedindo aos civis na zona sul do país que se retirem das áreas que são bastiões do grupo libanês.

Numa publicação no X, o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, revelou que os militares tinham começado a "atacar alvos terroristas por todo o Líbano" por terem indicações de que o Hezbollah estava "a preparar-se para disparar na direção do território israelita".

"Aconselhamos os civis das localidades libanesas situadas dentro e junto de edifícios e áreas utilizadas pelo Hezbollah para fins militares - como as que são utilizadas para armazenar armas - a saírem imediatamente do caminho do perigo para sua própria segurança", sublinhou Hagari.

A agência de notícias estatal do Líbano avança que os ataques israelitas no sul do país esta segunda-feira fizeram já uma vítima mortal e seis feridos.

Os ataques israelitas desta segunda-feira surgem um dia depois de o Hezbollah ter disparado mais de 100 rockets, na manhã de domingo, em direção a uma vasta área de Israel, com alguns a aterrarem nas imediações da cidade de Haifa.

A vaga de ataques do grupo libanês veio na sequência dos bombardeamentos israelitas a Beirute na sexta-feira, que mataram pelo menos 45 pessoas, incluindo alguns altos comandantes do Hezbollah.

Naim Qassem, vice-líder do Hezbollah, disse no funeral de um dos comandantes do grupo: "Entrámos numa nova fase, cujo título é a batalha sem fim do ajuste de contas".