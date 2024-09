Alemanha: SPD de Scholz vence por curta margem a extrema-direita nas eleições de Brandeburgo

De Euronews

A votação de domingo seguiu-se a uma acesa campanha eleitoral centrada nas questões da migração, da segurança interna e da paz.

O Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler alemão Olaf Scholz, venceu por curta margem as eleições no estado de Brandeburgo, na Alemanha, no domingo.

Três semanas depois de o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) ter vencido em dois outros estados da Alemanha - Turíngia e Saxónia - o SPD saiu agora vencedor.

De acordo com os resultados finais, publicados no domingo à noite pela administração eleitoral do Estado, o SPD obteve 30,9% dos votos, enquanto o AfD ficou em segundo lugar, com 29,2%.

A Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), um novo movimento de esquerda, ficou em terceiro lugar com 13,5%, enquanto os democratas-cristãos de centro-direita obtiveram 12,1%.

A vitória do SPD trouxe um alívio a Scholz, cuja coligação governamental de três partidos se tem saído mal nas eleições deste ano.

Os social-democratas governam o estado de Brandemburgo desde 1990 e uma derrota neste estado teria sido um grande revés para Scholz, que tem o seu círculo eleitoral na capital do estado, Potsdam.

Scholz já manifestou desejo de ser o candidato do seu partido a chanceler nas eleições federais do próximo ano, sendo que a votação deste fim de semana também poderia ter implicações no futuro político do governante.

No entanto, o sucesso do SPD em Brandeburgo não foi atribuído a Scholz, mas sim ao governador do estado, Dietmar Woidke.

“É uma vitória importante para mim, é uma vitória importante para o meu partido e é uma vitória importante para o estado de Brandeburgo”, disse Woidke.

O governador distanciou-se de Scholz durante a campanha e prometeu mesmo demitir-se em caso de vitória da extrema-direita.