Região de Ática limpa cursos de água para evitar inundações

A Euronews acompanhou o governador da região, Nikos Hardalias, numa visita ao leste de Ática para acompanhar os trabalhos que visam evitar que os ribeiros transbordem.

As equipas trabalham em pleno com o objetivo de limpar os cursos de água da região de Ática, na Grécia, que ameaçam várias zonas com inundações. A proteção anti-inundações é uma prioridade absoluta, declarou o governador Nikos Hardalias, durante uma visita ao leste da região. Manifestou preocupação com a preparação da região para as cheias antes da época de inverno. A área sofreu já danos graves devido a um grande incêndio florestal que atingiu os subúrbios do norte de Atenas em agosto. Hardalias reconhece os progressos feitos, mas admite que a Ática ainda não está fortificada contra os potenciais riscos de inundação.

"Estamos a travar a batalha do óbvio. Por outras palavras, chamamos a atenção para questões que já deviam ter sido resolvidas. Deveria haver limpezas regulares. Estamos a tentar racionalizar este procedimento, para trazer alguma ordem. O nosso grande problema é o das sobreposições. Ou seja, há ribeiras que nós limpamos, ribeiras que o ministério limpa e ribeiras que os municípios limpam. Percebe-se que tudo isto cria muitos problemas", explica o governador.

Nikos Hardalias, governador de Ática Euronews

Até agora, a região da Ática limpou 19 cursos de água e, até ao final de outubro, espera-se que limpem mais 19, o que significa que, no total, terão percorrido mais de 30 quilómetros de cursos de água.

O atraso de projetos importantes na administração local devido à burocracia ou à falta de recursos é um fenómeno comum. Nikos Hardalias afirmou que a gestão metropolitana dos projetos de prevenção é a única solução para a blindagem da Ática e apresentou uma proposta específica a este respeito: "A parte da proposta que diz respeito à forma como devemos licenciar estes projetos está a avançar parcialmente, de modo a não perdermos tempo precioso. Foram dados alguns passos importantes, mas é necessária uma revisão exaustiva dos instrumentos jurídicos que nos foram dados, especialmente os instrumentos financeiros. Porque os projetos sem dinheiro não existem. Os governos enviam-nos facilmente as responsabilidades, mas têm de as complementar com os recursos necessários. Sem dinheiro não podemos executar projetos'', diz Hardalias.

Graças a este empenho, a administração da região de Ática espera que este inverno se passe sem inundações.