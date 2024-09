De euronews

Os cidadãos checos foram às urnas na sexta-feira, numa votação de dois dias para eleger um terço dos lugares na Câmara Alta do Parlamento e nas eleições regionais.

A votação teve lugar num contexto de fortes inundações que atingiram o país e outras partes da Europa Central nos últimos dias.

As inundações causaram pelo menos 24 mortes na região, cinco das quais na República Checa.

Os funcionários do Estado ajudaram as pessoas mais afetadas a organizar o seu voto no nordeste do país, onde as escolas e outros edifícios que servem de assembleias de voto ficaram submersos e danificados.

Os funcionários do Ministério do Interior assumiram a organização da votação em cinco cidades onde as autoridades locais estavam preocupadas com os esforços de limpeza e recuperação dos espaços afetados.

Em alguns locais, a votação teve lugar em contentores de transporte, tendas ou ao ar livre.

A atual coligação de cinco partidos no poder, liderada pelo primeiro-ministro checo Petr Fiala, tem uma clara maioria no Senado de 81 lugares, onde 27 lugares estão em disputa nas eleições a duas voltas.

A segunda volta das eleições terá lugar na próxima semana

A câmara baixa do Parlamento checo domina o processo legislativo, mas o seu Senado desempenha um papel importante na aprovação de alterações constitucionais e na aprovação dos juízes do Tribunal Constitucional.