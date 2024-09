A Europa é um tesouro de exposições de arte de alto nível, e este outono não é diferente! Veja as nossas escolhas favoritas que não vai querer perder.

As galerias de renome mundial em toda a Europa estão a dar tudo por tudo neste outono, com uma abundância de exposições, instalações e retrospetivas de arte a não perder.

Desde uma exposição "única no século" de Van Gogh na National Gallery de Londres até uma homenagem há muito esperada a Gabriele Münter no Museu Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, os amantes da arte são verdadeiramente mimados pela escolha.

Sente-se um pouco sobrecarregado ou não sabe por onde começar? Não se preocupe - aqui está o nosso guia para 14 das melhores exposições para as quais vai querer reservar um voo.

'Surrealismo' no Centre Pompidou (Paris, França)

O Triunfo do Surrealismo" (1973) de Max Ernst Credit: Wikimedia Commons

Este ano marca o 100º aniversário do nascimento do Surrealismo - celebrando a publicação do Manifesto Surrealista em outubro de 1924. Por isso, não há melhor altura para visitar a exposição "Surrealismo" no Centro Pompidou de Paris, que reúne obras de artistas icónicos como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst e Joan Miró. Concebida "como um labirinto", a exposição também celebra as mulheres surrealistas, como Leonora Carrington e Dora Maar. A principal atração da exposição? Um "tambor" central que alberga o Manifesto Surrealista original, emprestado pela Biblioteca Nacional de França, acompanhado de uma projeção multimédia que dá vida à criação do manifesto.

"Surrealismo" no Centro Pompidou decorre até 13 de janeiro de 2025.

Mark Bradford: Keep Walking" no Hamburger Bahnhof (Berlim, Alemanha)

O famoso artista americano Mark Bradford lança a sua muito aguardada primeira exposição individual na Alemanha Credit: Berlin, Nationalgalerie / Jacopo LaForgia

"Mark Bradford: Keep Walking, marca a reabertura do histórico complexo de edifícios Rieckhallen, na Hamburger Bahnhof, em Berlim. Abrangendo duas décadas, a exposição apresenta 20 obras do artista de 62 anos, incluindo pinturas, esculturas e instalações, que exploram a raça, o género e a desigualdade económica.

A arte de Bradford, enraizada na sua educação em Los Angeles, utiliza objetos encontrados, como cartazes e recortes de jornais, para abordar questões sociopolíticas, em especial a experiência dos negros americanos. Destacam-se a escultura monumental Spoiled Foot e a pintura de chão interactiva Float. "Mark Bradford: Keep Walking" na Hamburger Bahnhof decorre até 18 de maio de 2025.

Noah Davis" no DAS Minsk (Potsdam, Alemanha)

Untitled (2015) by Noah Davis Museu de Arte Moderna de Nova Iorque/património de Noah Davis

DAS MINSK, em Potsdam, apresenta a maior exposição institucional do falecido Noah Davis (1983-2015), a partir de 7 de setembro. Com mais de 50 obras, esta retrospetiva abrange toda a carreira de Davis e viajará posteriormente para o Barbican, em Londres, e para o Hammer Museum, em Los Angeles. Com uma curadoria cronológica, a exposição destaca o percurso criativo de Davis desde a sua primeira exposição em 2007 até à sua morte prematura aos 32 anos em 2015, e apresenta pinturas, trabalhos em papel e esculturas inéditas. Promete ser um tributo emocional e inesquecível a um artista cujo legado continua a ressoar.

'Noah Davis' no DAS Minsk está patente até 5 de janeiro de 2025.

Van Gogh: Poets and Lovers" na National Gallery (Londres, Reino Unido)

Noite estrelada no Ródano (1888) de Vincent van Gogh Credit: Wikimedia Commons

Naquilo que foi descrito como um espetáculo "único no século", a National Gallery apresenta mais de 60 obras impressionantes do lendário Vincent Van Gogh, incluindo "Noite estrelada sobre o Ródano", "A casa amarela" e "Girassóis".

Para além destas obras-primas de renome mundial, a exposição apresenta também uma seleção de pinturas e desenhos de Van Gogh raramente vistos, oferecendo uma exploração aprofundada da evolução criativa do artista durante os seus anos de transformação em Arles e Saint-Rémy. Não é preciso dizer muito mais - esta é uma exposição que não pode perder!

Van Gogh: "Poets and Lovers" na National Gallery está patente até 19 de janeiro de 2025.

'German Expressionism' no Moderna Museet (Estocolmo, Suécia)

Cinco mulheres na rua (1913) de Ernst Ludwig Kirchner Credit: Ernst Ludwig Kirchner / Bildupphovsrätt 2024

Esta exposição reúne o trabalho vibrante e inovador do grupo Die Brücke (A Ponte), que abalou a cena artística do início do século XX com as suas cores vivas e formas simplificadas. Fundado em 1905 por um grupo rebelde de estudantes de arquitetura, a arte de Brücke marca o início da maior contribuição da Alemanha para o modernismo e a criação do expressionismo.

Pela primeira vez na região nórdica, o Moderna Museet da Suécia permite aos visitantes explorar uma coleção de pinturas, desenhos e esculturas dos fundadores da Brücke - Ernst Ludwig Kirchner, Otto Bleyl, Erich Heckel e Karl Schmidt-Rottluff - bem como de membros posteriores como Emil Nolde e Max Pechstein.

"German Expressionism" no Moderna Museet decorre de 21 de setembro de 2024 a 9 de março de 2025.

Céline Laguarde (1873-1961): Fotógrafa" no Musée d'Orsay (Paris, França)

"Retrato de homens e paisagem do País Basco" (1901- 1914) de Céline Laguarde Credit: Musée d’Orsay/Patrice Schmidt

O Museu d'Orsay destaca a obra de Céline Laguarde, uma figura pioneira do pictorialismo do início do século XX, numa grande retrospetiva. Trata-se da primeira exposição exclusivamente dedicada a uma fotógrafa ativa em França antes da Primeira Guerra Mundial.

A exposição, que inclui cerca de 140 impressões originais de Laguarde, revela a sua enorme contribuição para a fotografia e a sua influência no mundo artístico da sua época. É uma oportunidade para descobrir não só "uma fotógrafa reconhecida como a mais importante que surgiu em França durante os primeiros setenta e cinco anos de existência do meio, mas também, e sobretudo, uma artista reconhecida já em vida como uma das maiores fotógrafas do seu tempo".

'Céline Laguarde (1873-1961): Photographer' em exibição no Musée d'Orsay de 24 September 2024 até 12 January 2025.

"Monet e Londres: Views of the Thames" na Courtauld Gallery (Londres, Reino Unido)

Londres, Parlamento. Luz do sol no nevoeiro (1904) de Claude Monet Credit: Grand Palais RMN/Hervé Lewandowski

Pela primeira vez em 120 anos, a requintada Courtauld Gallery, em Londres, está a reunir as pinturas impressionistas de Claude Monet sobre Londres. Criada durante as estadias do artista francês na capital entre 1899 e 1901, a série inclui obras da Ponte Charing Cross, da Ponte Waterloo e das Casas do Parlamento. A grande exposição realiza finalmente o desejo de longa data de Monet de exibir estes quadros em Londres, a apenas 300 metros do local onde muitos deles foram pintados. Toma lá o meu Monet!

Monet e Londres: Views of the Thames" na Courtauld Gallery decorre de 27 de setembro de 2024 a 19 de janeiro de 2025.

Helen Frankenthaler: Painting without Rules" no Palazzo Strozzi (Florença, Itália)

Helen Frankenthaler no seu estúdio na East 83rd Street, em 1974. Credit: International Center for Photography/Alexander Liberman

Através da sua inovadora técnica de imersão, que consistia em verter tintas a óleo diluídas sobre telas não preparadas, e da sua abordagem única à abstração, Helen Frankenthaler transformou o campo da pintura e abriu caminho para as futuras gerações de artistas. Agora, neste outono, o histórico Palazzo Strozzi acolhe uma exposição alargada que apresenta o trabalho da artista americana do século XX.

A exposição explorará a sua evolução artística de 1953 a 2002, período em que conseguiu destacar-se no campo maioritariamente masculino dos expressionistas abstractos.

"Helen Frankenthaler: Painting without Rules" no Palazzo Strozzi decorre de 27 de setembro de 2024 a 26 de janeiro de 2025.

'Chagall' no Museu ALBERTINA (Viena, Áustria)

Aniversário (1923) de Marc Chagall Credit: Bildrecht, Vienna, AOKI Holdings

De 28 de setembro de 2024 a 9 de fevereiro de 2025, o museu ALBERTINA apresenta cerca de 90 obras encantadoras de Marc Chagall, talvez o mais famoso artista judeu do século XX. Os visitantes terão a oportunidade de mergulhar nos retratos vibrantes de Chagall sobre o amor e a vida, povoados por figuras caprichosas recorrentes, como burros e galos, muitos dos quais têm como pano de fundo a pungente Segunda Guerra Mundial e o Holocausto.

"Chagall" no Museu ALBERTINA decorre de 28 de setembro de 2024 a 9 de fevereiro de 2025.

Paula Rego: "Power Games" no Kunstmuseum Basel (Basileia, Suíça)

Anjo (1998) de Paula Rego Credit: CAM-Centro de Arte Moderna Gulbenkian/Ostrich Arts Ltd

Paula Rego, uma das pintoras figurativas mais convincentes das últimas décadas, está finalmente a ser apresentada na Suíça, no Kunstmuseum Basel. A obra da artista luso-britânica, que faleceu em 2022 com 87 anos, é um turbilhão de imagens e de humor enigmático, transformando figuras arquetípicas dos contos de fadas e do folclore em mulheres reais e complexas que navegam nas duras realidades da vida.

Apresentando pinturas, trabalhos gráficos e objectos em forma de manequim da sua carreira, a exposição histórica de Viena oferece ao público suíço a primeira oportunidade de experimentar a poderosa e muitas vezes assombrosa visão artística de Rego no país.

Paula Rego: Power Games" no Kunstmuseum Basel decorre de 28 de setembro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025.

Rembrandt-Hoogstraten" no Kunsthistorisches Museum Vienna (Viena, Áustria)

Rapariga numa moldura (1641) de Rembrandt van Rijn Credit: The Royal Castle in Warsaw/Andrzej Ring/ Lech Sandzewicz

Também em Viena, e pela primeira vez, o Kunsthistorisches Museum apresenta o mestre barroco Rembrandt numa exposição sem precedentes. A apresentação reúne um conjunto excecional de empréstimos internacionais para realçar a fascinante relação entre o influente artista holandês da Idade de Ouro e o seu talentoso aluno, Samuel van Hoogstraten. Em preparação para a exposição, o museu está a levar a cabo um grande projeto de restauro, trabalhando em colaboração com institutos de investigação internacionais como o Rembrandthuis em Amesterdão, para desvendar os segredos por detrás das técnicas e materiais de pintura de Rembrandt. Peças-chave, incluindo o famoso "Pequeno Auto-Retrato", estão a ser meticulosamente examinadas e restauradas utilizando tecnologia de ponta.

A exposição "Rembrandt-Hoogstraten" no Kunsthistorisches Museum Wien decorre de 8 de outubro de 2024 a 12 de janeiro de 2025.

Jean Tinguely" no Pirelli HangarBicocca (Milão, Itália)

Méta-Harmonie IV - Fatamorgana (1985) de Jean Tinguely Credit: Museum Tinguely, Basel

Entre os anos 50 e 80, esta exposição no Pirelli HangarBicocca apresenta 30 das esculturas cinéticas mais importantes do artista suíço Jean Tinguely (conhecidas oficialmente como Métamatics). Tinguely, um pioneiro da arte do século XX, é conhecido pela sua arte que transforma objetos do quotidiano em maravilhas mecânicas extravagantes e ruidosas, que dançam e fazem barulho com uma energia imprevisível.

O espetáculo imperdível promete ser um "cenário sonoro e visual de obras cinéticas monumentais, onde instalações musicais coloridas serão justapostas com máquinas cacofónicas".

A exposição "Jean Tinguely" no Pirelli HangarBicocca decorre de 10 de outubro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025.

Human, Prix Pictet" no Ratskeller do Cercle Cité (Luxemburgo, Luxemburgo)

Gauri Gill, Urma e Nimli, Lunkaransar, 1999 Courtesy the artist and James Cohan, New York

Se é fã de fotografia, não pode deixar de visitar a exposição "Human, Prix Pictet", inaugurada no Ratskeller do histórico Cercle Cité, no Luxemburgo. São apresentados os trabalhos de 12 fotógrafos de renome mundial, reunidos sob o tema "Humano".

Entre os destaques está a vencedora do prémio Prix Pictet deste ano, Gauri Gill, cujas imagens evocativas documentam mais de duas décadas de vida no Rajastão rural, na Índia. Igualmente poderosa é a impressionante documentação de Ragnar Axelsson sobre os povos indígenas que vivem no limite das terras habitáveis.

"Human, Prix Pictet" no Ratskeller do Cercle Cité decorre de 18 de outubro de 2024 a 19 de janeiro de 2025.

Gabriele Münter: A Grande Pintora Expressionista" no Thyssen-Bornemisza Museo Nacional (Madrid, Espanha)

Retrato de Marianne von Werefkin (1909) por Gabriele Münter Credit: Gabriele Münter, VEGAP, Madrid

Gabriele Münter, membro fundador do revolucionário grupo Blue Rider, é celebrada numa nova e arrebatadora exposição no Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que assinala a primeira grande retrospetiva da sua obra em Espanha.

Com mais de 100 pinturas, desenhos, gravuras e fotografias vibrantes, a exposição espera mergulhar os espetadores no mundo profundamente pessoal de Münter - onde objetos do quotidiano, paisagens e relações íntimas são destilados nas suas formas mais puras através de linhas arrojadas e cores marcantes.

A exposição abre com um raro olhar sobre as primeiras aventuras de Münter na fotografia, um meio que desempenhou um papel fundamental na formação da sua evolução artística, antes de explorar as suas viagens pela Europa e Norte de África com o seu parceiro, Wassily Kandinsky.

Os destaques incluem obras-primas do seu período Blue Rider, seguidas das suas obras menos conhecidas produzidas durante o seu exílio na Escandinávia.

Gabriele Münter: A Grande Pintora Expressionista" no Thyssen-Bornemisza Museo Nacional decorre de 12 de novembro de 2024 a 9 de fevereiro de 2025.