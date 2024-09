De Euronews com AP

As últimas sondagens mostram que a Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, está empatada com os sociais-democratas, que governam o Estado desde 1990.

A votação começou no domingo de manhã no estado de Brandeburgo, três semanas depois de um partido de extrema-direita ter obtido vitórias em dois outros estados do leste da Alemanha.

Cerca de 2,1 milhões de pessoas estão registadas para votar para um novo parlamento estadual em Brandeburgo, o estado que rodeia Berlim, a capital da Alemanha.

As eleições de domingo estão a ser acompanhadas de perto para que se possa saber qual será o rumo político do país.

Os sociais-democratas, o maior partido do governo de coligação tripartido do chanceler Olaf Scholz, esperam manter o controlo do seu reduto face ao aumento do apoio aos partidos de extrema-direita e de esquerda.

Se os sociais-democratas perderem em Brandeburgo, onde o próprio Scholz tem o seu círculo eleitoral, isso será visto como um mau sinal para ele a um ano das eleições federais.

A Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, foi o partido mais votado e também obteve bons resultados na Saxónia, nas eleições de 1 de setembro, o que suscitou preocupações na Alemanha e no estrangeiro quanto ao crescente apoio à extrema-direita no maior país da União Europeia.

O partido de extrema-direita ganhou apoio no meio de uma crescente reação à migração em grande escala para a Alemanha na última década e a vários ataques extremistas recentes.

Mesmo que ganhe em Brandeburgo, é pouco provável que governe, uma vez que os outros partidos se recusaram a trabalhar com ele.