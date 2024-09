De Euronews com AP

Alguns caíram perto da cidade de Haifa, no norte do país, numa altura em que Israel e o Hezbollah parecem estar a caminhar para uma guerra total, após meses de tensões crescentes.

Os foguetes atingiram uma área mais vasta e mais profunda do norte de Israel do que os anteriores e fizeram disparar as sirenes dos ataques aéreos em toda a região. Os militares israelitas afirmaram que os foguetes tinham sido disparados "contra zonas civis", o que aponta para uma possível escalada após as anteriores cargas terem visado sobretudo alvos militares.

O serviço de salvamento israelita Magen David Adom informou que tratou quatro pessoas feridas por estilhaços, incluindo um homem de 76 anos que ficou moderadamente ferido perto de Haifa, onde foram danificados edifícios e incendiados carros. Não ficou imediatamente claro se os danos foram causados por um foguete ou por um intercetor israelita.

Forças de segurança israelitas examinam o local atingido por um foguete disparado do Líbano, em Kiryat Bialik, no norte de Israel, no domingo, 22 de setembro de 2024 Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Um homem olha para o local atingido por um foguete disparado do Líbano, em Kiryat Bialik, no norte de Israel, no domingo, 22 de setembro de 2024. Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

O bombardeamento ocorreu depois de um ataque aéreo israelita em Beirute ter matado pelo menos 37 pessoas, incluindo um dos principais dirigentes do Hezbollah, bem como mulheres e crianças. O Hezbollah já estava a recuperar de um ataque sofisticado que causou a explosão de milhares de dispositivos pessoais apenas alguns dias antes.

Os militares israelitas afirmaram ter efetuado uma série de ataques em todo o sul do Líbano nas últimas 24 horas, atingindo cerca de 400 instalações de militantes, incluindo lançadores de foguetes. Por outro lado, as forças israelitas invadiram o gabinete da Al-Jazeera na Cisjordânia, que tinha sido proibido no início do ano, acusando-o de servir de porta-voz de grupos militantes, alegações negadas pela emissora pan-árabe.

Israel e o Hezbollah têm trocado tiros desde o início da guerra em Gaza, há quase um ano, quando o grupo militante começou a disparar foguetes em solidariedade com os palestinianos e o seu aliado Hamas, apoiado pelo Irão. Os combates de baixa intensidade mataram dezenas de pessoas em Israel, centenas no Líbano e deslocaram dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira.

Acredita-se que nenhuma das partes esteja a procurar uma guerra. No entanto, nas últimas semanas, Israel deslocou a sua atenção de Gaza para o Líbano e prometeu restabelecer a calma na fronteira para que os seus cidadãos possam regressar às suas casas. O Hezbollah afirmou que só suspenderá os seus ataques se houver um cessar-fogo em Gaza, o que parece cada vez mais difícil, uma vez que as conversações de longa data conduzidas pelos Estados Unidos, o Egito e o Qatar têm sido repetidamente interrompidas.

A guerra em Gaza começou com o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, no qual os militantes palestinianos mataram cerca de 1 200 pessoas e fizeram cerca de 250 reféns. Os militantes ainda mantêm em cativeiro cerca de 100 pessoas, um terço das quais se pensa estarem mortas. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 41 000 palestinianos foram mortos. Não diz quantos eram combatentes, mas afirma que as mulheres e as crianças representam mais de metade dos mortos.

Os meios de comunicação social israelitas informaram que os foguetes disparados do Líbano na madrugada de domingo foram interceptados nas zonas de Haifa e Nazaré, que se situam mais a sul do que a maioria dos foguetes disparados até à data. Israel cancelou as aulas em toda a região norte, agravando o sentimento de crise.

O Hezbollah declarou ter lançado dezenas de mísseis Fadi 1 e Fadi 2 - um novo tipo de arma que o grupo não tinha utilizado antes - na base aérea de Ramat David, a sudeste de Haifa, "em resposta aos repetidos ataques israelitas que visaram várias regiões libanesas e provocaram a queda de muitos mártires civis".

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, publicou um vídeo que afirmava mostrar o ataque à base aérea.

Em julho, o grupo divulgou um vídeo com o que disse serem imagens que tinha filmado da base com drones de vigilância.

O Hezbollah prometeu retaliar contra Israel por causa de uma onda de explosões que atingiram pagers e walkie-talkies pertencentes a membros do Hezbollah na terça e quarta-feira, matando pelo menos 37 pessoas - incluindo duas crianças - e ferindo cerca de 3.000. Os ataques foram amplamente atribuídos a Israel, que não confirmou nem negou a responsabilidade.

Na sexta-feira, um ataque aéreo israelita destruiu um edifício de oito andares num bairro densamente povoado nos subúrbios do sul de Beirute, quando os membros do Hezbollah se reuniam na cave, segundo Israel. Entre os mortos encontrava-se Ibrahim Akil, um alto funcionário do Hezbollah que comandava a unidade de forças especiais do grupo, conhecida como Força Radwan.

O Ministro da Saúde do Líbano, Firass Abiad, disse aos jornalistas no sábado que pelo menos sete mulheres e três crianças foram mortas no ataque aéreo de sexta-feira ao edifício. O ministro disse ainda que 68 pessoas ficaram feridas, incluindo 15 que foram hospitalizadas.

Foi o ataque mais mortífero em Beirute desde a contundente guerra de um mês em 2006 entre Israel e o Hezbollah, e a contagem de vítimas pode aumentar, com 23 pessoas ainda desaparecidas, disse um funcionário do governo.

O Ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, afirmou que o ataque quebrou a cadeia de comando do grupo ao eliminar Akil, que, segundo ele, é responsável pelas mortes de israelitas.

Akil figurava há anos na lista dos mais procurados pelos Estados Unidos, com uma recompensa de 6,3 milhões de euros, pelo seu alegado papel no atentado bombista de 1983 contra a embaixada dos Estados Unidos em Beirute e na tomada de reféns americanos e alemães no Líbano durante a guerra civil dos anos oitenta.