Ataque israelita a uma escola na cidade de Gaza: dezenas de mortos e feridos

De euronews com AP

O exército israelita atacou uma escola na cidade de Gaza. De acordo com as autoridades locais, há dezenas de mortos e feridos. As IDF afirmam ter atacado um centro de comando do Hamas

Enquanto as tensões entre o Hezbollah e Israel se mantêm elevadas, prosseguem os ataques das forças israelitas contra edifícios na Faixa de Gaza. No sábado, o exército israelita (IDF) bombardeou uma escola na zona de Zeitoun, na cidade de Gaza. De acordo com as autoridades locais, houve pelo menos 22 mortos e 30 feridos, muitos dos quais mulheres e crianças.

O exército israelita alegou ter visado um centro de comando do Hamas no que costumava ser uma escola. As IDF acrescentaram que foram tomadas medidas para limitar os danos aos civis, incluindo a utilização de munições de precisão e a vigilância aérea.

Israel ataca escolas e hospitais na perseguição ao Hamas

O exército tem acusado continuamente o Hamas de atuar nas infraestruturas civis de Gaza, incluindo escolas, instalações da ONU e hospitais. A disputa sobre a utilização de escolas e hospitais está no centro do conflito que dura há quase um ano.

No início deste mês, um ataque israelita atingiu uma escola no campo de refugiados de Nuseirat, matando 14 pessoas, de acordo com as autoridades médicas palestinianas. O exército israelita alegou ter visado militantes do Hamas que planeavam ataques a partir do interior da escola.

Em julho, os ataques aéreos israelitas atingiram uma escola feminina em Deir al-Balah, matando pelo menos 30 pessoas que aí se abrigavam. O exército israelita afirmou ter atingido um centro de comando do Hamas utilizado para dirigir ataques contra as suas tropas e para armazenar "grandes quantidades de armas".

Também no sábado, o Ministério da Saúde de Gaza afirmou que cinco dos seus funcionários foram mortos e outros cinco ficaram feridos por fogo israelita que atingiu os armazéns do ministério na zona sul de Musbah.