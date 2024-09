A Euronews Business analisa a razão pela qual cada vez mais pessoas da Geração Z confiam na plataforma de redes sociais TikTok para obter conselhos de carreira e quais são os tópicos mais populares no CareerTok.

Com o aumento exponencial das plataformas de redes sociais como o TikTok, rede X (antigo Twitter), Instagram e YouTube, os GenZers estão a recorrer cada vez mais a elas para obter conselhos de carreira.

Entre estas, o TikTok emergiu como uma plataforma popular para dicas de carreira, dando origem ao nicho #CareerTok. De acordo com um estudo da EduBirdie de 2023, 70% dos GenZers inquiridos recorreram ao TikTok para obter conselhos de carreira, com 19% a revelar que era a sua principal fonte de conselhos de carreira.

Hashtags como #Careers, #careertips, #jobsearchtips e #careersadvice foram algumas das mais populares, com outras como #worklife, #dreamjob, #Jobinterview e #Internship também a registar um elevado número de criações.

Um número significativo de GenZers recorre ao TikTok porque a plataforma é rápida e gratuita. Permite-lhes ter acesso a dicas de especialistas no que consideram ser um mercado de trabalho cada vez mais competitivo em todo o mundo.

O TikTok é o maior influenciador

Cerca de 46% dos GenZers do inquérito EduBirdie revelaram que o TikTok influenciou a sua escolha de profissão, enquanto 48% afirmaram que ajudou de alguma forma as suas carreiras.

Isto também levou o TikTok a capitalizar esta tendência, lançando a sua primeira TikTok LIVE Careers Week em agosto, em parceria com a UCAS, Indeed e The Prince's Trust. As transmissões em direto do evento tiveram mais de 369 000 espectadores e destinavam-se sobretudo a ajudar os jovens a ficarem mais entusiasmados com as oportunidades de emprego e as suas futuras carreiras.

Darragh McGinley, diretor dos meios de comunicação social (EMEA) da plataforma global de contratação Indeed, afirmou numa nota enviada por correio eletrónico: "Todos merecem uma perspetiva de carreira de alto nível e dicas práticas para atingirem os seus objectivos profissionais.

"Estamos entusiasmados por ver a TikTok a dar prioridade às carreiras com a TikTok LIVE Careers Week, oferecendo conselhos valiosos para aqueles que estão a começar as suas carreiras, para ajudar a encontrar um trabalho que corresponda às suas competências e paixões."

Laurent Darwent, Gestor Sénior de Parcerias Empresariais do The Prince's Trust, afirmou: "Acreditamos que todos os jovens devem ter a oportunidade de ter sucesso, independentemente da sua origem ou dos desafios que enfrentam."

Alguns dos tópicos mais populares do #CareerTok também incluem questões potencialmente difíceis de resolver, tais como a forma de negociar um salário mais elevado, como lidar com conflitos no local de trabalho, mudar para uma área diferente ou conseguir o emprego dos seus sonhos.

Como negociar um salário mais elevado

Um dos conselhos mais importantes e comuns que os GenZers procuram no #CareerTok é como negociar um salário mais elevado. Vários TikTokers têm as suas próprias opiniões sobre esta questão em particular, no entanto, uma dica amplamente partilhada é que os gestores não conseguem ler a sua mente. Por isso, os trabalhadores são muitas vezes encorajados a abordar eles próprios o tema dos aumentos com os seus superiores.

Aydan Al-Saad (@aydanalsaad) disse à Euronews: "Antes de mais, o seu chefe e a sua direção devem saber que quer ou espera um aumento. Este assunto deve estar na sua agenda durante as reuniões regulares, para que esteja na agenda deles quando ocorrer a revisão do ciclo salarial.

"Seja proativo e apresente dados e informações que justifiquem o aumento. Utilize ferramentas como o Indeed para saber quais são os dados salariais na sua região e na sua função."

Henry Nelson-Case (@thatcorporatelawyer) concorda com este sentimento e afirma: "Deve fazer primeiro a sua pesquisa e compreender a taxa de mercado para a sua função. É fundamental saber o que os outros ganham para a mesma função noutras organizações. Para além disso, é necessário reunir um registo das suas realizações, contribuições e quaisquer responsabilidades adicionais que tenha assumido. Mostre como acrescentou valor à empresa e use isso como prova para justificar o seu pedido."

Como conseguir o emprego dos seus sonhos

A hashtag #dreamjob tem aproximadamente 428 800 criações no TikTok, com a descrição de um emprego de sonho a variar significativamente entre os criadores.

No entanto, alguns atributos de um emprego de sonho para os GenZers parecem ser um emprego com flexibilidade e um trabalho significativo, que os faça felizes e que também proporcione um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal e uma boa segurança financeira.

Nelson-Case afirmou: "Seja honesto e claro consigo próprio sobre o que é o seu emprego de sonho. Compreenda o sector e a função e, em seguida, invista em formação e educação para desenvolver as competências necessárias.

"Mas lembre-se, é pouco provável que o seu primeiro emprego seja o seu emprego para sempre, por isso seja persistente e use as oportunidades como formas de aprender e de se aproximar desse emprego de sonho."

disse Al-Saad: "Trate a procura de um novo emprego como um processo de vendas. Seja muito determinado na sua procura. Recomendo que comece por perguntar a si próprio o que pretende do seu emprego de sonho e quais as competências de que necessita. Escreva isso, eu costumava criar uma descrição do emprego de sonho para mim.

"Quando souberes o que queres, começa a pesquisar empresas que correspondam ao ambiente de trabalho que desejas - uma startup, uma grande empresa, etc. Utilize uma folha de cálculo ou um quadro Trello para gerir o processo."

Como mudar para uma área diferente

Com vários GenZers a ficarem mais desiludidos com a ideia da universidade ou com a área que escolheram para estudar e trabalhar, há uma tendência crescente para mudar para uma área diferente. Embora, por vezes, esta mudança tenha como objetivo ganhar mais dinheiro, muitas vezes parece ser motivada por um desejo de maior flexibilidade. Um trabalho mais significativo e interessante é também um fator-chave para este salto, tal como a oportunidade de aprender e desenvolver novas competências e melhores perspectivas de crescimento.

Isto levou vários GenZers a recorrerem ao #CareerTok para obterem dicas e conselhos sobre como fazer uma grande mudança de carreira e mudar de área.

Nelson-Case partilhou: "Terá desenvolvido muitas competências transferíveis da função ou área em que se encontra atualmente, que poderá empregar com sucesso numa nova função, pelo que é importante realçá-las a um potencial empregador. Ao mudar de área, é provável que não entre no mesmo nível, por isso esteja aberto a começar numa posição júnior para ganhar experiência na nova indústria. Contacte e trabalhe em rede com profissionais da nova área para saber mais sobre ela, estabelecer contactos, identificar lacunas de competências e encontrar oportunidades de emprego.

Já Al-Saad sugere que "comece a desenvolver novas competências nessa nova área. Há muitas formas de aprender novas competências em linha; plataformas como a Skillstore podem aumentar o nível das suas competências em minutos. Quando tiver adquirido novas competências, comece a pô-las em prática, peça para ajudar alguém com as suas novas competências gratuitamente em troca de experiência e de uma referência no final. Depois de fazer isto algumas vezes, terá acumulado os seus conhecimentos, terá uma base de clientes com quem trabalhar e terá algo que poderá transformar num trabalho secundário ou poderá mesmo tornar-se um freelancer na sua nova área," observou.

Como lidar com conflitos no local de trabalho

No decurso normal das actividades, podem surgir vários conflitos no local de trabalho, tanto entre colegas de trabalho como entre trabalhadores e superiores hierárquicos ou chefias. Se não forem controlados, estes conflitos podem por vezes agravar-se rapidamente e conduzir a um local de trabalho tóxico.

Isto pode incluir comportamentos abusivos ou antiéticos, má comunicação e liderança, operações disfuncionais e uma falta de inclusão. Por sua vez, isto pode levar a um aumento do absentismo, bem como a uma diminuição da produtividade e da colaboração.

Como tal, vários criadores do #CareerTok sugerem que se lide com os conflitos no local de trabalho o mais rápida e calmamente possível.

Lauren Spearman (@spearmanlauren) disse à Euronews: "Penso que nunca podemos esperar evitar conflitos ao longo das nossas carreiras. O mais comum é haver conflitos de personalidade, estilos de trabalho diferentes, má comunicação e competição entre colegas. Ou, na minha experiência pessoal, o chefe que faz uma microgestão e o colega que adora ficar com os louros do trabalho dos outros.

"Mas nem todos os conflitos são maus a longo prazo; a resolução destes conflitos pode muitas vezes conduzir a melhores relações de trabalho, a pontos de vista mais alargados e a esforços mais colaborativos."

Spearman continua a explicar que, na sua opinião, os conflitos não são normalmente resolvidos através de e-mails e plataformas de mensagens. Sendo a comunicação clara o fator-chave necessário para uma resolução satisfatória, as conversas cara a cara podem muitas vezes ser a melhor solução.

Ela explicou: "Estabeleça os parâmetros da conversa com antecedência: o que gostaria de discutir e a solução a que gostaria de chegar. Dar-lhes tempo para se prepararem, em vez de os surpreender com uma "conversa rápida", pode ser muito mais produtivo.

Sempre que possível, apresente exemplos claros: afirmações vagas do tipo "eles disseram" ou "isto já aconteceu muitas vezes" parecem emocionais e ofensivas para a pessoa que as recebe, em vez de se basearem em provas. Retire a emoção do assunto e concentre-se nos factos. Pode ser difícil, mas vai tornar a conversa mais produtiva".

Spearman também reitera que ter um objetivo final claro em mente, como uma decisão tomada, uma resolução, um esclarecimento ou algo semelhante, pode ajudar muito a trazer de volta a conversa para o tópico em questão, caso esta se desvie do caminho.

Após a conversa, recomenda-se também o seguimento com um resumo por correio eletrónico, de modo a ter por escrito o que foi falado. O ideal é que este resumo contenha também as acções acordadas, bem como se foi decidida uma data para um futuro encontro.

Spearman conclui: "Lembre-se: pode haver boas razões para o comportamento de alguém, nem sempre sabemos o que está a acontecer nos bastidores, por isso tente sempre conduzir a conversa com gentileza."

Nelson-Case salientou: "O conflito é inevitável no local de trabalho, com tantas pessoas a partilhar ideias num ambiente de ritmo acelerado e com prazos a cumprir. No entanto, os conflitos devem ser tratados com respeito, maturidade e de forma profissional, ouvindo as preocupações levantadas e concentrando-se em finalizar uma solução mutuamente aceitável para avançar positivamente.

"No caso de problemas graves ou contínuos, é importante manter um registo escrito dessas interações e comunicar o facto aos RH ou às chefias relevantes para que tomem as medidas adequadas."

A comunicação continua a ser a chave para uma gestão de conflitos bem sucedida, de acordo com Al-Saad.

Ele disse: "A maioria dos conflitos no local de trabalho deve-se a uma comunicação deficiente. Por isso, reserve algum tempo para se sentar com o seu colega de trabalho ou com a sua chefia, talvez para tomar um café fora, num ambiente não laboral, e tente manter uma comunicação aberta."

Como subir a escada da empresa

Como progredir na carreira, bem como criar novas oportunidades para si próprio onde pode haver poucas, é também outro tópico importante no #CareerTok. Em muitos casos, os GenZers podem ter dificuldade em encontrar a forma correta de pedir mais oportunidades, tarefas ou responsabilidades sem serem aproveitados com pouca ou nenhuma recompensa. Isso também é exacerbado pelo desejo de manter um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional e limites saudáveis.

Nelson-Case salientou que: É muito parecido com o caso de "quem tem boca fechada não é alimentado". Por isso, não fique à espera que os outros lhe tragam sempre oportunidades, tem de ser proactivo. Procure e actue de acordo com o feedback do seu chefe e dos seus colegas para melhorar o seu desempenho e o seu conjunto de competências.

"No entanto, é importante lembrar-se de ser paciente e persistente, uma vez que a progressão na carreira leva tempo - mantenha-se concentrado nos seus objectivos a longo prazo e continue a trabalhar arduamente."

Al-Saad disse: "Procurem competências e não títulos. A melhor forma de subir na hierarquia da empresa e de criar mais oportunidades para si é aprender competências adicionais, adquirir mais experiência e estabelecer contactos. Compreenda o que precisa para chegar ao nível seguinte".

Ele recomenda a utilização de plataformas online, como o TikTok e a Skillstore, para aprender essas competências, bem como para aumentar a sua experiência, realizando tarefas fora do âmbito do seu trabalho. Isto, por sua vez, ajudará a aplicar os novos conhecimentos aprendidos.

Aconselha também a manter uma atitude curiosa e a estabelecer contactos com os gestores, para aprender melhor com eles.

Até que ponto o #CareerTok é fiável?

Embora o #CareerTok tenha tido uma popularidade crescente nos últimos anos, também tem havido preocupações constantes sobre a fiabilidade dos conselhos partilhados pelos criadores. Isto deve-se principalmente ao facto de ser difícil verificar se um criador está realmente qualificado para dar conselhos de carreira.

De acordo com o inquérito da EduBirdie, apenas 42% dos GenZers verificam o que aprendem através do TikTok com outras fontes, enquanto 47% dos GenZers julgam a competência de uma pessoa com base no número de seguidores que tem.

Em alguns casos, os conselhos obtidos no #CareerTok podem colocar um funcionário em apuros, ao passo que, noutros casos, podem simplesmente não ser tão matizados quanto necessário para alguns cenários. 55% dos inquiridos do inquérito EduBirdie GenZ admitiram ter tido problemas devido a informações erradas no TikTok.

Outro inconveniente é o facto de os criadores do #CareerTok poderem, por vezes, não fornecer o quadro completo de uma questão, partilhando, em vez disso, uma visão demasiado otimista. Isto pode não ter em conta as desvantagens de grandes mudanças na carreira, como mudar de área, e pode mesmo ter consequências graves para as pessoas que optam por seguir este tipo de conselhos sem uma investigação aprofundada.

Outras desvantagens do #CareerTok residem nalgumas das suas funcionalidades, como os currículos do TikTok, onde são apresentadas imagens e vídeos. Alguns argumentam que isso pode aumentar a possibilidade de os recrutadores discriminarem os candidatos se não gostarem da sua aparência.