'Queimaduras solares': a perigosa nova tendência do TikTok que, segundo os especialistas, pode aumentar o risco de cancro

Alguns influenciadores das redes sociais estão a encorajar os banhistas a não usarem protetor solar numa tentativa de "curar" o acne. Mas os médicos dizem que as consequências podem ser devastadoras.

PUBLICIDADE

Os especialistas em saúde estão a alertar para uma tendência perigosa que circula nas redes sociais e que incentiva as pessoas a não usarem protetor solar.

Um número crescente de vídeos na popular plataforma de redes sociais TikTok sugere que apanhar uma queimadura solar pode funcionar como um estímulopara a saúde ou mesmoajudar a eliminar a acne.

Os médicos do Queen Victoria Hospital, no Reino Unido, foram rápidos a denunciar a tendência viral, explicando que esta poderia aumentar as hipóteses de desenvolver cancro da pele.

"Embora existam benefícios para a saúde associados à exposição solar suficiente, o protetor solar deve ser utilizado para ajudar a reduzir o risco de desenvolver cancro da pele", afirmaram num comunicado.

"Quanto mais episódios de queimaduras solares tiver ao longo da sua vida, maior será o risco de desenvolver cancro da pele, bem como de a sua pele envelhecer prematuramente".

"O impacto desta tendência pode ser de grande alcance", acrescentaram.

@goofysid the sun is pretty good at what it does ♬ original sound - Max

A screengrab from a video about the TikTok sunburning trend TikTok/drkatiebeleznay

O hospital trata cerca de 700 pacientes por ano devido a queimaduras solares, acrescentando que "o número está a aumentar de ano para ano".

Os médicos temem que os efeitos desta tendência possam durar anos, o que significa que "os seguidores do TikTok podem vir a desenvolver cancro da pele nos próximos anos".

Sam Orkar, diretor clínico do Queen Victoria's Plastics and Burns Services, afirma que o melanoma é o quinto tipo de cancro mais comum e que os números no Reino Unido estão a aumentar.

"Existem formas mais seguras de tratar a acne do que colocar-se em risco através da exposição solar desprotegida", afirmou.

O que é o melanoma e quais são os sintomas mais comuns?

O melanoma é um tipo de cancro da pele que pode alastrar a outros órgãos. A luz ultravioleta - que provém dos raios solares mas também é utilizada nos solários - é a causa mais comum.

O risco é mais elevado para as pessoas com pele clara ou com um grande número de pintas, bem como para as que estão ligadas a uma família com antecedentes de cancro da pele.

As pintas são o melhor indicador para monitorizar o desenvolvimento potencial de melanoma.

Os sintomas mais comuns são as pintas com formas ou bordos irregulares, ou mesmo com uma mistura de duas ou mais cores.

As pintas também são normalmente pequenas, enquanto os melanomas tendem a ser maiores, muitas vezes com mais de 6 mm de largura. Uma verruga que muda de tamanho, forma ou cor também pode ser um melanoma, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

PUBLICIDADE

Os médicos recomendam que as suas pintas sejam examinadas pelo menos uma vez por ano.

Quais são os países da UE com a taxa de melanoma mais elevada?

A Agência Internacional de Investigação do Cancro calculou que, em 2022, se registarammais de 1,5 casos de cancro da pele no mundo.

Nos países da UE, a Dinamarca tem a maior incidência estimada de melanoma (número de casos em 100 000 pessoas), com uma taxa de incidência mais elevada nos países do Norte da Europa.

Dinamarca 50,3 Países Baixos 48,0 Suécia 42,4 Finlândia 35,7 Alemanha 34,8 Eslováquia 33,6 Irlanda 33,9 Bélgica 29,2 Luxemburgo 24,8 França 24,7

A média da UE é de 22,8.

PUBLICIDADE

Dermatologistas do TikTok desmentem a desinformação sobre queimaduras solares

O aumento da desinformação sobre as queimaduras solares levou alguns dermatologistas a recorrerem ao TikTok para desmistificar os mitos.

A dermatologista Katie Belzenay afirmou no seu próprio vídeo publicado na plataforma de media social que "embora possa haver potenciais benefícios a curto prazo do bronzeamento com acne", como ter uma pele menos oleosa e manchas de acne mais bem disfarçadas, os "riscos da exposição aos raios UV ultrapassam quaisquer potenciais benefícios".

E os riscos não estão apenas relacionados com o melanoma - a exposição prolongada e intensa ao sol, diz ela, também pode causar hiperpigmentação (uma condição que torna algumas áreas da pele mais escuras do que outras) e eritema (vermelhidão da pele), bem como o agravamento das marcas pós-acne.