De Euronews com AP

As equipas de salvamento esforçam-se para resgatar os 18 mineiros se encontram presos nos túneis da mina a uma profundidade de 700 metros abaixo da superfície.

Uma explosão numa mina de carvão iraniana, provocada por uma fuga de metano, causou a morte de pelo menos 52 pessoas e feriu outras 17, informaram os meios de comunicação social estatais iranianos no domingo. Acredita-se que outros 18 mineiros estejam presos no local.

A explosão ocorreu numa mina de carvão em Tabas, 540 quilómetros a sudeste da capital, Teerão.

As autoridades estavam a enviar pessoal de emergência para a zona após a explosão ocorrida no final do dia de sábado. Cerca de 70 pessoas estavam a trabalhar no local na altura da explosão. A televisão estatal disse mais tarde que se acreditava que 18 pessoas estavam presas nos túneis a uma profundidade de 700 metros abaixo da superfície.

Um vídeo publicado na plataforma de media social X mostrava ambulâncias na mina de carvão.

O Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, disse que ordenou que fossem envidados todos os esforços para resgatar as pessoas presas e ajudar as suas famílias.

Declarou também três dias de luto nacional e disse que tinha sido iniciada uma investigação sobre o incidente.

Esta não é a primeira catástrofe que atinge a indústria mineira do Irão. Em 2013, 11 trabalhadores foram mortos em dois incidentes mineiros distintos. Em 2009, 20 trabalhadores foram mortos em vários incidentes. Em 2017, a explosão de uma mina de carvão matou pelo menos 42 pessoas.

As fracas normas de segurança e os serviços de emergência inadequados nas zonas mineiras são frequentemente responsabilizados pelas mortes.