De Geraldine Herbert

As bicicletas de carga estão a transformar a logística urbana na Europa, oferecendo uma alternativa sustentável às carrinhas de entrega.

O aumento das compras online, acelerado pela COVID-19, fez crescer a procura de entregas de encomendas, e essa procura continua a aumentar.

Uma vez que os métodos de entrega tradicionais contribuem para o congestionamento do tráfego urbano e para a poluição, as bicicletas de carga - um elemento básico de países amigos das bicicletas, como a Dinamarca e os Países Baixos - estão a tornar-se uma visão comum nas cidades de toda a Europa como uma alternativa sustentável e eficiente às carrinhas.

Estas bicicletas maiores, normalmente elétricas e com suportes separados, podem transportar uma vasta gama de cargas, desde pequenas encomendas a artigos maiores, o que as torna ideais para entregas urbanas.

Na Europa, estima-se que até 50 por cento das viagens motorizadas que envolvem o transporte de mercadorias nas cidades poderiam ser efectuadas por bicicletas de carga e bicicletas, de acordo com um estudo recente.

Uma solução mais rápida e mais limpa para as entregas de "última milha"

Um estudo da Universidade de Westminster, em Londres, concluiu que as bicicletas de carga não só fazem entregas mais rápidas do que as carrinhas, como também reduzem as emissões em 90% em comparação com as carrinhas a gasóleo e, quando comparadas com carrinhas elétricas, reduzem as emissões em um terço.

Um outro estudo realizado em Bruxelas, que analisou as vantagens operacionais das bicicletas de carga em relação às carrinhas, concluiu que, se tivermos em conta os custos de seguro, manutenção, depreciação e energia, as carrinhas têm despesas cinco a dez vezes superiores por encomenda. De acordo com as conclusões do relatório, as bicicletas de carga não são apenas uma opção amiga do ambiente, mas também uma solução economicamente viável para as empresas.

Os desafios da logística das bicicletas de carga

No entanto, as bicicletas de carga também apresentam desafios específicos. A sua capacidade de carga e alcance limitados tornam-nas menos ideais para entregas de grande dimensão ou de longa distância.

Mas é importante lembrar que não foram concebidas para transportar grandes cargas entre armazéns a nível nacional; em vez disso, as bicicletas de carga são excelentes nas entregas de "última milha", especialmente para os pacotes mais pequenos que constituem a maior parte das encomendas online.

As condições climatéricas também desempenham um papel significativo na eficácia das bicicletas de carga elétricas. Embora sejam ideais para percursos íngremes ou longos, o tempo frio e húmido pode reduzir o seu interesse.

Uma investigação conduzida pelo Trinity College em Dublin concluiu que as bicicletas de carga são preferidas para viagens mais longas com tempo quente e seco, enquanto as más condições climáticas diminuem compreensivelmente a sua apetência. Além disso, as horas de ponta do tráfego complicam ainda mais o planeamento do percurso, demonstrando como o tempo e a hora do dia interagem para influenciar o seu desempenho geral.

Os microcentros são essenciais para garantir a eficiência e a relação custo-eficácia das operações das bicicletas de carga, uma vez que permitem distâncias curtas entre os pontos de recolha e os destinos de entrega.

No entanto, as zonas de elevada densidade, onde as bicicletas de carga seriam mais eficazes, têm frequentemente preços de terrenos mais elevados, tornando dispendiosa a criação de microcentros.

Uma alternativa é a partilha de entregas entre operadores, o que pode aumentar a eficiência, mas introduz desafios logísticos como a responsabilidade pelas encomendas e os custos adicionais de triagem.

Empresas como a UPS enfrentaram estes desafios utilizando microcentros estrategicamente colocados nas cidades; essencialmente, são contentores centrais que funcionam como mini-centros de distribuição, onde as encomendas são armazenadas e onde os prestadores de serviços da UPS recolhem os envios.

Apoiar a adoção das bicicletas de carga

As bicicletas de carga não são baratas e os subsídios governamentais podem ajudar significativamente as empresas a fazer a mudança.

Em países como a Áustria, Alemanha e França, os subsídios têm sido fundamentais para reduzir as barreiras financeiras e ajudar a impulsionar a adoção com incentivos financeiros que variam entre 200 e 2.000 euros.

A existência de infraestruturas seguras para ciclistas é também crucial para aumentar a adoção das bicicletas de carga. As ciclovias estreitas e os obstáculos físicos representam desafios significativos para as bicicletas de carga, que são mais largas, mais compridas e mais pesadas do que as bicicletas normais.

As infraestruturas atuais nas cidades não conseguem muitas vezes acomodar estas bicicletas maiores. Por conseguinte, a expansão das ciclovias, a redução das barreiras físicas e a criação de bairros com menos tráfego, juntamente com políticas nacionais que aumentam o investimento em deslocações ativas, podem incentivar significativamente a utilização de bicicletas de carga.

A Noruega abriu recentemente o seu primeiro Hotel da Mobilidade em Oslo. A ideia é que o hotel funcione como um ponto central para as bicicletas no coração da cidade e ofereça uma gama de serviços sob o mesmo teto, incluindo a compra de veículos, opções de financiamento, assistência e manutenção e modificações de veículos.

Há também comodidades para os trabalhadores, como armazenamento seguro e instalações de carregamento para bicicletas elétricas de carga. O conceito reflete um Mobility Hotel semelhante inaugurado em Gotemburgo, na Suécia.

Como parte do investimento de 356 milhões de euros da Amazon para descarbonizar a sua rede de transportes no Reino Unido, a empresa introduziu recentemente uma frota de bicicletas elétricas de carga em Norwich para entregar milhares de encomendas por semana.

Norwich junta-se a mais de 40 outras cidades do Reino Unido e da Europa onde os centros de micro mobilidade da Amazon apoiam as entregas ecológicas.

Repensar a entrega urbana de mercadorias

As bicicletas de carga oferecem uma alternativa flexível e sem emissões aos veículos de entrega convencionais, como as carrinhas.

A sua capacidade de contornar o congestionamento e as restrições de estacionamento e de utilizar pistas exclusivas para bicicletas dá-lhes uma vantagem na logística urbana, em especial nas cidades que estão a avançar para a restrição de veículos.

Há também o benefício adicional de segurança que advém da redução do número de carrinhas grandes nas ruas estreitas da cidade.

As bicicletas de carga estabelecem um equilíbrio entre a agilidade e os baixos custos de funcionamento das bicicletas e a capacidade de carga das carrinhas pequenas.

No entanto, para que as bicicletas de carga reduzam as emissões, aliviem o congestionamento do tráfego e diminuam os custos de entrega, os municípios têm de fornecer as infraestruturas necessárias, como micro-depósitos, e os governos têm de adotar políticas de apoio que incentivem as redes logísticas partilhadas.

A chave do sucesso reside num planeamento cuidadoso e na colaboração entre os sectores público e privado.