Milhares de desalojados devido a inundações no condado romeno de Galati

Os gendarmes e os voluntários estão a ajudar as populações locais a limpar a lama das suas casas e a recuperar do impacto devastador das condições meteorológicas extremas.

Milhares de casas foram arrastadas pelas inundações no condado romeno de Galati, deixando milhares de desalojados. As cidades, as estradas e as pontes romenas foram devastadas pelas recentes condições meteorológicas extremas e pela perda de vidas humanas que as acompanharam.

Embora a água tenha baixado, as casas cheias de lama foram deixadas para trás. Casas, bens e mobiliário foram destruídos.

Em Itália, a manhã de sábado marcou o início das operações de limpeza na Emília-Romanha. Os voluntários vieram ajudar as pessoas fortemente afetadas pelas intempéries. A pequena cidade de Romagna foi atingida por inundações, que causaram danos significativos.

A extensão dos danos ainda está a ser avaliada, mas na sexta-feira o governo da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni aprovou uma primeira atribuição de 20 milhões de euros de ajuda.

Prevê-se que as inundações atinjam o seu ponto máximo na Hungria no sábado, quando o rio Danúbio atingir o seu nível máximo.

Com 642 cm, a água ameaçava rebentar as margens.

Em preparação para uma nova vaga de inundações, pontos-chave das infra-estruturas, como as entradas do metro, foram fortificados com sacos de areia.