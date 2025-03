Conselheiro do PM húngaro em maus lençóis por ter dito que resistir à Rússia é irresponsável

Balázs Orbán fez comparações entre a revolta húngara de 1956 e a invasão da Ucrânia pela Rússia no início de 2022, o que não agradou à oposição no seu país.

Se a Rússia fizesse avançar os seus tanques para a Hungria, como aconteceu em 1956, Budapeste teria pensado duas vezes antes de se defender da invasão, ao contrário de Kiev, segundo o conselheiro político do primeiro-ministro húngaro, Balázs Orbán.

Orbán - que não é parente do primeiro-ministro Viktor Orbán - explicou num podcast, na quarta-feira, que a Hungria aprendeu a lição e que a decisão do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de enfrentar Moscovo no início de 2022 foi “irresponsável”.

“Ele colocou o seu país na defensiva numa guerra, tantas pessoas morreram, tanto território foi perdido”, explicou Orbán ao canal conservador Mardiner.

“Repito, é um direito deles, é uma decisão soberana deles, podiam tê-lo feito, mas se nos tivessem pedido, não o teríamos aconselhado, porque em 56 aconteceu o que aconteceu”.

“Porque aprendemos que temos de ser cuidadosos aqui, e temos de ser cuidadosos com vidas húngaras muito preciosas. Não as podemos deitar fora à frente dos outros”.

O diretor político de Viktor Orbán disse ainda acreditar que qualquer provocação é contraproducente, acrescentando que 80-90% do povo húngaro concorda com a política do governo húngaro relativamente à guerra da Rússia na Ucrânia.

'Frases ultrajantes'

As palavras de Orbán provocaram uma série de reações no país, levando os políticos da oposição a criticá-lo pela sua leitura da Revolta Húngara de 1956, destinada a libertar o país da União Soviética, que por sua vez esmagou a resistência com tanques e espingardas.

Péter Magyar, presidente do partido da oposição Tisza, afirmou que uma pessoa assim não deveria ocupar cargos públicos ao lado do primeiro-ministro húngaro e deveria demitir-se antes de 23 de outubro, dia nacional de comemoração da Revolta.

“Sentenças ultrajantes, com as quais os 13 dias mais brilhantes da história húngara do século XX foram sacrificados no altar da vil propaganda diária”, afirmou Magyar numa publicação no Facebook.

“Com estas sentenças, Balázs Orbán humilhou a memória de milhares de combatentes da liberdade húngaros, centenas dos quais - ao contrário de Balázs Orbán - estavam dispostos a sacrificar as suas vidas pela liberdade e independência do seu país”, escreveu Magyar.

O deputado Ferenc Gyurcsány, antigo primeiro-ministro da Hungria e líder do partido de centro-esquerda Coligação Democrática, afirmou que a declaração do colaborador mais próximo do primeiro-ministro húngaro significa que o governo de Orbán “vai entregar a Hungria aos russos sem resistência”.

O deputado e copresidente do Partido Verde húngaro, Péter Ungár, disse que alguém que se considera representante da nação não pode afirmar que a Hungria não se defenderia contra a agressão militar russa.

Balázs Orbán respondeu através de uma declaração no Facebook, rejeitando as alegações de que as suas palavras eram ofensivas para a memória dos mortos na Revolução de meados da década de 1950, classificando as reações de “ultrajantes”.

“Não há como parar o comboio da imprensa de propaganda de guerra”, disse Orbán.

“A guerra nunca deveria ter começado e deveria ter sido levada a um fim diplomático o mais depressa possível. Toda a gente teria ficado muito melhor”.

Em 1956, as tropas soviéticas intervieram no país da Europa Central, então firmemente atrás da Cortina de Ferro, matando cerca de 6.000 húngaros - metade dos quais eram civis - e forçando dezenas de milhares a exilarem-se em quase duas semanas de combates, depois de os revolucionários terem deposto o governo do Partido Comunista em Budapeste por atuar como um fantoche do Kremlin.