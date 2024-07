Orbán nomeia Oliver Várhelyi para Comissário da UE apesar do passado de controvérsias

Nos últimos cinco anos, Oliver Várhelyi tem sido frequentemente criticado por ter rompido com a Comissão e alinhado com o governo de Orbán.

Viktor Orbán escolheu Olivér Várhelyi como nomeado da Hungria para Comissário Europeu, apesar do historial controverso de Várhelyi nos seus cinco anos em Bruxelas.

O primeiro-ministro anunciou a notícia na segunda-feira, após o que descreveu como uma "consulta recente" com Ursula von der Leyen, que no início do mês foi reeleita presidente da Comissão Europeia com uma maioria maior do que a esperada.

O próximo passo de von der Leyen é criar o seu novo Colégio de Comissários, constituído pelos candidatos enviados por cada Estado-Membro. A presidente tem a prerrogativa exclusiva de atribuir as pastas políticas e de conceber a estrutura hierárquica do executivo.

As capitais têm até 30 de agosto para comunicar as suas escolhas, embora muitas já tenham avançado com um nome, sem se preocuparem com o duo homem-mulher exigido por von der Leyen.

No caso da Hungria, o escolhido é o atual comissário para a Vizinhança e o Alargamento, Olivér Várhelyi.

"Durante os últimos cinco anos, o Comissário Várhelyi provou que a UE pode fazer a diferença enquanto força positiva na sua vizinhança e para além dela. Ele fará um excelente trabalho na próxima Comissão!", escreveu Orbán nas redes sociais.

Reagindo à notícia, Várhelyi disse que era uma "imensa honra ser nomeado" e que estava "ansioso por continuar o nosso trabalho comum com a Presidente von der Leyen".

Mas se será dada uma segunda oportunidade a Várhelyi, de 52 anos, continua a ser muito duvidoso.

A sua nomeação depende de uma audição de confirmação no Parlamento Europeu, onde tem sido alvo de críticas implacáveis por ter rompido com a linha oficial da Comissão e ter seguido uma agenda alinhada com o Governo de Orbán.

Com poucas hipóteses de ser confirmada, a nomeação vai alimentar a especulação de que Orbán está a manter a sua verdadeira escolha como plano B, quando a candidatura de Várhelyi for rejeitada pelos eurodeputados.

Em 2019, a primeira escolha da Hungria, László Trócsányi, foi rejeitada devido a um alegado conflito de interesses, o que levou ao aparecimento de Várhelyi como substituto.

Na altura, o partido de Orbán, o Fidesz, pertencia ao Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita. Atualmente, porém, pertence ao partido de extrema-direita Patriotas pela Europa, em torno do qual os partidos centristas construíram um "cordão sanitário".

Um mandato polémico

O mandato de Várhelyi em Bruxelas tem sido marcado por uma série de controvérsias, que deverão ressurgir quando for submetido ao escrutínio do Parlamento.

O seu historial inclui