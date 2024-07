Quem fará parte da próxima Comissão Europeia?

De Euronews

Os membros da UE têm até 30 de agosto para propor candidatos para o executivo comunitário. As propostas para os cargos de topo já são conhecidas. Aqui ficam os nomes que poderão completar o elenco.

A União Europeia já definiu a sua lista de candidatos para os cargos de topo. Aqui ficam os restantes rostos que poderão moldar a política europeia nos próximos cinco anos.

Na semana passada, a alemã Ursula von der Leyen obteve a aprovação dos eurodeputados para um segundo mandato como Presidente da Comissão Europeia e tem agora de formar a sua equipa de comissários.

Os comissários são os funcionários mais graduados do executivo da UE, sendo um de cada Estado-Membro.

Tal como os ministros de um governo nacional, cada um deles tem uma missão política pormenorizada, como a política comercial, a migração ou a gestão do orçamento da UE.

Von der Leyen pode escolher como conceber e atribuir as pastas ministeriais - e prometeu algumas novas, como a defesa e a habitação.

Apesar de ter solicitado a apresentação de candidaturas formais até ao final de agosto, muitos nomes já foram anunciados ou divulgados e a maioria dos líderes parece ignorar o seu pedido de propor candidatos masculinos e femininos para garantir o equilíbrio entre os géneros.

A lista completa de candidatos será apresentada ao Parlamento Europeu no outono - e cada candidato será examinado por comissões especializadas antes de os eurodeputados votarem a favor ou contra o colégio no seu conjunto.

A Euronews analisa o perfil dos candidatos que cada país poderá enviar para Bruxelas e as posições que irão defender.

Áustria

O acordo de coligação governamental permite que o Partido Popular Austríaco (ÖVP), de centro-direita, escolha um comissário, embora os parceiros de coligação, os Verdes, tenham questionado se isso ainda se aplica após a demissão do primeiro-ministro Sebastian Kurz.

O ÖVP parece preferir o atual ministro das Finanças, Magnus Brunner, e a ministra da UE, Karoline Edtstadler, como opções masculinas e femininas. Os Verdes propuseram Othmar Karas, do ÖVP, antigo vice-presidente do Parlamento Europeu, como solução de compromisso.

Em Bruxelas, correm rumores de que a Áustria poderá ficar com a pasta da agricultura, uma vez que von der Leyen pretende atribuí-la a alguém do seu partido (Partido Popular Europeu). Há também quem fale em serviços financeiros.

Bélgica

Após as eleições federais de junho, a Bélgica está a tentar formar o seu próprio governo a partir de uma provável coligação de cinco partidos. Os cargos de topo, incluindo o de Comissário da UE, serão provavelmente acordados no âmbito dessas conversações.

O maior partido, o conservador Nova Aliança Flamenga (N-VA), já utilizou a maior parte da sua influência para reivindicar o cargo de primeiro-ministro, pelo que o papel na UE poderá ser atribuído a um parceiro menor - muito provavelmente o centrista Movimento Reformista (MR), segundo fontes familiarizadas com as conversações da coligação.

Entre os potenciais candidatos do MR contam-se o atual comissário Didier Reynders e Sophie Wilmès, uma antiga primeira-ministra que é agora deputada ao Parlamento Europeu. Se a escolha recair sobre o partido socialista flamengo Vooruit, o nome provável será o do Ministro da Saúde belga, Frank Vandenbroucke.

A pasta provável depende do candidato: economia se for Reynders; negócios estrangeiros se for Wilmès; saúde se for Vandenbroucke.

Bulgária

A Bulgária está a atravessar uma crise política depois de a última tentativa de formar um governo minoritário liderado pelo partido de centro-direita GERB ter falhado no início do mês. Esta situação aproxima a Bulgária de uma nova ronda de eleições, o que faz com que as discussões sobre os comissários da UE ou as suas pastas fiquem fora de questão.

Iliana Ivanova é a atual Comissária búlgara responsável pela inovação, investigação, cultura, educação e juventude. Substituiu Mariya Gabriel, que se demitiu em maio de 2023 para assumir a tarefa de formar um novo governo de coligação.

Croácia

Várias fontes disseram à Euronews que acreditam que a atual vice-presidente da Comissão Europeia, Dubravka Šuica, deverá manter-se no cargo. Recentemente, Dubravka Šuica optou por permanecer como Comissária para a Democracia e Demografia, apesar de ter a oportunidade alternativa de ser deputada ao Parlamento Europeu após as eleições de junho.

Os diplomatas da UE dizem que Dubravka Šuica é uma potencial candidata à pasta da saúde, embora numa publicação recente no X tenha manifestado interesse pela questão da habitação.

Chipre

O candidato não é conhecido e a atual Comissária Stella Kyriakides anunciou que não vai regressar.

Um diplomata da UE confirmou à Euronews que Chipre está interessado no recém-anunciado Comissário para o Mediterrâneo.

República Checa

Numa publicação no X, o Primeiro-Ministro Petr Fiala anunciou que o seu governo "concordou unanimemente" com o Ministro da Indústria e do Comércio Jozef Síkela como candidato a Comissário da República Checa.

Síkela é conhecido em Bruxelas pelo seu papel fundamental durante a presidência checa, quando conseguiu um acordo sobre o preço máximo do gás para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis russos, depois de ter dito que "convocaria tantas reuniões do Conselho da Energia quantas fossem necessárias".

A República Checa parece ter ignorado o pedido de von der Leyen para sugerir candidatos masculinos e femininos, mas há rumores de que a nova eurodeputada Danuše Nerudová também estaria na corrida.

A experiência de negociação de Síkela pode fazer dele um forte candidato para a energia ou para o comércio.

Dinamarca

Ainda não está confirmado, mas os diplomatas da UE sugerem que poderá ser o socialista Dan Jørgensen, ministro da política climática global e do desenvolvimento.

Até 2013, foi vice-presidente da Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu e tem sido apontado para uma pasta relacionada com o clima.

Estónia

O Conselho Europeu já nomeou a Primeira-Ministra Kaja Kallas para o cargo de Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, embora a nomeação esteja sujeita a confirmação pelo Parlamento Europeu.

Quando era chefe de governo, Kallas foi uma das vozes mais fortes a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, tendo insistido em sanções e apoio militar.

Finlândia

O primeiro-ministro Petteri Orpo confirmou em junho que a candidata da Finlândia a Comissária é a eurodeputada Henna Virkkunen. Virkkunen entrou para o Parlamento Europeu em 2014, depois de ter desempenhado várias funções no governo finlandês, nomeadamente como Ministra da Educação, da Administração Pública e dos Transportes.

A segurança é uma prioridade, mas os diplomatas também manifestam preferência por algo relacionado com a competitividade. Enquanto eurodeputado, Virkunnen tem estado ativo em questões relacionadas com os transportes, a energia e os assuntos digitais.

França

O Presidente Emmanuel Macron confirmou a sua intenção de voltar a nomear o atual Comissário Thierry Breton a 27 de junho, de acordo com uma notícia publicada no Le Monde. Desde então, Macron foi derrotado nas eleições legislativas; a instabilidade política em França e uma mudança de primeiro-ministro poderão ainda levar à apresentação de um novo nome.

Breton foi anteriormente Diretor Executivo da empresa tecnológica Atos e Ministro da Economia, Finanças e Indústria. Há quem sugira que poderá ser reconduzido como comissário para o mercado interno, função que desempenha desde 2019.

Alemanha

Nomeada pelos líderes da UE e eleita num voto secreto pelos legisladores do Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen é o primeiro membro do Colégio confirmado oficialmente e será o presidente.

Grécia

O Vice-Presidente cessante da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, é apontado por alguns como a escolha do Primeiro-Ministro Kyriakos Mitsotakis, enquanto outros dizem que as probabilidades do antigo Presidente do Comité das Regiões da UE, Apostolos Tzitzikostas, estão a aumentar. A ministra do Interior, Niki Kerameus, é apontada em Atenas como a provável candidata feminina.

Mitsotakis desempenhou um papel essencial na garantia de um segundo mandato para von der Leyen e poderá esperar uma pasta importante em troca. Em várias entrevistas, mencionou o seu objetivo de obter uma pasta económica ou relacionada com a defesa. Tzitzikostas poderia também ser uma boa escolha para a política de coesão.

Hungria

O governo de Viktor Orbán ainda não nomeou um candidato, mas há duas pessoas que são as mais cotadas para o cargo: o atual comissário europeu Oliver Várhelyi e o deputado europeu Enikő Győri.

Segundo os diplomatas da UE, Budapeste continua a ter esperança de obter a pasta do alargamento, embora seja raro um país manter a mesma pessoa no mesmo cargo.

Irlanda

Michael McGrath é o nomeado do governo irlandês para comissário. Foi Ministro das Finanças de dezembro de 2022 a junho de 2024, e anteriormente Ministro das Despesas Públicas.

McGrath ajudou a criar o fundo soberano da Irlanda, que usa o lucro do imposto sobre as sociedades do país para reduzir as propinas da faculdade, as contas de energia e os custos dos cuidados infantis.

É provável que a Irlanda procure uma carteira centrada na economia, como os serviços financeiros.

Itália

Um nome frequentemente mencionado é o do ministro europeu Raffaele Fitto, atualmente responsável pelo fundo de recuperação e resiliência de Itália. A primeira-ministra Giorgia Meloni considera que a sua popularidade e o seu reconhecimento entre os eurodeputados podem significar que a sua confirmação está garantida.

Caso contrário, poderá ser a diplomata e atual chefe de espionagem Elisabetta Belloni.

Fitto poderia ser uma boa opção para a cobiçada pasta italiana, que incluiria a política de coesão - que gere um terço do orçamento da UE -, a supervisão do fundo de recuperação e resiliência do bloco e a gestão do plano de von der Leyen para reduzir os encargos administrativos. Caso contrário, poderia ser uma pasta alimentar (incluindo a agricultura e a segurança alimentar) ou industrial.

Letónia

A Letónia optou novamente por enviar a mesma pessoa para Bruxelas, o Vice-Presidente da Comissão Valdis Dombrovskis, atualmente responsável pelo comércio e economia.

O país procurará provavelmente uma pasta económica ligada à competitividade ou ao crescimento. Mas Dombrovskis poderia também ajudar na reconstrução económica da Ucrânia, dada a sua proximidade com a questão, ou algo relacionado com a segurança da UE.

Lituânia

Segundo os meios de comunicação social lituanos, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Gabrielius Landsbergis, é o candidato mais provável. Se for esse o caso, procurará provavelmente desempenhar um papel no domínio da política externa, como o alargamento ou a defesa. Conta com o apoio público de Manfred Weber, líder do grupo político de centro-direita da UE, o PPE.

Luxemburgo

Estão a ser propostos dois nomes, mas apenas um foi prometido pelo Primeiro-Ministro.

Nos termos do acordo de coligação entre o Partido Social Cristão (CSV) e o Partido Democrático (PD), o eurodeputado Christophe Hansen seria a escolha oficial para substituir o atual Comissário luxemburguês para o Emprego e os Assuntos Sociais, Nicolas Schmit - o principal candidato dos socialistas às recentes eleições europeias.

Hansen tem experiência em comissões do Parlamento Europeu sobre comércio internacional, emprego e assuntos sociais, transportes e turismo. Mas os diplomatas da UE também sugeriram que Hansen poderia ficar com a agricultura, que von der Leyen quer dar ao seu próprio Partido Popular Europeu.

Malta

O Primeiro-Ministro Robert Abela confirmou que a escolha de Malta para a Comissão Europeia recaiu sobre Glenn Micallef. Trata-se do antigo chefe de gabinete do primeiro-ministro e será o primeiro não político a tornar-se comissário de Malta.

Numa entrevista aos meios de comunicação social malteses em que confirmou a escolha, Abela explicou que queria evitar escolher alguém do seu governo, uma vez que "o país precisa de trabalho concentrado nos ministérios".

Anteriormente, Abela tinha escolhido o Ministro da Saúde Chris Fearne, mas Fearne está a ser julgado por um escândalo de corrupção relacionado com a privatização de hospitais. Após a decisão judicial inicial, Fearne retirou a sua candidatura à UE, embora reitere a sua inocência.

Países Baixos

O Primeiro-Ministro holandês Dick Schoof optou pela via mais segura e decidiu reconduzir o seu atual Comissário Wopke Hoekstra. "Isto dá aos Países Baixos um candidato forte para uma pasta importante", afirmou Schoof num post no X.

O Partido Democrata-Cristão de Hoekstra já não está no governo, mas nenhum outro partido apresentou um candidato.

É provável que os Países Baixos procurem um cargo relacionado com as finanças, o comércio ou a economia.

Polónia

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Radosław Sikorski, foi anteriormente alvo de rumores sobre a sua candidatura a um cargo de topo em Bruxelas. Mas a principal posição diplomática foi entregue a Kallas, e não é claro se ele deixaria o seu papel no governo por um cargo menor, como o de comissário da defesa. Alguns meios de comunicação social também apontam Piotr Serafin para um cargo ligado à política energética. Serafin é atualmente o embaixador da Polónia na UE e foi anteriormente chefe de gabinete do Primeiro-Ministro Donald Tusk quando este dirigia o Conselho Europeu.

Portugal

Miguel Poiares Maduro, antigo ministro do Desenvolvimento Regional, é apontado como a próxima escolha de Portugal para comissário para a Investigação, Inovação e Ciência, um cargo que o país já ocupou no passado, podendo também ser candidato para a Agricultura.

Poiares Maduro está ligado ao PSD de centro-direita, que faz parte do Partido Popular Europeu de von der Leyen.

Roménia

O Presidente Klaus Iohannis foi anteriormente apontado como candidato à presidência da Comissão Europeia e também se apresentou como candidato ao cargo máximo da NATO. Mas não é claro se ele deixaria Bucareste por um cargo mais baixo, uma vez que isso poderia precipitar eleições antecipadas.

Outros nomes apontados incluem os eurodeputados Siegfried Mureşan, que foi candidato a comissário em 2019, e Mihai Tudose, um poderoso político do condado de Tulcea.

A escolha de Tudose permitiria a von der Leyen reforçar a representação do centro-esquerda no seu colégio - o que pode revelar-se fundamental para cortejar os votos dos 136 socialistas do Parlamento no outono.

Ciolacu, que também vai a eleições em novembro, poderá argumentar que, como os dois últimos comissários romenos eram mulheres, só precisa de nomear um homem.

Ciolacu manifestou a intenção de negociar uma pasta económica.

Eslováquia

O Presidente Peter Pellegrini confirmou que irá reconduzir Maroš Šefčovič para um quarto mandato como comissário.

Desde que entrou para a Comissão, Šefčovič, um diplomata de carreira que serviu como embaixador da Eslováquia na UE, assumiu todas as funções que lhe foram atribuídas, desde recursos humanos e política digital até às alterações climáticas e ao Brexit.

Tal como muitos outros países, a Eslováquia estaria provavelmente mais interessada numa das questões políticas mais proeminentes do mandato, como a competitividade, a indústria, a energia ou o acordo verde. Tal como muitos outros, há rumores de que Pellegrini procura uma pasta económica forte.

Eslovénia

Tomaž Vesel, antigo presidente do Tribunal de Contas nacional, será a escolha da Eslovénia. Foi anunciado como candidato pelo Primeiro-Ministro Robert Golob antes das eleições europeias.

Em abril, Golob manifestou a sua preferência por determinadas pastas, como a democracia, a concorrência, o orçamento ou os serviços financeiros.

Espanha

Teresa Ribera, uma das ministras mais influentes do governo de Pedro Sánchez, é a candidata oficial a um lugar no Colégio de Comissários - e Madrid quer algo em troca por ceder um cargo tão importante.

O governo socialista planeia negociar uma poderosa vice-presidência no executivo da UE, responsável pelo Pacto Ecológico Europeu. Os defensores desta posição argumentam que se enquadra na sua atual pasta e na sua anterior responsabilidade pela reforma do mercado da eletricidade da UE.

Suécia

Jessika Roswall será a primeira comissária europeia de centro-direita da Suécia, após menos de dois anos como ministra dos Assuntos Europeus e da Cooperação Nórdica, anunciou o Governo.

Licenciada em Direito, Roswall foi também deputada no Parlamento, onde trabalhou em questões fiscais e de política dos consumidores.

Quando foi anunciada como candidata em julho, Roswall mencionou questões importantes para a Suécia e para a UE, como a guerra na Ucrânia, a competitividade, o clima e a criminalidade.