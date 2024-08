Quem será o próximo chefe da agricultura da UE?

A lista de candidatos da presidente Ursula von der Leyen para a próxima Comissão Europeia ainda é uma incógnita, mas já há pistas sobre quem poderá liderar a política agrícola da UE.

O processo de nomeação dos Comissários da UE está agora a meio, e mais de metade dos 27 Estados-Membros da UE já anunciaram os seus candidatos. As atenções viram-se agora para a atribuição das pastas.

Este não é um processo fácil nesta fase, mas as particularidades da pasta da agricultura apontam para um número limitado de potenciais candidatos.

Embora não seja tão influente como outras pastas relacionadas com a economia, a agricultura representa uma parte significativa das despesas da UE, e supervisiona o programa de subsídios agrícolas europeu. Os recentes protestos dos agricultores, que afetaram as campanhas eleitorais europeias, sublinharam a importância crescente do sector, especialmente entre as fações de direita.

A pasta da agricultura, tradionalmente, nunca vai para um dos "quatro grandes" - França, Alemanha, Itália e Espanha - que, coletivamente, são responsáveis por mais de metade da produção agrícola da UE.

Nas últimas três décadas, a tarefa foi confiada a países mais pequenos, como a Áustria, a Dinamarca, a Irlanda, a Letónia, o Luxemburgo, a Polónia e a Roménia.

Quem vai para o PPE?

Para além da regra tácita acima referida, há outro atributo que reduz a lista: o Comissário da Agricultura será selecionado entre os candidatos do Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita.

O partido de Von der Leyen apostou fortemente na agricultura antes das eleições europeias, afirmando ser o partido dos agricultores durante a campanha e prometendo fazer dela um tema importante no próximo mandato.

No entanto, apesar de ter conseguido obter a presidência da Comissão da Agricultura do Parlamento Europeu (AGRI) no mês passado, o PPE decidiu ceder o lugar ao grupo conservador (ECR) para garantir um maior apoio à recandidatura de von der Leyen e manter a porta aberta a uma futura cooperação em determinadas questões.

No entanto, esta medida não foi bem recebida por muitos membros do PPE. Em declarações à Euronews, confirmaram que desistir da presidência da AGRI "foi um grande problema, uma vez que algumas das nossas delegações estão muito centradas na agricultura".

Dois eurodeputados e uma fonte do partido disseram que o acordo resultou na promessa de que o próximo Comissário da Agricultura seria do PPE.

O PPE é o maior partido no Conselho Europeu e terá uma quota significativa de comissários. Onze candidatos deste partido já foram nomeados pelos governos, sendo esperados mais três ou quatro nomes nas próximas semanas.

No entanto, tendo em conta a experiência dos candidatos e os interesses dos respetivos países, a corrida resume-se a alguns nomes.

Escolha da Euronews: Holanda

Do ponto de vista de von der Leyen, a comissária neerlandesa seria uma óptima escolha para a pasta da agricultura. Sim, há outros bons perfis no PPE, mas Wopke Hoekstra, que pertence ao Apelo Democrata-Cristão, filiado no PPE, preenche tantos requisitos que oferece a melhor oportunidade para satisfazer várias partes interessadas.

Em primeiro lugar, a atribuição desta pasta ao Governo neerlandês não seria assim tão fácil, uma vez que implicaria o envolvimento indireto do partido de extrema-direita de Geert Wilders, um elemento importante na coligação governamental representada externamente pela figura neutra do primeiro-ministro Dick Schoof.

Consequentemente, os Países Baixos não podem aspirar a posições de topo, mas podem garantir uma pasta relevante como a agricultura - bastante significativa para um país que é um grande produtor e transformador de alimentos. E se a carteira incluir um segmento alimentar - como parece possível - seria particularmente aliciante para os Países Baixos, tendo em conta os seus pontos fortes neste domínio.

Atribuir a agricultura aos Países Baixos também recompensaria o partido dos agricultores neerlandeses BBB por ter aderido recentemente ao PPE. Muitas questões do acordo de coligação holandês, como a diretiva relativa aos nitratos e a situação da pecuária, estão também relacionadas com a agricultura.

Além disso, a experiência de Hoekstra como principal negociador da UE na COP28, no Dubai, poderia tranquilizar as ONG e os ambientalistas que estão preocupados com eventuais "derivações" de direita para a agricultura no próximo mandato.

Ao mesmo tempo, a visão agrícola dos Países Baixos, que se centra na inovação, na produção em escala e menos na agricultura biológica, difere das visões tradicionais das "quatro grandes". Esta poderá ser a única razão pela qual esta decisão poderá fazer "torcer alguns narizes" no campo da agricultura.

Apostas seguras: Luxemburgo, Portugal ou Grécia

O luxemburguês Christophe Hansen foi um dos principais candidatos ao cargo entre junho e julho. Embora não tenha um perfil agrícola forte, possui uma experiência significativa em matérias de comércio e ambiente.

No entanto, a decisão do primeiro-ministro luxemburguês sobre o nomeado ainda não foi tomada e, aparentemente, depende mais da pasta atribuída do que da pessoa escolhida. Assim, von der Leyen poderá negociar a nomeação de uma mulher em troca da pasta desejada pelo Luxemburgo. Além disso, a continuação de Nicolas Schmit como Comissário também não está excluída - e, como socialista, não poderia obter a pasta da agricultura.

Portugal é outro país do PPE que ainda não escolheu o seu candidato. O candidato mais provável é Miguel Poiares Maduro, professor de Direito e antigo ministro do Desenvolvimento Regional. Apesar de os seus antecedentes sugerirem uma aptidão para a inovação ou a investigação, a sua experiência em direito comunitário (foi advogado-geral no Tribunal de Justiça da UE durante seis anos) torna-o adequado para várias pastas, incluindo a agricultura.

Apostolos Tzitzikostas, o grego recentemente nomeado e antigo presidente do Comité das Regiões, é outro forte candidato devido à sua experiência em fundos de coesão, que não são diferentes dos fundos da Política Agrícola Comum (PAC).

No entanto, o Governo grego está mais interessado em pastas relacionadas com a economia ou a defesa, e o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis é visto como tendo crédito com von der Leyen, depois de este ter sido um apoio fundamental para a sua recondução.

Escolhas improváveis

A atual vice-presidente da Comissão para a demografia, Dubravka Šuica, parece mais adequada para uma pasta da saúde ou da coesão. A comissária nomeada Henna Virkkunen, apesar da sua experiência nos setores dos transportes e da energia, vem da Finlândia, um importante país florestal, o que faz dela uma potencial (mas improvável) surpresa.

A Roménia, que anteriormente detinha esta pasta, ainda não decidiu o seu candidato. Há rumores que apontam para o eurodeputado Siegfried Mureșan, que tem um forte perfil económico. Em alternativa, a nomeação do poderoso político socialista Mihai Tudose poderia garantir o apoio eleitoral ao atual governo antes das eleições de novembro, mas excluiria a pasta da agricultura devido à sua não filiação no PPE.

É menos provável que outras figuras do PPE sejam propostas para esta pasta. A sueca Jessica Roswall, com a sua vasta experiência em assuntos europeus, é uma escolha improvável devido ao relativo desinteresse da Suécia pela agricultura. A Polónia é também um candidato improvável, uma vez que o comissário polaco cessante, Janusz Wojciechowski, deixou uma impressão negativa.

O austríaco Magnus Brunner e o irlandês Michael McGrath, ambos com fortes antecedentes económicos, e o jovem lituano Gabrielius Landsbergis, mais preparado para os assuntos externos, são também escolhas improváveis. Valdis Dombrovskis, da Letónia, deverá receber uma pasta mais vasta, enquanto que o Chipre, que ainda não nomeou o seu candidato, está mais concentrado na nova pasta mediterrânica.