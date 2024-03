UE revê política agrícola em resposta aos protestos dos agricultores

De euronews

As propostas reduziriam o controlo governamental sobre os agricultores da UE e dar-lhes-iam mais espaço para se adaptarem às leis relacionadas com o ambiente.

A Comissão Europeia propôs rever certas disposições da política agrícola comum (PAC) em resposta aos protestos dos agricultores em toda a Europa.

As propostas visam "reduzir a carga relacionada com os controlos para os agricultores da UE", permitindo mais "flexibilidade para cumprir certas condicionalidades ambientais", disse a Comissão Europeia.

As disposições são uma resposta às dezenas de protestos de agricultores que têm ocorrido em vários países da Europa, incluindo Espanha, França, Países Baixos e Bélgica.

Os agricultores são contra a regulamentação da UE, que visa combater as mudanças climáticas, as importações irrestritas de países fora do bloco e os custos de produção, entre outras coisas.

A proposta "estabelece o equilíbrio certo" entre o papel da PAC para apoiar a transição para uma agricultura mais sustentável e as demandas dos agricultores, disse a Comissão.

A revisão incluiria igualmente medidas destinadas a melhorar a posição dos agricultores da UE na cadeia do abastecimento alimentar.

"A Comissão está a tomar medidas fortes e rápidas para apoiar os nossos agricultores num momento em que enfrentam inúmeros desafios e preocupações", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"As propostas de hoje - elaboradas em estreita cooperação com os agricultores, as principais partes interessadas, os nossos Estados-Membros e os eurodeputados - oferecem flexibilidades específicas para ajudar os agricultores a realizar o seu trabalho vital com maior confiança e certeza", acrescentou.