Israel lança ataque de precisão contra Beirute

Capital libanesa foi novamente visada pelas forças israelitas que durante a noite já tinham atacado 75 alvos do Hezbollah. Grupo militante respondeu com rockets lançados contra território israelita.

Israel lançou esta tarde um ataque de precisão contra Beirute. As forças israelitas dizem que um chefe de uma das unidades aéreas do Hezbollah foi morto num ataque a um subúrbio do sul de Beirute.

O ministério da Saúde do Líbano disse que, pelo menos, duas pessoas morreram e uma mulher ficou em estado crítico.

Numa publicação na rede social X, a Força Aérea israelitas dizem que “os caças atacaram Beirute e mataram Mohammad Hussein Surur”.

A forças israelitas disseram que irão continuar a "trabalhar para minar as capacidades da organização terrorista Hezbollah e para desmantelar o comando superior da organização".

O ataque provocou o caos na cidade libanesa, com o edifício visado a ficar visivelmente destruído após o ataque.

O edifício danificado no local de um ataque aéreo israelita, visto da janela estilhaçada de um carro, no subúrbio sul de Beirute, quinta-feira, 26 de setembro de 2024. Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Ataques israelitas matam 19 refugiados sírios no Líbano

19 refugiados sírios foram mortos no Líbano depois de um ataque aéreo israelita ter destruído um edifício que albergava trabalhadores. A imprensa do país apontou inicialmente para 23 vítimas mortais, num número entretanto revistou pelo ministério da Saúde do Líbano.

Os ataques israelitas no território continuam com as forças israelitas a darem conta esta manhã de que atingiram 75 alvos do Hezbollah na região do Beca.

As IDF dizem que continuam a atacar o Hezbollah em várias áreas país, incluindo a aldeia de Shuba, no sul do Líbano.

O Hezbollah tem respondido com novos ataques aéreos contra o território israelita. As IDF avançaram esta manhã que foram detetados detetados cerca de 45 rockets lançamentos a partir do Líbano.

Alguns deles foram intercetados e os restantes caíram em áreas abertas. Até à data, não há registo de feridos.

De acordo com o ministério da Saúde libanês, 28 pessoas morreram esta quinta-feira. Além das mortes em Beirute, estão aqui contabilizadas as 20 pessoas mortas em Younine, entre elas, os 19 refugiados sírios mortos em Younine. Três pessoas foram mortas no distrito de Tyre, duas pessoas em Cadmus e uma em Qana, no sul do Líbano.

O Ministro da Saúde libanês afirmou que os ataques israelitas mataram mais de 72 pessoas na quarta-feira. O número de mortos desde segunda-feira aumentou para mais de 630, com mais de 2.000 feridos e milhares de pessoas a procurar refúgio no sul do Líbano.