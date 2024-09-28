Países da União Europeia instam os seus cidadãos a abandonar imediatamente o Líbano

A UE advertiu as companhias aéreas para evitarem o espaço aéreo israelita e libanês durante um mês, enquanto muitos Estados instam os seus cidadãos no Líbano a abandonarem imediatamente o país.
Muitos países da UE, incluindo Espanha, Portugal e Itália, estão a avisar os seus últimos cidadãos para abandonarem imediatamente o Líbano, caso ainda não o tenham feito.
Cerca de 44 cidadãos portugueses deverão chegar no sábado ao aeroporto Figo Maduro, num avião militar, depois de terem solicitado ao Estado português ajuda para abandonar o Líbano. A operação de extração destes cidadãos realizou-se através do Chipre, onde um primeiro grupo de 24 pessoas, incluindo duas crianças, seguiram na sexta-feira para Lanarca.
Poucas horas depois de Israel ter morto o líder do Hezbollah no Líbano, a UE avisou também as companhias aéreas para não sobrevoarem nenhum dos dois países.
Numa declaração, a Comissão Europeia e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) emitiram recomendações para evitar os espaços aéreos libaneses e israelitas em todos os níveis de voo. A recomendação é válida até 31 de outubro.
A AESA alertou para "uma intensificação global dos ataques aéreos e para a degradação da situação de segurança".
O Ministério dos Transportes do Líbano também deu instruções ao aeroporto internacional de Beirute para recusar a entrada de aviões iranianos no seu espaço aéreo, depois de Israel ter avisado o controlo do tráfego aéreo de que usaria "a força" se algum avião aterrasse.