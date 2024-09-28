Hassan Nasrallah liderou o grupo militante libanês durante as últimas três décadas, transformando-o num dos grupos paramilitares mais poderosos do Médio Oriente.

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Na tarde de sexta-feira, os ataques aéreos israelitas destruíram seis edifícios no subúrbio de Haret Hreik, no sul de Beirute, o maior ataque à capital libanesa em quase um ano de combates entre Israel e o Hezbollah.

O exército israelita afirmou que o ataque, que matou e feriu dezenas de pessoas, atingiu o quartel-general do Hezbollah em Beirute. Três grandes canais de televisão israelitas afirmaram que Nasrallah era o alvo dos ataques nos subúrbios do sul de Beirute, o que não foi oficialmente confirmado por Israel. As autoridades do Hezbollah não comentaram.

Sob a liderança de Nasrallah, de 64 anos, o Hezbollah tem travado guerras contra Israel e participado no conflito na vizinha Síria, ajudando a fazer pender a balança do poder a favor do Presidente Bashar Assad.

Estratega astuto, Nasrallah transformou o Hezbollah num arqui-inimigo de Israel, cimentando alianças com os líderes religiosos xiitas do Irão e com grupos militantes palestinianos como o Hamas.

Idolatrado pelos seus seguidores xiitas libaneses e respeitado por milhões de pessoas em todo o mundo árabe e islâmico, Nasrallah tem o título de sayyid, um título honorífico que significa que a linhagem do clérigo xiita remonta ao Profeta Maomé, o fundador do Islão.

Orador inflamado, visto como um extremista nos Estados Unidos e em grande parte do Ocidente, é também considerado um pragmático em comparação com os militantes que dominaram o Hezbollah após a sua fundação em 1982, durante a guerra civil do Líbano.

Apesar do poder que detém, Nasrallah tem vivido em grande parte na clandestinidade por receio de um assassinato israelita.

A ascensão de Nasrallah ao poder

Nascido em 1960 no seio de uma família xiita pobre do subúrbio de Sharshabouk, no norte de Beirute, Nasrallah foi mais tarde deslocado para o sul do Líbano. Estudou teologia e aderiu ao movimento Amal, uma organização política e paramilitar xiita, antes de se tornar um dos fundadores do Hezbollah.

O Hezbollah foi formado por membros da Guarda Revolucionária Iraniana que chegaram ao Líbano no verão de 1982 para combater as forças invasoras israelitas. Foi o primeiro grupo que o Irão apoiou e utilizou como forma de exportar a sua marca de islamismo político.

Nasrallah construiu uma base de poder à medida que o Hezbollah se tornou parte de um grupo de facções e governos apoiados pelo Irão, conhecido como o Eixo da Resistência.

Dois dias depois de o seu líder, Sayyed Abbas Musawi, de 39 anos, ter sido morto num ataque de um helicóptero israelita no sul do Líbano, o Hezbollah escolheu Nasrallah como seu secretário-geral em fevereiro de 1992.

Cinco anos mais tarde, os Estados Unidos designaram o Hezbollah como organização terrorista.

Sob o comando de Nasrallah, o Hezbollah foi responsável pela guerra de desgaste que levou à retirada das tropas israelitas do sul do Líbano em 2000, após uma ocupação de 18 anos. O filho mais velho de Nasrallah, Hadi, foi morto em 1997, em combate contra as forças israelitas.

Após a retirada de Israel do sul do Líbano, em 2000, Nasrallah ganhou um estatuto icónico no Líbano e no mundo árabe. As suas mensagens eram transmitidas pela própria rádio e pela estação de televisão por satélite do Hezbollah.

Esse estatuto foi ainda mais cimentado quando, em 2006, o Hezbollah lutou contra Israel até um impasse durante a guerra de 34 dias.

Quando a guerra civil síria eclodiu em 2011, os combatentes do Hezbollah entraram em ação, apoiando as forças de Assad - apesar de a popularidade do Hezbollah ter caído a pique quando o mundo árabe ostracizou Assad.

O Hezbollah junta-se à guerra entre Israel e o Hamas

Um dia depois do início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, o Hezbollah começou a atacar os postos militares israelitas ao longo da fronteira, chamando-lhe "frente de apoio" para Gaza.

Em discursos proferidos ao longo do conflito, Nasrallah argumentou que os ataques transfronteiriços do Hezbollah tinham afastado as forças israelitas que, de outro modo, estariam concentradas no Hamas em Gaza e insistiu que o Hezbollah não pararia os seus ataques contra Israel enquanto não fosse alcançado um cessar-fogo em Gaza.

Nasrallah tem mantido um tom desafiador, mesmo quando as tensões aumentaram drasticamente nas últimas semanas, com Israel a anunciar uma nova fase do conflito, destinada a afastar o Hezbollah da fronteira e a permitir o regresso de milhares de deslocados do norte de Israel.

Israel lançou ataques que mataram comandantes militares de topo do grupo e foi responsabilizado pela explosão de milhares de dispositivos de comunicação, utilizados principalmente por membros do Hezbollah, que matou 37 pessoas e feriu milhares.