EUA condenam ataque "ineficaz" do Irão a Israel

Direitos de autor Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Irão lança cerca de 200 mísseis contra Israel. Não há registo de feridos - Direitos de autor Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Irão lança cerca de 200 mísseis contra Israel. Não há registo de feridos - Direitos de autor Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

De Euronews

O ataque do Irão a Israel, com cerca de 200 mísseis, seguiu-se ao ínicio do que as forças armadas israelitas chamaram de "operações terrestres limitadas" no Líbano para combater o grupo militante Hezbollah. Presidente dos EUA voltou a garantir que está ao lado de Netanyahu.