Forças israelitas mantêm ataques a Beirute apesar da vaga de mísseis iranianos

Os militares israelitas afirmaram que estavam a atacar alvos do Hezbollah em Beirute na madrugada de quarta-feira, declarando que as suas capacidades operacionais não foram afetadas pelos ataques com mísseis do Irão.

Na madrugada de quarta-feira, ouviram-se explosões em Beirute, com fogo e fumo visíveis ao longo da linha do horizonte da cidade, tendo o exército israelita confirmado que estava a atingir "alvos do Hezbollah".

Antes, os residentes de algumas zonas dos subúrbios do sul da capital libanesa foram avisados para abandonarem as suas casas. Numa publicação no X, o porta-voz árabe das Forças de Defesa de Israel, Avichay Adraee, avisou os residentes de que estavam "perto de instalações e interesses pertencentes ao Hezbollah".

Isto acontece depois de o Irão ter lançado pelo menos 180 mísseis contra Israel na noite de terça-feira, o último de uma série de ataques em crescendo na região.

O brilho alaranjado dos mísseis atravessou o céu noturno de Israel, enquanto as sirenes dos ataques aéreos soavam e os residentes se dirigiam para os abrigos antiaéreos. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu retaliar pela vaga de mísseis iranianos, qualificando-a de "grande erro".

As FDI anunciaram que as capacidades operacionais da Força Aérea israelita não foram afetadas pelos ataques com mísseis do Irão e que, durante a noite, serão efetuados mais ataques no Médio Oriente.

"A Força Aérea continua a funcionar em pleno e esta noite continuará a atacar no Médio Oriente de forma poderosa, como tem vindo a acontecer ao longo do ano passado", afirmou o porta-voz das FDI, Daniel Hagari.

Hagari acrescentou que Israel continuará a perseguir os comandantes do Hezbollah e todos aqueles que ameaçam os cidadãos israelitas.

"O Irão cometeu um ato grave esta noite, empurrando o Médio Oriente para uma escalada. Agiremos no momento e no local que decidirmos", disse Hagari.

Os apoiantes do governo em Teerão celebraram o ataque de mísseis do Irão contra Israel na terça-feira à noite, agitando bandeiras iranianas, libanesas e do Hezbollah e segurando retratos do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que foi morto. Também foram vistas pessoas a celebrar o ataque em algumas zonas de Gaza e da Cisjordânia.

Iranianos celebram o ataque de mísseis do Irão contra Israel em frente à embaixada britânica em Teerão Vahid Salemi/AP

Antes do ataque do Irão, Israel tinha desferido uma série de golpes devastadores nas últimas semanas contra a liderança do Hezbollah no Líbano. Em seguida, aumentou a pressão sobre o grupo militante apoiado pelo Irão - que tem disparado rockets contra Israel desde o início da guerra em Gaza - lançando o que disse ser uma incursão terrestre limitada no sul do Líbano.

Os ataques israelitas mataram mais de 1000 pessoas no Líbano nas últimas duas semanas, quase um quarto das quais mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde.

Centenas de milhares de pessoas fugiram das suas casas.