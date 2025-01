Como é que Israel sabe com tanta exatidão onde estão os comandantes terroristas?

Durante todo o ano de 2024, a Força Aérea Israelita sabia a localização exata do alvo a eliminar, ao minuto e ao metro. A resposta: 8200

Na posse de informações de alto nível, Israel matou o Secretário-Geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, o líder militar de Gaza, Mohammed Deif, e o comandante-chefe das forças especiais iranianas em Damasco, num ataque de precisão. As forças israelitas mtaram o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, e dezenas de comandantes libaneses e de Gaza em Teerão, utilizando informações em tempo real.

Beirute - o local de uma das colisões AP Photo

O número de políticos e líderes militares detetados ou mortos com base em "informações em tempo real" , que são considerados os principais inimigos de Israel na região, ultrapassa agora os 100. Destes, quase só falta o comandante-chefe em Gaza, Yahya Sinwar. Foi esta precisão desconcertante que obrigou o líder religioso máximo do Irão a esconder-se.

Os serviços secretos militares israelitas combinaram a utilização de uma multiplicidade de agentes terrestres com ferramentas digitais de localização para tornar os ataques cada vez mais precisos.

A entrevista do jornal israelita Israel Hayom ao coronel Y., comandante adjunto da unidade digital 8200, resume as tarefas complexas do último ano, para as quais foram encontradas soluções. É uma máquina pioneira que tornou possível a marcação automática de alvos. "Identificámos centenas de novos alvos em apenas quatro dias e passámos de uma unidade de alerta e aviso prévio a um atacante diário", diz o chefe.

São raros os relatórios aprofundados sobre os sistemas de defesa e de informação de Israel, que estão atualmente ao nível dos dos EUA, da Rússia e da China. O secretismo resulta de uma preocupação real em revelar informações ao inimigo e em ameaçar a superioridade dos serviços secretos de Israel em relação aos seus rivais.

Ao mesmo tempo, levantar a cortina é por vezes necessário para sinalizar ao inimigo que não está absolutamente seguro. É claro que o reconhecimento não tem apenas como objetivo eliminar os líderes inimigos, mas também descobrir locais, depósitos, bases e armas no Líbano e em Gaza.

O sistema de inteligência também desempenhou um papel fundamental nas operações bem-sucedidas de resgate de reféns em Gaza até agora.

Informações sem Google e Facebook

De acordo com Y., o 8200 trouxe mudanças dramáticas nos últimos tempos em comparação com as práticas das décadas anteriores. Depois de 1948, os inimigos de Israel eram Estados e exércitos regulares (Egito, Síria, Jordânia, Iraque), pelo que a principal tarefa era mais a de avisar e alertar, e nem sempre com sucesso. Um exemplo trágico e prudente foi a Guerra do Yom Kippur de 1973, que deixou Israel totalmente desprevenido e, embora tenha terminado com uma vitória militar esmagadora, ainda assim custou a cabeça à primeira-ministra de Israel, Golda Meir.

"Éramos uma unidade passiva que atuou com base nas lições do Yom Kippur. Tivemos de avisar o exército e foi essa a história toda. Hoje, no entanto, o espetro entre o programa nuclear iraniano, os Estados hostis e os exércitos terroristas é infinito e não existe uma receita única para o fazer corretamente", explica Y. sobre a mudança de circunstâncias. As novas circunstâncias exigem um ritmo completamente diferente das informações, que se tornaram não só um fornecedor, mas também um parceiro operacional em pé de igualdade com os militares.

O comandante recorda que, no passado, só podiam trabalhar com ferramentas "antiquadas", como a interceção de conversas telefónicas entre o presidente egípcio Nasser e o Rei Hussein da Jordânia, ao passo que agora fornecem às IDF dados que geram ações diretas. As informações importantes permanecem secretas em todo o mundo, mas a sua extração está a tornar-se mais sofisticada.

Na medida do possível, é preciso manter-se afastado dos meios digitais e fazer malabarismos entre o ruído interminável e as informações importantes para separar a penugem das sementes verdadeiramente valiosas.

Coronel Y Oren Cohen

O 8200 é chefiado por duas pessoas, semelhantes aos cônsules da República de Roma

A divisão é feita entre o funcionário A e Y. O primeiro é responsável por fazer chegar a informação a Israel e Y. por a tratar. É uma quantidade enorme de dados que chegam todos os dias de muitas fontes (computadores, telemóveis, correspondência, aplicações, ouvir música, etc.), que requer descodificação e, acima de tudo, a capacidade de estabelecer prioridades entre o importante e o não importante.

“Existe tecnologia no mundo para aproveitar as massas de dados. Mas não posso ir ao Google, ao Facebook ou à Microsoft e pedir ajuda a uma empresa como a McKinsey. Neste mundo, cada organização de inteligência está por sua conta e tem de construir o seu próprio conjunto de ferramentas”, descreve Y.

Não há queixas sobre a falta de dados, pelo que a tarefa é mais de orientação e seleção. Não há nenhum alvo que não seja vulnerável com a energia correta. Neste mundo oculto, o atacante tem uma enorme vantagem, porque o defensor tem muitas vezes de ver a uma distância infinita, uma grande faixa, enquanto o atacante só precisa de encontrar a ovelha mais fraca do rebanho e penetrar no sistema através dela.

Na experiência de Y., se um determinado alvo for suficientemente importante e valioso, é possível localizá-lo e destruí-lo, mas isso deve ser precedido de anos de recolha de dados em grande escala. As redes sociais e o ruído dos motores de busca não são adequados para isso, mesmo que os filmes de espionagem o sugiram...

Veteranos do serviço de inteligência israelita Israel Times

O inimigo está a aprender e seria um erro fatal subestimá-lo

"Este é um concurso de aprendizagem louco, porque o inimigo não é de todo idiota. É muito inteligente, está a evoluir e a aprender, e é muito ousado. Ele vê as coisas, faz perguntas e quer perceber exatamente como chegámos a um determinado alvo e como o atingimos. É um desafio constante que nos obriga a mantermo-nos em movimento”, diz Y.

O inimigo também dispõe de um arsenal sofisticado, pelo que em Gaza, por exemplo, uma das principais tarefas do exército era capturar os servidores e o armazenamento de dados do Hamas. Os serviços de segurança israelitas também visaram os especialistas em TI do grupo terrorista para extrair dados adicionais do sistema, como palavras-passe, códigos ou redes de contacto dos técnicos.

Durante muito tempo, o adversário menosprezou as capacidades e os esforços de aprendizagem de Israel até 2010, quando um programa malicioso chamado Stuxnet se infiltrou nos computadores da instalação nuclear iraniana de Natanz, destruindo as centrifugadoras de enriquecimento de urânio. O Estado persa teve então de reiniciar o seu programa nuclear quase do zero e, pela primeira vez na sua história, foi forçado a negociar com o Ocidente ao abrigo do acordo JCPOA, que foi denunciado pelo presidente Donald Trump em 2018 e, desde então, não conseguiu ser reativado.

Tem havido várias sabotagens bem-sucedidas contra Natanz e outras instalações nucleares. Nestes casos, o Irão compreendeu que as capacidades de Israel são muito mais vastas do que a simples utilização de agentes pagos para o trabalho no terreno.

Dúsító centrifugák a natanzi nukleáris központban AP

"O próprio mundo saiu da era do "ciberataque" de Assange e Snowden. Agora toda a gente sabe de tudo, por isso o 2800 tem de continuar a evoluir", afirma.

Felizmente para Israel, o sector tecnológico está a evoluir para mais plataformas e mais ligações, o que oferece ao 2800 novas superfícies de ataque potenciais. Têm de o fazer sem qualquer contacto com empresas privadas que estão preparadas para atacar e recolher dados. Este facto tem impedido que forças e interesses externos obtenham qualquer conhecimento sobre o funcionamento do sistema.

Como é que isto funciona na prática?

Todas as operações 8200 são aprovadas ao mais alto nível das IDF e do governo. Normalmente, são definidas tarefas-alvo, para as quais devem ser recolhidas informações relevantes para os sensores de ataque.

O comandante cita como exemplo a identificação de poços de lançamento de mísseis. Isto requer a deteção de danos no solo com bastante antecedência. Alguém, algures, está a escavar, a mover terra, talvez a colocar uma cobertura sobre o fosso para esconder a sua função e depois a abandoná-lo. O fosso está à espera de ser utilizado, de ser colocado em funcionamento. O fosso está à espera de ser utilizado, mas a sua existência pode ser detetada.

Poço de rockets do Hamas em Gaza X

Para o fazer, é utilizado um algoritmo "superpesado", baseado em dados visuais de uma variedade de dispositivos, desde satélites a varrimento por infravermelhos e observações pessoais. O sistema deteta a perturbação do solo, localiza o lençol de tecido, que supostamente não é diferente de qualquer estendal em Gaza, reconstitui os dias de escavação e, por fim, reúne uma imagem sólida da sua localização e do seu estado atual. A partir daí, cabe ao exército ordenar um ataque no momento certo.

E estamos a falar de um poço que, de um dia para o outro, pode tornar-se um instrumento mortífero.

O processo está apenas a começar

Y. acredita que não estamos no fim da revolução cibernética, mas no meio dela, e que o futuro é quase imprevisível. Apesar dos rápidos progressos, muitas questões continuam sem resposta. Algumas questões de inteligência são muito difíceis e quase impossíveis de formular, e é impossível dizer quão próxima está a solução. Parte da razão é que o outro lado está muito consciente da ameaça, está a aprender, está a evoluir e, muitas vezes, está a encontrar formas de se defender, o que estimula os 2800 a fazer mais esforços.