Polónia planeia tornar mais rigorosas as regras de venda de álcool a menores de 18 anos

PUBLICIDADE

O governo polaco decidiu reforçar a legislação sobre a venda de bebidas alcoólicas, numa tentativa de impedir que os menores comprem bebidas a altas horas da noite em lojas abertas 24 horas por dia, como as estações de serviço.

As novas regras surgem em resposta às crescentes notícias de atropelamentos e outros acidentes envolvendo jovens sob o efeito do álcool.

A venda de álcool a menores é ilegal na Polónia, sendo punível com uma multa pesada ou um mês de detenção. No entanto, de acordo com a regulamentação atual, os vendedores estão autorizados - mas não são obrigados - a verificar a idade dos compradores através dos seus documentos. A partir de agora, essa verificação passa a ser obrigatória.

As medidas vão também proibir a venda de álcool entre as 22h00 e as 6h00 nas estações de serviço, onde atualmente está disponível 24 horas por dia.

"Os vendedores terão de ser mais atentos e responsáveis no seu papel", disse a ministra polaca da Saúde, Izabela Leszczyna, ao canal Radio Zet, na quinta-feira. O trabalho sobre a nova regulamentação está quase concluído e será acelerado, garantiu Leszczyna.

Bebidas que se assemelham a snacks para crianças causam polémica

A venda de álcool a menores tem sido um tema quente na Polónia. No início desta semana, o vice-ministro da Saúde demitiu-se por não ter conseguido banir das prateleiras dos supermercados uma série de saquetas com álcool que se assemelham a snacks para crianças.

A bebida - chamada Voodoo Monkey - é propriedade da Owolovo, uma empresa polaca que também produz várias bebidas de fruta não alcoólicas e snacks em tubos. A empresa já pediu desculpa e anunciou que o produto vai ser descontinuado.

Każdy rodzic wie, jak wygląda mus owocowy. Każdy wie, jak bardzo przydaje się, gdy trzeba jechać w dłuższą trasę, albo... Posted by Szymon Hołownia on Monday, September 30, 2024

Szymon Hołownia, presidente do parlamento polaco, classificou o produto como "puro mal" numa publicação no Facebook partilhada na segunda-feira.

Ressacas e problemas

Esta não é a primeira vez que a Polónia se envolve num debate acalorado em torno do álcool.

Em 2022, Jarosław Kaczyński, líder do partido populista de direita Lei e Justiça - e ex-vice-primeiro-ministro - provocou polémica depois de ter atribuído a baixa taxa de natalidade do país ao consumo de álcool pelas mulheres.

"Se, por exemplo, a situação se mantiver de tal forma que, até aos 25 anos, as raparigas, as mulheres jovens, bebam a mesma quantidade que os seus pares, não haverá filhos", disse Kaczynski aos apoiantes num comício político antes da campanha presidencial de 2022.

Os comentários provocaram a indignação de grupos de direitos das mulheres, muitos dos quais apontaram a política de aborto altamente restritiva de Varsóvia como um fator que influencia esta tendência.

O partido Lei e Justiça de Kaczyński, ou PiS, foi posteriormente expulso do poder por uma aliança centrista formada pela Coligação Cívica de Donald Tusk e dois outros grupos políticos mais pequenos no ano passado.

No entanto, apesar das críticas, as bebidas alcoólicas continuam a ser populares no país da Europa de Leste. De acordo com um inquérito do Eurostat, a Polónia será o terceiro maior produtor de cerveja da Europa em 2023, sendo também um importante exportador de vodka.

Trata-se de uma indústria altamente lucrativa, com os impostos sobre as vendas de álcool a trazerem cerca de 13 mil milhões de zlotys (3 mil milhões de euros) para os cofres do Estado.

PUBLICIDADE

Embora o consumo de álcool tenha, em geral, diminuído 0,6 litros entre 2010 e 2020 na Europa, na Polónia, no mesmo período, aumentou 1 litro por ano para os indivíduos com mais de 15 anos.

No entanto, de acordo com os peritos, as perdas decorrentes de mortes prematuras, absentismo e acidentes são muito mais elevadas.