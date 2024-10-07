2023 foi o ano mais seco para os rios a nível mundial desde 1990

O ano passado foi o ano mais seco para os rios mundiais em 33 anos, alerta um novo relatório coordenado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).

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De acordo com o relatório sobre o Estado dos Recursos Hídricos Mundiais, nos últimos cinco anos registaram-se condições abaixo do normal para os caudais dos rios e das albufeiras em todo o mundo, aumentando a pressão sobre o abastecimento global de água.

O relatório anual traça o panorama geral do ciclo mundial da água, desde as inundações extremas às secas extremas, dos rios e reservatórios aos glaciares e águas subterrâneas. Reúne dados de serviços meteorológicos e hidrológicos, centros de dados, membros da comunidade de modelação hidrológica e organizações de apoio como a NASA e o Centro Alemão de Investigação em Geociências.

“A água é o principal indicador das alterações climáticas”, afirma a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo. “Recebemos sinais de socorro sob a forma de precipitações, inundações e secas cada vez mais extremas, que afetam gravemente as vidas, os ecossistemas e as economias. O degelo e os glaciares ameaçam a segurança da água a longo prazo para muitos milhões de pessoas. No entanto, não estamos a tomar as medidas urgentes necessárias”.

A água é o principal indicador das alterações climáticas. Recebemos sinais de socorro sob a forma de precipitações, inundações e secas cada vez mais extremas. Celeste Saulo Secretária-geral da OMM

O que está a acontecer aos rios do mundo?

O ano de 2023 foi marcado por descargas fluviais mais secas do que o normal, ou seja, o volume de água que flui através de um rio num determinado momento. Mais de 50% das bacias hidrográficas mundiais registaram condições “anormais”.

A seca e a redução do caudal dos rios afetaram grandes partes da América do Norte, Central e do Sul, com o Mississípi a registar níveis de água recorde e o Amazonas a registar o seu nível mais baixo de sempre. As bacias hidrográficas asiáticas e oceânicas do Ganges, Brahmaputra e Mekong registaram condições inferiores às normais em quase todo o seu território.

Outros rios e reservatórios sofreram inundações com um impacto devastador: a costa oriental de África registou descargas e inundações acima do normal, tal como a Ilha do Norte da Nova Zelândia e as Filipinas.

Na Europa, o Reino Unido, a Irlanda, a Finlândia e partes da Suécia registaram níveis de descarga acima do normal.

Descargas mundiais dos rios estão, na maioria, abaixo dos níveis habituais OMM

Crise climática está a provocar alterações extremas no ciclo mundial da água

O ano passado foi o ano mais quente de que há registo no mundo, com os cientistas a concordarem que as temperaturas extremas da Terra estão a ser impulsionadas pela crise climática. O relatório da OMM refere que a combinação de secas prolongadas e inundações devastadoras em 2023 pode ser atribuída tanto à crise climática como à transição natural de La Niña para El Niño.

A crise climática está a tornar estes fenómenos meteorológicos naturais mais extremos, dizem os cientistas, com impactos exacerbados e padrões cada vez mais erráticos, tornando-os mais difíceis de prever.

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Glaciares registam a maior taxa de perda de água em 50 anos

O relatório sobre o estado dos recursos hídricos mundiais tem em conta os rios, os reservatórios, os lagos, o solo, os padrões climáticos e os glaciares, que no ano passado perderam 600 gigatoneladas de água.

Foram observados padrões extremos de degelo no oeste da América do Norte e nos Alpes europeus, onde os glaciares da Suíça perderam cerca de 10% do seu volume nos últimos dois anos.

A cobertura de neve no hemisfério norte tem vindo a diminuir no final da primavera e no verão, observa o relatório, tendo a cobertura de neve de maio do ano passado sido a oitava mais baixa de que há registo.

Lago resultante do degelo no glaciar do Ródano em Goms, na Suíça AP Photo

Sul Global está sub-representado na monitorização de dados sobre a água

A OMM observa que, embora tenha feito melhorias na recolha de dados, a África, a América do Sul e a Ásia continuam a estar sub-representadas na recolha de dados hidrológicos, destacando a necessidade de melhorar a monitorização e a partilha de dados, particularmente no Sul Global.

“Sabe-se muito pouco sobre o verdadeiro estado dos recursos de água doce do mundo”, afirma Celeste Saulo. “Não podemos gerir o que não medimos”.