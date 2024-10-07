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2023 foi o ano mais seco para os rios a nível mundial desde 1990

Rio Negro, principal afluente do Amazonas, está seco junto ao porto de Manaus
Rio Negro, principal afluente do Amazonas, está seco junto ao porto de Manaus Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Harriet Reuter Hapgood
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O ano passado foi o mais seco para os rios mundiais em mais de 30 anos, enquanto os glaciares sofreram a maior perda de massa em 50 anos.

O ano passado foi o ano mais seco para os rios mundiais em 33 anos, alerta um novo relatório coordenado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).

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De acordo com o relatório sobre o Estado dos Recursos Hídricos Mundiais, nos últimos cinco anos registaram-se condições abaixo do normal para os caudais dos rios e das albufeiras em todo o mundo, aumentando a pressão sobre o abastecimento global de água.

O relatório anual traça o panorama geral do ciclo mundial da água, desde as inundações extremas às secas extremas, dos rios e reservatórios aos glaciares e águas subterrâneas. Reúne dados de serviços meteorológicos e hidrológicos, centros de dados, membros da comunidade de modelação hidrológica e organizações de apoio como a NASA e o Centro Alemão de Investigação em Geociências.

“A água é o principal indicador das alterações climáticas”, afirma a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo. “Recebemos sinais de socorro sob a forma de precipitações, inundações e secas cada vez mais extremas, que afetam gravemente as vidas, os ecossistemas e as economias. O degelo e os glaciares ameaçam a segurança da água a longo prazo para muitos milhões de pessoas. No entanto, não estamos a tomar as medidas urgentes necessárias”.

A água é o principal indicador das alterações climáticas. Recebemos sinais de socorro sob a forma de precipitações, inundações e secas cada vez mais extremas.
Celeste Saulo
Secretária-geral da OMM

O que está a acontecer aos rios do mundo?

O ano de 2023 foi marcado por descargas fluviais mais secas do que o normal, ou seja, o volume de água que flui através de um rio num determinado momento. Mais de 50% das bacias hidrográficas mundiais registaram condições “anormais”.

A seca e a redução do caudal dos rios afetaram grandes partes da América do Norte, Central e do Sul, com o Mississípi a registar níveis de água recorde e o Amazonas a registar o seu nível mais baixo de sempre. As bacias hidrográficas asiáticas e oceânicas do Ganges, Brahmaputra e Mekong registaram condições inferiores às normais em quase todo o seu território.

Outros rios e reservatórios sofreram inundações com um impacto devastador: a costa oriental de África registou descargas e inundações acima do normal, tal como a Ilha do Norte da Nova Zelândia e as Filipinas.

Na Europa, o Reino Unido, a Irlanda, a Finlândia e partes da Suécia registaram níveis de descarga acima do normal.

Descargas mundiais dos rios estão, na maioria, abaixo dos níveis habituais
Descargas mundiais dos rios estão, na maioria, abaixo dos níveis habituais OMM

Crise climática está a provocar alterações extremas no ciclo mundial da água

O ano passado foi o ano mais quente de que há registo no mundo, com os cientistas a concordarem que as temperaturas extremas da Terra estão a ser impulsionadas pela crise climática. O relatório da OMM refere que a combinação de secas prolongadas e inundações devastadoras em 2023 pode ser atribuída tanto à crise climática como à transição natural de La Niña para El Niño.

A crise climática está a tornar estes fenómenos meteorológicos naturais mais extremos, dizem os cientistas, com impactos exacerbados e padrões cada vez mais erráticos, tornando-os mais difíceis de prever.

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Glaciares registam a maior taxa de perda de água em 50 anos

O relatório sobre o estado dos recursos hídricos mundiais tem em conta os rios, os reservatórios, os lagos, o solo, os padrões climáticos e os glaciares, que no ano passado perderam 600 gigatoneladas de água.

Foram observados padrões extremos de degelo no oeste da América do Norte e nos Alpes europeus, onde os glaciares da Suíça perderam cerca de 10% do seu volume nos últimos dois anos.

A cobertura de neve no hemisfério norte tem vindo a diminuir no final da primavera e no verão, observa o relatório, tendo a cobertura de neve de maio do ano passado sido a oitava mais baixa de que há registo.

Lago resultante do degelo no glaciar do Ródano em Goms, na Suíça
Lago resultante do degelo no glaciar do Ródano em Goms, na Suíça AP Photo

Sul Global está sub-representado na monitorização de dados sobre a água

A OMM observa que, embora tenha feito melhorias na recolha de dados, a África, a América do Sul e a Ásia continuam a estar sub-representadas na recolha de dados hidrológicos, destacando a necessidade de melhorar a monitorização e a partilha de dados, particularmente no Sul Global.

“Sabe-se muito pouco sobre o verdadeiro estado dos recursos de água doce do mundo”, afirma Celeste Saulo. “Não podemos gerir o que não medimos”.

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