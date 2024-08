De Euronews Green

Ao regressar ao glaciar do Ródano, numa viagem de caravana este verão, uma família encontrou uma paisagem muito diferente.

As fotografias das férias de um casal britânico tornaram-se virais por mostrarem a velocidade do recuo dos glaciares na Suíça.

Duncan e Helen Porter, ele um programador de software e ela uma enfermeira, visitaram pela primeira vez o glaciardo Ródano em agosto de 2009 e registaram o momento com uma fotografia.

Quase 15 anos depois, regressaram ao local com as suas filhas adolescentes e tiraram a mesma fotografia com a mesma pose, mas com um cenário muito diferente.

"Não vou mentir, fez-me chorar", partilhou Porter numa publicação viral no X das duas fotografias. A publicação tornou-se viral e já recebeu mais de quatro milhões de visualizações.

Uma enorme camada de gelo branco desapareceu, revelando rochas cinzentas e um lago cobre, agora o primeiro plano. O forte contraste atraiu a atenção do casal, mostrando um dos aspetos da crise climática.

A que velocidade estão a desaparecer os glaciares da Europa?

A Europa é o continente que regista o aquecimento mais rápido. As temperaturas estão atualmente 2,3 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, em comparação com 1,3 graus Celsius mais elevados a nível global.

Estas temperaturas altas estão a destruir as regiões geladas e a provocar a perda generalizada de glaciares.

A Suíça perdeu cerca de 10% do gelo glaciar em dois anos, de acordo com uma investigação da Academia Suíça de Ciências (SCNAT) e da Glacier Monitoring Switzerland (GLAMOS) publicada no ano passado. Um terço do volume glaciar derreteu desde 2000.

Os glaciares da Áustria e da Itália - incluindo na cadeia montanhosa das Dolomitas - também estão em risco.

Um estudo anterior concluiu que metade dos glaciares do mundo estão condenados a desaparecer até ao final do século, mesmo que o aquecimento global se limite a 1,5ºC. Mas a ação climática pode salvar os restantes, insistem os autores.

"Muitas pessoas, quando veem uma coisa destas, sentem-se bastante impotentes", disse Porter ao jornal britânico The Guardian sobre a publicação viral.

"Pela minha experiência, há muito que podem fazer", acrescentou este entusiasta das bicicletas de Bristol, que faz parte de um grupo local de ação climática no sudoeste de Inglaterra.

Apesar de ter atraído a atenção de contas que negam o aquecimento do clima no X, Porter disse que optou por se concentrar noutros "comentários gentis" em resposta à publicação.