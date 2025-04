Netanyahu pede ao povo libanês que se liberte do Hezbollah

De Euronews com AP

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que que Israel matou o sucessor de Hassan Nasrallah, chefe do grupo militante libanês Hezbollah.

Num discurso dirigido ao povo libanês, Netanyahu disse na terça-feira que Israel “degradou as capacidades do Hezbollah”.

“Eliminámos milhares de terroristas, incluindo o próprio Nasrallah, o substituto de Nasrallah e o substituto do seu substituto”, afirmou Netanyahu, sem citar o nome de nenhum dos alegados substitutos.

Nasrallah foi morto no mês passado num bunker em Beirute por um ataque aéreo israelita.

Nos últimos dias houve muita especulação sobre a alegada morte de Hashem Safieddine, um importante membro do Hezbollah que se esperava que fosse o seu próximo líder, num ataque aéreo na semana passada. As forças israelitas não confirmaram a morte de Safieddine nem o Hezebollah se pronunciou sobre o caso.

Netanyahu insta Líbano a salvar-se de longa guerra que levaria ao "sofrimento como vemos em Gaza"

Na mesma comunicação, o primeiro-ministro israelita dirigiu-se ao povo libanês, instando-o a libertar-se do Hezbollah.

"Digo-vos, povo do Líbano, que libertem o vosso país do Hezbollah para que esta guerra possa terminar. Libertem o vosso país do Hezbollah para que o vosso país possa voltar a prosperar, para que as futuras gerações de crianças libanesas e israelitas não conheçam a guerra nem o derramamento de sangue, mas possam finalmente viver juntas em paz”, afirmou numa mensagem gravada e partilhada nas redes sociais.

“Têm a oportunidade de salvar o Líbano antes que este caia no abismo de uma longa guerra que levaria à destruição e ao sofrimento, como vemos em Gaza. Não tem de ser assim”, acrescentou.

No terreno, as forças armadas israelitas afirmaram que estão a expandir a sua operação terrestre no Líbano com o destacamento de uma quarta divisão.

Pelo menos 1 400 libaneses, incluindo civis, médicos e combatentes do Hezbollah, foram mortos desde a escalada dos combates, há três semanas.