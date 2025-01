De Euronews com AP

Israel afirma que o seu objetivo é afastar o Hezbollah da fronteira para que os milhares de israelitas deslocados por meses de fogo transfronteiriço quase diário possam regressar às suas casas.

Novas e poderosas explosões abalaram os subúrbios do sul de Beirute durante a noite e o domingo, à medida que Israel expandia os seus bombardeamentos no Líbano, atingindo também um campo de refugiados palestinianos no norte, como alvo dos combatentes do Hezbollah e do Hamas.

As fortes explosões começaram por volta da meia-noite, depois de os militares israelitas terem instado os residentes a evacuar as zonas de Dahiyeh, um conjunto de subúrbios no extremo sul de Beirute.

As IDF confirmaram que estavam a atingir alvos perto de Beirute e disseram que cerca de 30 projéteis tinham atravessado do Líbano para território israelita, tendo alguns sido intercetados.

Chamas e fumo de um ataque aéreo israelita em Dahiyeh, 6 de outubro de 2024 Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Em declarações no sábado à noite, o porta-voz das Forças de Defesa Israelita (IDF, na sigla em inglês), Daniel Hagari, afirmou que desde o início da operação terrestre, em 30 de setembro, as forças israelitas mataram 440 militantes do Hezbollah e destruíram mais de 2.000 alvos.

"A operação terrestre é acompanhada por dezenas de ataques aéreos que prosseguem atualmente em todo o Líbano, incluindo em Beirute. Ontem atacámos o principal quartel-general dos serviços secretos do Hezbollah, no coração de Dahiyeh. Ainda estamos a verificar os resultados do ataque e iremos atualizá-los mais tarde", afirmou.

Num post no X, as IDF afirmaram ter encontrado e desmantelado um túnel de 250 metros de comprimento no sul do Líbano que, segundo elas, o Hezbollah tencionava utilizar para entrar em território israelita.

No sábado, os ataques israelitas terão visado um edifício próximo de uma estrada que conduz ao único aeroporto internacional do Líbano e outro edifício anteriormente utilizado pela emissora Al-Manar, dirigida pelo Hezbollah.

O Hezbollah afirmou num comunicado que conseguiu atingir com sucesso um grupo de soldados israelitas perto do colonato de Manara, no norte de Israel, "com uma grande salva de foguetes, atingindo-os com precisão".

As IDF não fizeram qualquer declaração sobre este alegado ataque.

O ataque israelita ao campo de Beddawi matou um oficial da ala militar do Hamas, bem como a sua mulher e duas filhas pequenas, segundo o grupo militante palestiniano.

Mais tarde, o Hamas afirmou que outro membro da ala militar foi morto em ataques israelitas no Vale de Bekaa, no leste do Líbano. As imagens mostram edifícios destruídos, tijolos espalhados e escadas que levam a lado nenhum.

Israel matou vários oficiais do Hamas no Líbano desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro, para além da maioria dos principais dirigentes do Hezbollah, sediado no Líbano, à medida que os combates se intensificavam.

Pelo menos 1 400 libaneses, incluindo civis, médicos e combatentes do Hezbollah, foram mortos e 1,2 milhões foram expulsos das suas casas em menos de duas semanas.

Um jornalista documenta os edifícios danificados no local de um ataque aéreo israelita na aldeia libanesa de Temnin, a 5 de outubro de 2024 Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O Hezbollah, apoiado pelo Irão, a força armada mais forte do Líbano, começou a disparar foguetes contra Israel quase imediatamente após a incursão do Hamas em Israel, a 7 de outubro, considerando-a uma demonstração de apoio aos palestinianos.

O Hezbollah e as forças armadas israelitas têm trocado tiros quase diariamente.

Na semana passada, Israel lançou o que designou por uma operação terrestre limitada no sul do Líbano, depois de uma série de ataques que mataram o líder de longa data do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e outros.