Vídeo. Ataques aéreos israelitas provocam danos no sul e leste do Líbano

Em Sidon, a terceira maior cidade do Líbano, um ataque ao início da madrugada reduziu a escombros um edifício comercial de três pisos desocupado, num bairro costeiro de oficinas e garagens. Equipas de resgate vasculharam os escombros e pelo menos uma pessoa foi transportada de ambulância, sem que tenham sido confirmadas mortes.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O presidente libanês Joseph Aoun condenou os ataques, afirmando que minam os esforços para acalmar as tensões e restaurar a autoridade do Estado em zonas há muito sob controlo do Hezbollah. Exército israelita disse ter visado depósitos de armas ligados ao Hezbollah e ao Hamas, alegando que os grupos operam a partir de áreas civis.

Os ataques ocorrem a poucos dias de o chefe do Exército do Líbano informar o governo sobre planos para desarmar o Hezbollah junto à fronteira israelita, compromisso assumido ao abrigo de um cessar-fogo acordado há mais de um ano.