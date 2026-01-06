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Pessoas procuram entre os escombros de um edifício destruído por um ataque aéreo israelita numa zona comercial da cidade portuária de Sidon, no sul
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Vídeo. Ataques aéreos israelitas provocam danos no sul e leste do Líbano

Últimas notícias:

O Líbano sofreu novos ataques aéreos israelitas, com danos no sul e leste. O presidente Joseph Aoun condenou os ataques, evocando esforços para reduzir a tensão.

Em Sidon, a terceira maior cidade do Líbano, um ataque ao início da madrugada reduziu a escombros um edifício comercial de três pisos desocupado, num bairro costeiro de oficinas e garagens. Equipas de resgate vasculharam os escombros e pelo menos uma pessoa foi transportada de ambulância, sem que tenham sido confirmadas mortes.

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O presidente libanês Joseph Aoun condenou os ataques, afirmando que minam os esforços para acalmar as tensões e restaurar a autoridade do Estado em zonas há muito sob controlo do Hezbollah. Exército israelita disse ter visado depósitos de armas ligados ao Hezbollah e ao Hamas, alegando que os grupos operam a partir de áreas civis.

Os ataques ocorrem a poucos dias de o chefe do Exército do Líbano informar o governo sobre planos para desarmar o Hezbollah junto à fronteira israelita, compromisso assumido ao abrigo de um cessar-fogo acordado há mais de um ano.

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