Mortes em Gaza ultrapassam as 42 mil, forças israelitas intensificam ataques no norte do território

De Euronews com AP

São já mais de 42 mil as mortes registadas na Faixa de Gaza desde o reacender do conflito na região, a 7 de outubro do ano passado. De acordo com o último balanço, 42.010 pessoas morreram e 97.720 ficaram feridas nos ataques militares israelitas a Gaza, segundo o Ministério da Saúde do enclave.

No último período de 24 horas, a janela temporal utilizada para atualizar o balanço, pelo menos 45 palestianos e 130 ficaram feridos.

As forças israelitas voltaram a invadir o norte da Faixa de Gaza, continuando a travar fortes combates e a encurralar pelo menos 400.000 palestinianos. A ofensiva ameaça ainda o encerramento de três hospitais, com as forças israelitas a ordenarem a evacuação total das três principais unidades hospitalares do norte do território: os hospitais Al-Awda, Indonésio e Kamal Adwan.

Estão a decorrer combates intensos em Jabalia, onde as forças israelitas levaram a cabo várias operações importantes ao longo da guerra, tendo depois regressado à medida que os militantes se reagrupavam. Toda a zona norte, incluindo a cidade de Gaza, sofreu uma forte destruição e tem estado em grande parte isolada pelas forças israelitas desde o final do ano passado.

Os residentes do campo de refugiados afirmaram que milhares de pessoas ficaram presas nas suas casas desde o início da operação no domingo, enquanto os jatos e os drones israelitas sobrevoam a cidade e as tropas combatem os militantes nas ruas.

“É como um inferno. Não podemos sair”, disse Mohamed Awda, que vive com os pais e seis irmãos. Disse que havia três corpos na rua, à porta de sua casa, que não puderam ser retirados por causa dos combates.

Mais de 50 mil crianças estão sozinhas ou separadas dos pais em Gaza

O Comité Internacional de Resgate (IRC) partilhou um novo relatório que descreve o impacto devastador que a guerra de Israel em Gaza teve nas crianças do território.

Atualmente estima-se que cerca de 17 mil crianças estejam desacompanhadas ou separadas dos pais e de quem cuida delas mas o IRC considera que este número pode ser três vezes superior (51 mil).

"A investigação do IRC revelou que o risco de separação das famílias aumentou dramaticamente nos últimos meses, exacerbado por múltiplas rondas de deslocações, detenções, ordens de evacuação israelitas e mortes, tendo algumas crianças sido encontradas a viver sozinhas em hospitais", é possível ler no comunicado.

Ataque aéreo faz dois mortos em Israel

Os socorristas israelitas afirmam que um homem e uma mulher foram mortos em Israel por um foguete disparado do Líbano.

O serviço de salvamento Magen David Adom disse que os dois foram mortos na quarta-feira quando um foguete atingiu a cidade de Kiryat Shmona, no norte do país.

O Hezbollah divulgou um comunicado em que confirma ter atingido “uma concentração de forças inimigas israelitas” na mesma zona com “uma salva de foguetes” às 14:00 locais.

O grupo militante libanês Hezbollah disparou centenas de rockets contra Israel nos últimos dias, numa altura em que Israel intensificou os seus ataques aéreos no Líbano e avançou com uma incursão terrestre.

A maioria dos ataques foi intercetada ou aterrou em áreas abertas, mas os bombardeamentos tornaram-se mais intensos e atingiram mais profundamente Israel, perturbando a vida quotidiana.

Os rockets lançados contra Israel acontecem depois de Benjamin Netanyahu ter feito um vídeo onde pede ao povo libanês para "que se liberte do Hezbollah", afirmando que o grupo militante está “mais fraco do que tem sido nos últimos anos”.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, deverá manter uma chamada telefónica ainda hoje com o seu homólogo israelita, Benjamin Netanyahu, que, segundo consta, incluirá a discussão de quaisquer planos para atacar o Irão.

UE lança operação humanitária através de uma ponte aérea para o Líbano

A União Europeia lançou uma operação humanitária através de uma ponte aérea para apoiar a população libanesa, afetada pela crise atual no país.

Os voos partirão do Dubai e de Brindisi, chegando o primeiro a Beirute em 11 de outubro.

Os aviões tirão transportar artigos de higiene, cobertores, kits de abrigo de emergência e outros abastecimentos.

“Estamos a lançar hoje uma operação humanitária de ponte aérea a favor do povo libanês”, declarou o porta-voz da Comissão Europeia, Balazs Ujvari, durante uma conferência de imprensa.

Um quarto do território libanês está sob “ordens de deslocação militar israelitas”, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Cerca de 1,2 milhões de pessoas foram deslocadas no Líbano desde que Israel iniciou intensos ataques aéreos no mês passado.