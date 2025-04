Israel diz ter matado Suhail Husseini, comandante do quartel-general do Hezbollah

De Euronews

O exército israelita afirma ter matado Suhail Husseini, o comandante do quartel-general do Hezbollah, num ataque a Beirute, na noite de segunda-feira.

Segundo Israel, Husseini “desempenhou um papel crucial na transferência de armas entre o Irão e o Hezbollah” e foi responsável pela distribuição das armas às várias unidades do Hezbollah.

Husseini estava também “envolvido no orçamento e na gestão lógica dos projetos mais sensíveis da organização, incluindo o plano operacional para a guerra”, acrescentaram as forças israelitas.

Husseini terá ainda coordenado ataques contra Israel pelo Líbano e pela Síria, além de ter sido membro do Conselho da Jihad, o organismo que reúne altos dirigentes militares do Hezbollah.

O grupo libanês não confirma, para já, a morte de Husseini.

Rockets contra o norte de Israel

O Hezbollah diz ter disparado mais rockets contra várias localidades do norte de Israel durante a última noite.

O grupo afirma ter atingido posições de artilharia israelita em Dishon e Dalton, bem como em Yir'on, perto da fronteira libanesa.

Na segunda-feira, o Hezbollah afirmou ter atacado uma base militar perto de Telavive, tendo Israel confirmado que a organização xiita libanesa disparou cerca de 190 rockets contra o seu território na segunda-feira.

Mais soldados israelitas no Líbano

Enquanto prossegue a campanha de bombardeamentos aéreos contra o sul de Beirute, uma zona densamente povoada, Israel mobilizou na noite de segunda-feira um quarto contingente militar para o sul do território libanês.

As forças armadas israelitas anunciaram que a 146.ª Divisão de Reserva iniciou na segunda-feira operações terrestres no sul do Líbano.

De acordo com o Times of Israel, o número total de soldados de Israel destacados no Líbano deverá ultrapassar os 15 mil.

Até agora, a ofensiva israelita no Líbano estava concentrado no lado oriental da fronteira com o Líbano, mas a campanha militar alarga-se a sudoeste.

As forças de Israel insistem que estão a empreender “atividades operacionais limitadas, localizadas e direcionadas” contra o que consideram ser “alvos e infraestruturas terroristas do Hezbollah no sudoeste do Líbano”.

O exército israelita emitiu avisos à população do Líbano para que deixe as suas casas e se dirija para norte do rio Awali.

O governo libanês avança que pelo menos 1,3 milhões de pessoas, mais de um quinto da população do país, foram deslocadas das suas casas devido à intensificação dos bomardeamentos perpetrados por Israel.

Irão para Israel: “Responderemos a qualquer ataque"

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, avisou Israel para “não pôr à prova” a determinação de Teerão, perante a possibilidade de ataques israelitas em resposta à investida do Irão da semana passada.

“Os nossos mísseis podem atingir todos os seus alvos. Responderemos a qualquer ataque às nossas instituições ou infraestruturas”, afirmou Araghchi durante uma conferência em que se discutiu o impacto do ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023.

O Irão diz que continuará a apoiar a causa palestiniana tendo em vista a criação do seu próprio Estado. A propósito do ataque israelita que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, Araghchi deixa claro que a “resistência” a Israel não se baseia numa única pessoa.

Pelo menos 21 mortos no centro de Gaza

Pelo menos 21 pessoas, incluindo cinco crianças e duas mulheres, foram mortas em ataques que atingiram casas no campo de refugiados de Bureij, no centro de Gaza, segundo o hospital Al Aqsa, para onde os corpos foram levados.

O hospital também recebeu cerca de dez feridos, entre eles várias crianças.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu continuar a lutar contra os que diz serem os inimigos do país durante uma cerimónia que assinalou os ataques do Hamas de 7 de outubro do ano passado.

“O dia 7 de outubro simbolizará para as gerações o custo do nosso renascimento e demonstrará como estamos determinados e como o nosso espírito é forte”, declarou Netanyahu.

Os últimos ataques somam-se ao crescente número de mortos palestinianos em Gaza, que agora se aproxima de 42.000, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.