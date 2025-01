O que aconteceu na noite em que o Irão atacou Israel?

De یورونیوز فارسی

Na noite de terça-feira, 1 de outubro (10 de outubro de 1403), o Irão disparou pelo menos 180 mísseis contra Israel, alguns dos quais atingiram território israelita. É o segundo ataque iraniano a Israel este ano.

Segundo os militares israelitas, por volta das 19:30 locais, o Irão disparou os seus mísseis contra o país, o que fez soar sirenes de perigo em todo Israel.

O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, afirmou que Israel interceptou com sucesso a maior parte dos mísseis, e dois contratorpedeiros da Marinha dos EUA também abateram cerca de 12 intercetores para ajudar os militares israelitas.

A Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC), por outro lado, anunciou que as suas forças usaram mísseis supersónicos Fattah pela primeira vez, alegando que 90 por cento dos seus lançadores atingiram os seus alvos.

Para onde foi dirigido?

Fontes da IRGC disseram aos meios de comunicação estatais em Teerão que o ataque teve como alvo três bases militares israelitas.

“Exercitamos o nosso direito de legítima defesa nos termos do artigo 51.º da Carta e visamos exclusivamente as bases militares e de segurança responsáveis pelo genocídio em Gaza e no Líbano”, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, na sua conta pessoal na rede social X.

No entanto, um porta-voz do Pentágono acrescentou que “o menor dano no terreno” tinha sido infligido em Israel.

Foram também registados vários feridos, embora nenhum deles fosse de tropas dos EUA ou de nacionalidade norte-americana.

Além disso, a comunicação social israelita noticiou o assassinato de uma mulher de 30 anos, Shahir Goldman.

Que países vieram em auxílio de Israel?

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, disse mais tarde que os parceiros dos EUA também estavam a ajudar Israel e Washington a combater o ataque.

No entanto, recusou-se a divulgar os nomes desses países e disse aos jornalistas que lhes permitiria comentar por conta própria.

Um desses países é a Grã-Bretanha, cujo ministro da Defesa citou a ajuda das suas forças para repelir os ataques iranianos e condenou o ataque iraniano.

O ataque terminou muito rapidamente e o representante do Irão nas Nações Unidas anunciou, por volta das 20H00, que o ataque tinha terminado.

Segundo posições oficiais, Teerão não tinha informado Washington sobre o início do ataque.

Qual foi a causa do ataque?

O ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou que o ataque foi uma “resposta à agressão do regime sionista, incluindo a violação da soberania e integridade territorial da República Islâmica do Irão", bem como também ao assassinato "do chefe do gabinete político do movimento Hamas em Teerão, que foi convidado oficial do governo da República Islâmica do Irão, e do secretário-geral do Hezbollah do Líbano e dos Militares Supremos. Comandante do nosso país, Sardar Nilforoshan, em Beirute.” disse.

O que acontece depois disso?

Embora o ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão tenha dito oficialmente que as suas operações estavam terminadas, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que o Irão vai “pagar” pelo lançamento do míssil.

“O Irão cometeu um erro grave esta noite e vai pagar por isso”, disse Netanyahu numa reunião do gabinete de segurança.

“O regime de Teerão não compreende a nossa determinação em defender-se e impor um custo aos inimigos”, acrescentou.

Grupos armados apoiantes do Irão no Iraque afirmaram que se os Estados Unidos aderissem a qualquer resposta de Israel, ou se Israel usasse o espaço aéreo iraquiano contra Teerão, considerariam as bases americanas no Iraque e na região um alvo para si próprios.

O grupo palestiniano Hamas saudou o ataque com mísseis do IRGC iraniano contra Israel, chamando-o de “heróico”.

Simultaneamente, um grupo de iranianos que saíram às ruas expressou a sua satisfação com o ataque.