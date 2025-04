"Inaceitável". Meloni convoca embaixador israelita após ataque às bases da Unifil no Líbano

PUBLICIDADE

O governo italiano protestou formalmente junto das autoridades israelitas, reiterando com firmeza que o que está a acontecer perto da base do contingente italiano da Unifil no Sul do Líbano não é aceitável.

Segundo uma nota do Palácio Chigi, a primeira-ministra Giorgia Meloni teve uma conversa telefónica com o comandante do Setor Ocidental da missão de paz da ONU, o general Stefano Messina, de quem recebeu um ponto da situação no terreno depois de a sede da Unifil e duas bases italianas terem sido atingidas "repetidamente" e "deliberadamente" pelo exército israelita na manhã de quinta-feira.

A primeira-ministra expressou a sua forte proximidade e a do seu governo aos militares italianos empenhados no Líbano no âmbito da missão Unifil e da missão bilateral Mibil, que treina o exército libanês. Meloni, conclui a nota, "recordou que os italianos continuam a prestar um trabalho precioso para a estabilização da zona, em conformidade com o mandato da ONU".

O governo, através do ministro da Defesa, convocou mesmo o embaixador de Israel em Itália.

Crosetto: "Atos hostis contra a Unifil possíveis crimes de guerra"

"Não se trata de um erro, não se trata de um acidente", afirmou o ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, numa conferência de imprensa realizada no Palácio Chigi. "A Unifil pediu a todos os intervenientes que cessassem imediatamente o fogo", acrescentou, sublinhando que os atos hostis praticados "podem constituir crimes de guerra", certamente "violações injustificadas". Crosetto especificou ainda que não houve feridos entre os capacetes azuis italianos, mas "o que aconteceu entre ontem e hoje" no Líbano "é totalmente inaceitável".

"Não há qualquer justificação para dizer que as forças armadas israelitas avisaram a Unifil de que algumas das bases deviam ser abandonadas. Eu disse ao embaixador para dizer ao governo israelita que as Nações Unidas e a Itália não podem receber ordens do governo israelita".

Crosetto expressou o duro protesto ao seu homólogo israelita Yoav Gallant numa conversa telefónica e depois reiterou-o ao embaixador israelita em Roma, que foi chamado com urgência ao ministério.

O ministro da Defesa italiano explicou que tinha contactado o seu colega israelita de manhã cedo "para protestar e recordar-lhe com firmeza" que o que está a acontecer perto das bases italianas da Unifil e em relação ao contingente da missão da ONU "é inaceitável para o Governo italiano".

"Embora tenha recebido garantias sobre a máxima atenção à segurança do pessoal militar", acrescentou, "reiterei que qualquer ato que possa colocar em risco os soldados, tanto italianos como da Unifil, deve ser evitado ".

Crosetto sublinhou que "a situação está atualmente sob controlo e que a segurança dos militares italianos destacados no Líbano continua a ser uma prioridade absoluta para todo o governo italiano, para que as forças de manutenção da paz italianas continuem o seu trabalho de mediação e de apoio à paz e à estabilidade no Líbano e em toda a região", acrescentou.

De acordo com o ministro francês da Defesa, Sebastien Lecornu, Crosetto apelou a uma reunião dos países que contribuem para a missão de manutenção da paz da ONU (França, Itália, Espanha e Irlanda) na próxima semana .

Embaixador israelita na ONU pede às tropas que se desloquem

Após o ataque às posições da Unifil, em que dois capacetes azuis ficaram feridos, o único comentário que veio de Israel foi o do embaixador na ONU, Danny Danon, que pediu que as tropas de manutenção da paz se deslocassem cinco quilómetros para norte.

"Estamos concentrados na luta contra o Hezbollah e vamos continuar a coordenação com a Unifil, mas a nossa recomendação é que a Unifil se desloque cinco quilómetros para norte, para evitar o perigo, à medida que os combates se intensificam e enquanto a situação ao longo da Linha Azul se mantiver instável devido à agressão do Hezbollah", disse.

O pedido foi rejeitado.

À Al Jazeera, o porta-voz da Unifil, Andrea Tenenti, explicou que as forças israelitas já tinham pedido às forças da ONU que "abandonassem algumas posições ao longo da Linha Azul (a linha de demarcação entre o Líbano e Israel), mas decidimos ficar porque é importante que a bandeira da ONU esteja hasteada no sul do Líbano".

"O facto de se atacar as forças de manutenção da paz é uma violação muito grave, não só da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas também do direito humanitário internacional", afirmou Tenenti.

Sobre o futuro da missão, o porta-voz sublinhou que "se a situação tornar impossível a operação no sul do Líbano, caberá ao Conselho de Segurança decidir como proceder". "De momento, estamos a tentar fazer tudo o que está ao nosso alcance para controlar e prestar assistência", acrescentou.