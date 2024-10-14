Opositor russo Alexei Navalny sabia que ia morrer na prisão, diz livro de memórias

PUBLICIDADE

Excertos do próximo livro de memórias do falecido líder da oposição russa Alexei Navalny publicados na revista New York mostram que o dissidente acreditava que iria morrer na prisão.

As passagens foram publicadas em antecipação do livro de memórias de Navalny, "Patriot", que será lançado a 22 de outubro.

"Passarei o resto da minha vida na prisão e morrerei aqui", terá escrito Navalny em março de 2022, acrescentando: "Não haverá ninguém a quem dizer adeus... Todos os aniversários serão celebrados sem mim. Nunca verei os meus netos".

Navalny, que fez uma campanha interminável contra a corrupção oficial na Rússia, morreu numa prisão remota do Ártico em fevereiro, enquanto cumpria uma sentença de 19 anos por várias acusações, incluindo a de dirigir um grupo extremista.

Foi preso na Rússia depois de ter regressado ao país vindo da Alemanha em 2021, onde estava a recuperar de um envenenamento - um ato que atribuiu ao Kremlin.

No seu livro de memórias, Navalny também aborda questões sobre o motivo pelo qual regressaria à Rússia após o envenenamento, dada a hostilidade do presidente russo Vladimir Putin para com ele.

"Não quero abandonar o meu país nem traí-lo. Se as nossas convicções têm significado, temos de estar preparados para as defender e fazer sacrifícios, se necessário", escreveu Navalny.

A editora Alfred A. Knopf anunciou o livro de memórias em abril, dizendo que Navalny começou a escrever o livro enquanto recuperava do envenenamento e continuou a escrevê-lo na Rússia, mesmo depois de ter sido preso.

Noutras partes do livro de memórias, Navalny mostra o seu empenho inabalável na luta contra a corrupção na Rússia. Em março de 2022, o líder da oposição escreveu: "A minha abordagem à situação não é certamente de passividade contemplativa. Estou a tentar fazer tudo o que posso a partir daqui para pôr fim ao autoritarismo".

A sua viúva, Yulia Navalnaya, afirmou em comunicado que o livro é um testemunho da vida do marido e do seu "empenho inabalável na luta contra a ditadura".

Yulia Navalnaya acrescentou que o livro de memórias será publicado em onze línguas, incluindo o russo.