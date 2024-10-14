Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Opositor russo Alexei Navalny sabia que ia morrer na prisão, diz livro de memórias

Neste sábado, 20 de fevereiro de 2021, numa fotografia de arquivo, o líder da oposição russa Alexei Navalny olha para os fotógrafos no Tribunal Distrital de Babuskinsky, em Moscovo, Rússia.
Neste sábado, 20 de fevereiro de 2021, numa fotografia de arquivo, o líder da oposição russa Alexei Navalny olha para os fotógrafos no Tribunal Distrital de Babuskinsky, em Moscovo, Rússia. Direitos de autor  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
De Tamsin Paternoster com AP
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

O livro de memórias de Navalny, intitulado "Patriota", será lançado a 22 de outubro, oito meses depois de o popular líder da oposição russa ter morrido numa remota colónia penal no Ártico.

PUBLICIDADE

Excertos do próximo livro de memórias do falecido líder da oposição russa Alexei Navalny publicados na revista New York mostram que o dissidente acreditava que iria morrer na prisão.

As passagens foram publicadas em antecipação do livro de memórias de Navalny, "Patriot", que será lançado a 22 de outubro.

"Passarei o resto da minha vida na prisão e morrerei aqui", terá escrito Navalny em março de 2022, acrescentando: "Não haverá ninguém a quem dizer adeus... Todos os aniversários serão celebrados sem mim. Nunca verei os meus netos".

Navalny, que fez uma campanha interminável contra a corrupção oficial na Rússia, morreu numa prisão remota do Ártico em fevereiro, enquanto cumpria uma sentença de 19 anos por várias acusações, incluindo a de dirigir um grupo extremista.

Foi preso na Rússia depois de ter regressado ao país vindo da Alemanha em 2021, onde estava a recuperar de um envenenamento - um ato que atribuiu ao Kremlin.

No seu livro de memórias, Navalny também aborda questões sobre o motivo pelo qual regressaria à Rússia após o envenenamento, dada a hostilidade do presidente russo Vladimir Putin para com ele.

"Não quero abandonar o meu país nem traí-lo. Se as nossas convicções têm significado, temos de estar preparados para as defender e fazer sacrifícios, se necessário", escreveu Navalny.

A editora Alfred A. Knopf anunciou o livro de memórias em abril, dizendo que Navalny começou a escrever o livro enquanto recuperava do envenenamento e continuou a escrevê-lo na Rússia, mesmo depois de ter sido preso.

Related

Noutras partes do livro de memórias, Navalny mostra o seu empenho inabalável na luta contra a corrupção na Rússia. Em março de 2022, o líder da oposição escreveu: "A minha abordagem à situação não é certamente de passividade contemplativa. Estou a tentar fazer tudo o que posso a partir daqui para pôr fim ao autoritarismo".

A sua viúva, Yulia Navalnaya, afirmou em comunicado que o livro é um testemunho da vida do marido e do seu "empenho inabalável na luta contra a ditadura".

Yulia Navalnaya acrescentou que o livro de memórias será publicado em onze línguas, incluindo o russo.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Advogados de Navalny condenados a penas de prisão na Rússia

'Putin não ordenou a morte de Navalny', dizem agências de inteligência dos EUA

Detidos na Polónia dois suspeitos de ataque a aliado de Navalny na Lituânia