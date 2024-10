Eleições nos EUA: conflito no Médio Oriente torna-se uma questão-chave para Harris e Trump

De Oman Al Yahyai com AP

Harris e Trump estão a visar os principais estados com grandes populações árabe-americanas e judaicas, com o impacto do conflito a moldar as respetivas campanhas e a poder influenciar o resultado das eleições.

A apenas duas semanas do dia das eleições, a atual crise no Médio Oriente tornou-se um ponto central na corrida presidencial dos EUA.

A vice-residente, Kamala Harris, e o ex-presidente, Donald Trump, estão a tentar abordar as complexidades do conflito, ao mesmo tempo que lutam por votos cruciais em estados como o Michigan e a Pensilvânia, que têm grandes populações árabe-americanas e judaicas.

Harris tem estado a navegar numa linha desafiadora, expressando um forte apoio a Israel e, ao mesmo tempo, condenando as baixas civis em Gaza e no Líbano.

Este equilíbrio tem suscitado reações mistas, incluindo críticas de alguns que interpretaram mal os seus comentários durante uma recente troca de palavras com um manifestante pró-palestiniano como concordando com as alegações de "genocídio" israelita.

A campanha de Harris rapidamente esclareceu que os seus comentários se centravam na situação humanitária mais alargada em Gaza.

A dinâmica mudou um dia antes, quando Harris afirmou que a "primeira e mais trágica história" do conflito foi o ataque do Hamas de 7 de outubro, que resultou na morte de cerca de 1.200 israelitas.

Esta declaração incomodou aqueles que sentiram que ela não estava a abordar adequadamente as mortes de mais de 41.000 palestinianos em Gaza, originando ainda mais críticas à sua posição.

Trump, por outro lado, adotou uma abordagem mais assertiva, afirmando que o conflito não teria ocorrido sob a sua liderança e prometendo pôr-lhe fim se for eleito.

Em entrevistas recentes a canais de televisão do Médio Oriente e em publicações na sua plataforma de redes sociais, Truth Social, Trump afirmou que uma administração Harris iria agravar o conflito, sugerindo mesmo o risco de uma Terceira Guerra Mundial.

"Se Kamala conseguir mais quatro anos, o Médio Oriente passará as próximas quatro décadas em chamas, e os vossos filhos irão para a guerra, talvez até para a Terceira Guerra Mundial, algo que nunca acontecerá com o Presidente Donald J. Trump no comando", publicou Trump.

Conseguirão Harris e Trump navegar a crise do Médio Oriente?

Enquanto Harris tenta alinhar a sua mensagem com as políticas do presidente Joe Biden, ao mesmo tempo que adota um tom mais enfático, alguns membros do partido Democrata expressam a sua frustração com as imprevisíveis mas ousadas declarações de política externa de Trump, que têm atraído atenção sem grande escrutínio.

Os analistas apontam este contraste como um potencial desafio para Harris nos últimos dias da campanha.

Uma sondagem da AP-NORC indica que nenhum dos candidatos tem uma vantagem significativa na política do Médio Oriente, com os eleitores divididos sobre quem lidaria melhor com a situação.

No entanto, Harris enfrenta algum descontentamento dentro do seu partido. Apenas dois terços dos democratas dizem que ela seria a melhor candidata para lidar com o conflito, enquanto oito em cada 10 republicanos apoiam Trump nesta questão.

No Michigan, onde se encontra a maior comunidade árabe-americana dos EUA, o impacto da guerra é profundamente pessoal. A comunidade apelou a um cessar-fogo e criticou a administração Biden pela sua posição relativamente ao conflito.

Embora Harris tenha, inicialmente, oferecido esperança de mudança, muitos consideram que as suas políticas não divergiram suficientemente das de Biden.

Apesar de ambos os partidos apoiarem amplamente Israel, grande parte da frustração e das críticas tem sido dirigida a Biden.

Quando Harris lançou a sua campanha, os líderes árabes americanos ficaram inicialmente esperançosos. No entanto, essa esperança desvaneceu rapidamente, pois a comunidade sentiu que a vice-presidente não se tinha distanciado, de forma clara, as suas políticas das de Biden.

Entretanto, os anúncios financiados pela Future Coalition PAC, um grupo apoiado por Elon Musk, têm como alvo as comunidades árabe-americanas no Michigan e os eleitores judeus na Pensilvânia, cada um deles enfatizando diferentes aspetos da posição de Harris sobre Israel.

O porta-voz de Harris, Morgan Finkelstein, considerou a abordagem de Trump em relação ao Médio Oriente como parte de um sinal mais amplo de que "um Trump descontrolado e desequilibrado é simplesmente demasiado perigoso".

"Ele levar-nos-ia de volta à abordagem caótica e isolada que tornou o mundo menos seguro e enfraqueceria a América", disse Finkelstein.