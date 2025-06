PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou uma investigação sobre as ações do seu antecessor Joe Biden no cargo, acusando os assessores do antigo líder de esconderem do público o seu "declínio cognitivo".

Numa ordem executiva emitida na quarta-feira, Trump disse que a investigação iria avaliar se "certos indivíduos conspiraram para enganar o público sobre o estado mental de Biden e exercer inconstitucionalmente as autoridades e responsabilidades do presidente".

O memorando sugeria, sem fornecer provas, que os funcionários anónimos podem ter-se aproveitado de Biden através da utilização de um autopen, o processo pelo qual os presidentes podem dar a sua aprovação a um documento sem o assinar fisicamente.

Em 2005, o Gabinete do Conselheiro Jurídico do Departamento de Justiça dos EUA afirmou que o sistema de abertura automática - que o próprio Trump utilizou para correspondência de rotina - era uma forma legítima de um presidente validar documentos oficiais.

A investigação da administração Trump, que será conduzida pela procuradora-geral dos EUA Pam Bondi e pelo conselheiro da Casa Branca David Warrington, surge como uma tentativa de minar a legitimidade de algumas das ações executivas e perdões de Biden.

Em resposta às afirmações de Trump, Biden, que anunciou recentemente que sofre de cancro da próstata, afirmou: "Deixem-me ser claro: eu tomei as decisões durante a minha presidência. Tomei as decisões sobre os perdões, as ordens executivas, a legislação e as proclamações. Qualquer sugestão de que não o fiz é ridícula e falsa".

O antigo presidente acrescentou que o seu sucessor queria utilizar a sua última ordem executiva como uma tática de "distração".

"Isso nada mais é do que uma distração de Donald Trump e dos republicanos do Congresso que estão a trabalhar para promover uma legislação desastrosa que cortaria programas essenciais como o Medicaid e aumentaria os custos para as famílias americanas, tudo para pagar incentivos fiscais para os ultra-ricos e grandes corporações", disse Biden.

A investigação de Trump sobre a administração Biden marca uma escalada na sua perseguição aos adversários políticos.

Como parte das suas alegações sobre a presidência de Biden, Trump e os seus aliados procuraram capitalizar um comentário feito no livro Original Sin por Jake Tapper da CNN e Alex Thompson da Axios.

"Cinco pessoas estavam a dirigir o país e Joe Biden era, na melhor das hipóteses, um membro sénior do conselho de administração", escreveram os dois.

As pessoas próximas de Biden criticaram o livro, tendo a sua neta Naomi descrito o livro como "uma farsa política para a classe tagarela permanente e profissional".

Biden retirou-se da corrida presidencial do ano passado após um debate desastroso com Trump, que levou a um maior escrutínio sobre a sua acuidade mental.