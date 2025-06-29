Biden, Harris e Walz no funeral de Melissa Hortman

PUBLICIDADE

O antigo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a antiga vice-presidente e candidata à Casa Branca Kamala Harris estiveram entre as mais de mil pessoas que, no sábado, assistiram ao funeral da antiga presidente da Câmara dos Representantes do Minnesota, a democrata Melissa Hortman.

Melissa Hortman foi morta a tiro há duas semanas por um homem que se fez passar por agente da polícia, num ataque que o procurador federal do Minnesota qualificou de assassínio. O seu marido Mark também foi morto no ataque, tendo um senador do estado e a sua mulher ficado também gravemente feridos.

Pictures of Mark and Melissa Hortman are set up inside the sanctuary at the Basilica of St. Mary's during funeral services for Mark and Melissa Hortman in Minneapolis Alex Kormann/ 2025 Star Tribune

"Melissa Hortman será recordada como a oradora mais importante da história do Minnesota. Eu recordo-a como uma amiga íntima, uma mentora e a legisladora mais talentosa que alguma vez conheci", afirmou o governador Tim Walz, candidato a vice-presidente dos EUA com Kamala Harris, no discurso fúnebre.

"Durante sete anos, tive o privilégio de transformar a sua agenda em lei. Sei que milhões de habitantes do Minnesota podem viver melhor as suas vidas porque ela e Mark escolheram o serviço público e a política".

Hortman ajudou a aprovar uma agenda social, incluindo almoços gratuitos para estudantes de escolas públicas, juntamente com proteções ampliadas para o aborto e direitos trans.

Dezenas de atuais e antigos legisladores estaduais de ambos os partidos e outros funcionários eleitos que trabalharam com Hortman também participaram no funeral.

O homem acusado de matar os Hortman na sua casa em Brooklyn Park, um subúrbio de Minneapolis, a 14 de junho, e de ferir o senador democrata John Hoffman e a sua mulher Yvette em Champlin, fez uma breve aparição em tribunal na sexta-feira. Deverá voltar à barra esta quinta-feira.