Biden, Harris e Walz no funeral de Melissa Hortman

O antigo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a antiga vice-presidente e candidata à Casa Branca Kamala Harris estiveram entre as mais de mil pessoas que, no sábado, assistiram ao funeral da antiga presidente da Câmara dos Representantes do Minnesota, a democrata Melissa Hortman.
Melissa Hortman foi morta a tiro há duas semanas por um homem que se fez passar por agente da polícia, num ataque que o procurador federal do Minnesota qualificou de assassínio. O seu marido Mark também foi morto no ataque, tendo um senador do estado e a sua mulher ficado também gravemente feridos.
"Melissa Hortman será recordada como a oradora mais importante da história do Minnesota. Eu recordo-a como uma amiga íntima, uma mentora e a legisladora mais talentosa que alguma vez conheci", afirmou o governador Tim Walz, candidato a vice-presidente dos EUA com Kamala Harris, no discurso fúnebre.
"Durante sete anos, tive o privilégio de transformar a sua agenda em lei. Sei que milhões de habitantes do Minnesota podem viver melhor as suas vidas porque ela e Mark escolheram o serviço público e a política".
Hortman ajudou a aprovar uma agenda social, incluindo almoços gratuitos para estudantes de escolas públicas, juntamente com proteções ampliadas para o aborto e direitos trans.
Dezenas de atuais e antigos legisladores estaduais de ambos os partidos e outros funcionários eleitos que trabalharam com Hortman também participaram no funeral.
O homem acusado de matar os Hortman na sua casa em Brooklyn Park, um subúrbio de Minneapolis, a 14 de junho, e de ferir o senador democrata John Hoffman e a sua mulher Yvette em Champlin, fez uma breve aparição em tribunal na sexta-feira. Deverá voltar à barra esta quinta-feira.