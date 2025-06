Detido o suspeito de assassinar congressista democrata do Minnesota

PUBLICIDADE

No sábado passado, dois atos de derramamento de sangue por razões políticas chocaram os EUA: no estado do Minnesota, no norte do país, dois políticos ativos a nível local, Melissa Hortman e John Hoffman, foram baleados por um homem que se fez passar por um agente da polícia.

Melissa Hortman foi morta juntamente com o marido mas Hoffman e a mulher, alvos de um ataque semelhante, sobreviveram e permanecem em estado crítico.

O suspeito de ter cometido os dois crimes foi agora detido: trata-se de Vance Luther Boelter, de 57 anos, que trabalhava como segurança.

Segundo os meios de comunicação social, foi também encontrada uma lista de 70 possíveis alvos no carro que o suspeito conduziu até ao local do crime, incluindo conhecidos políticos democratas como o governador do Minnesota e antigo candidato a vice-presidente Tim Walz e a senadora Amy Klobuchar.

De acordo com o Minnesota Star Tribune, na lista estavam também as localizações da Planned Parenthood, uma organização sem fins lucrativos que oferece abortos e métodos contraceptivos.