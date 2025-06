PUBLICIDADE

Uma congressista democrata do Minnesota, o seu marido, um senador do estado e a sua mulher foram baleados por um agressor desconhecido no sábado.

Melissa Hortman foi mortalmente ferida pelos disparos, tal como o seu marido Mark, enquanto o senador John Hoffman e a sua mulher Yvette, apesar de terem sido atingidos por vários tiros, foram levados para o hospital e submetidos a cirurgia.

O governador democrata do Minnesota e ex-candidato a vice-presidente com Kamala Harris, Tim Walz, disse que "este foi um ato de violência política direcionada" e fez saber que está cautelosamente otimista quanto ao estado de saúde de Hoffman e da sua mulher.

Tanto o casal Hortman como o casal Hoffman foram baleados nas suas casas situadas nos subúrbios de Minneapolis.

Fontes conhecedoras do caso disseram à agência noticiosa The Associated Press que a polícia acredita que o atirador dos ataques estava a fazer-se passar por um agente da polícia. A mesma fonte disse que o motivo ainda não foi determinado e que a investigação ainda está na sua fase inicial.

John Hoffman foi eleito pela primeira vez em 2012 e é diretor da empresa de consultoria Hoffman Strategic Advisors. Antes disso, foi vice-presidente do conselho de administração do maior distrito escolar do estado do Minnesota.

Melissa Hortman foi eleita pela primeira vez em 2004 e é a líder democrata na Câmara dos Representantes do Minnesota.