Atentado na Turquia: ministro do Interior diz que responsável é "provavelmente" o PKK

De Euronews

Um atentado contra o complexo industrial da empresa estatal turca de sistemas aeroespaciais (Tusas) perto da capital, Ancara, causou, na tarde desta quarta-feira, pelo menos cinco mortos e 22 feridos, de acordo com o ministro do Interior do país, Ali Yerlikaya.

Pelo menos dois dos atacantes, um homem e uma mulher, foram mortos, informou o governante, avançando que a explosão foi provocada por um "bombista suicida".

Uma força policial e várias equipas médicas já estão no local, tendo lançado uma operação em larga escala.

O ministro da Justiça avançou que já foi aberta uma investigação judicial ao "atentado terrorista".

O presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, que vai abandonar a cimeira dos BRICS, na Rússia, para regressar à Turquia esta quinta-feira, já condenou o que considera ser "um hediondo ataque terrorista".

Citado pelo jornal Hürriyet, o ministro turco do Interior diz que, pela forma como o ataque aconteceu e tendo em conta as imagens disponíveis, o autor é "provavelmente" o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão.

Selim Cirpanoglum, presidente da câmara do distrito de Kahramankazan, disse à The Associated Press que o ataque à empresa nos arredores da capital estava terminado, apesar de não ter dado pormenores.

A televisão privada NTV disse que um grupo de assaltantes chegou a uma entrada do complexo dentro de um táxi durante uma mudança do pessoal de segurança. Pelo menos um deles detonou uma bomba, enquanto outros atacantes conseguiram entrar no complexo e fazer vários disparos.

Helicópteros foram vistos a sobrevoar as instalações no distrito de Kahramankazan, em Ancara, informou a estação.

A TUSAS desenha, fabrica e monta aeronaves civis e militares, veículos aéreos não tripulados e outros sistemas espaciais e da indústria da defesa.

As imagens das câmaras de segurança do ataque, transmitidas pela televisão, mostram um homem à paisana com uma mochila às costas e uma espingarda.

Pelo menos uma mulher, também com uma espingarda, estava entre os assaltantes, de acordo com as imagens.

A comunicação social local referiu que se tinha ouvido uma explosão seguida de tiros no complexo e que os empregados tinham sido levados para uma zona segura.