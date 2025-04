Alemanha quer acelerar acordo de comércio livre entre União Europeia e Índia

De Euronews

PUBLICIDADE

O chanceler alemão Olaf Scholz afirma apoiar e querer acelerar um acordo de comércio livre entre a Índia e a União Europeia (UE).

“Como chanceler, estou a defender, em particular, um ambicioso acordo de comércio livre entre a Índia e a União Europeia. Todas as partes beneficiariam realmente com isso, e deve ser nossa ambição fazer finalmente progressos neste domínio”, realçou Scholz, que está numa vista de três dias à Índia.

O líder do governo alemão, que se encontrou com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, sublinhou que a Alemanha é o maior parceiro comercial da Índia na UE e que está determinado a reforçar os laços estratégicos entre os dois países, numa tentativa de contrariar a crescente influência da China no ocidente.

Scholz e Modi assinaram acordos destinados a reforçar a cooperação entre Berlim e Nova Deli nas áreas do comércio, energia limpa e Defesa.

A Alemanha não tem tradicionalmente parcerias com a Índia ao nível da Defesa, mas Modi afirmou no passado que existe um potencial não aproveitado neste sector.

Em 2022, a Índia e a UE retomaram as negociações após um hiato de mais de oito anos.

Scholz pede atenção para a Ucrânia

Olaf Scholz aproveitou a presença na Índia para colocar também o foco na guerra em curso na Ucrânia.

O chanceler alemão frisa que que a invasão russa do território ucraniano iniciada em fevereiro de 2022 afeta a Alemanha e a Índia, deixando claro que “ninguém pode fechar os olhos a este conflito e aos seus efeitos”.

Apesar de ter afirmado que apoia a soberania e integridade territorial da Ucrânia, num encontro com Zelenskyy em Kiev no último mês de agosto, Narendra Modi tem evitado condenar a Rússia e, em vez disso, tem apelado aos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra.

“Registo que a Índia defende uma paz justa e duradoura, e congratulo-me com a sua disponibilidade para utilizar as suas relações de confiança com todas as partes para contribuir para uma solução política do conflito”, acrescentou Scholz.

Acordo de migração Alemanha-Índia

Olaf Scholz aplaudiu ainda o acordo de migração e mobilidade entre os dois países. Modi já tinha anunciado anteriormente que a Alemanha irá aumentar os vistos para a mão-de-obra qualificada indiana de 20 mil para 90 mil.

Cerca de 250 mil cidadãos indianos vivem na Alemanha, muitos deles trabalhadores qualificados em sectores com necessidades urgentes, como a medicina, enfermagem e as tecnologias da informação.

O chanceler alemão disse que houve "progressos” na atração de mão-de-obra qualificada, mas está determinado a “entusiasmar ainda mais trabalhadores qualificados” da Índia para trabalharem nessas áreas.