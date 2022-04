Relações UE-Índia numa nova fase à sombra da guerra da Ucrânia

Passaram 60 anos desde que a Índia acreditou o seu primeiro embaixador na Comunidade Económica Europeia (CEE), a organização que funcionou como embrião para a União Europeia. Nessa altura, a Índia era uma economia proteccionista que tentava afastar-se da era colonial britânica, enquanto a CEE consistia em apenas seis países europeus nas fases muito iniciais da integração do mercado.

Hoje, o cenário apresenta-se dramaticamente diferente: a Índia é um membro do G20 no valor de 3 biliões de euros, uma potência global emergente e, em breve, o país mais populoso da história da humanidade. É a maior democracia do planeta e um protagonista na região do Indo-Pacífico, sede de quase dois terços da economia mundial.

O enorme peso político, económico e demográfico da Índia representa uma fonte inestimável de potencial para a UE, que, numa linha semelhante à dos Estados Unidos, está a tentar desenvolver um eixo para a Ásia que actue como um contrapeso à enorme influência da China em toda a região.

"Os nossos valores não são partilhados por todos. Todos vemos os crescentes desafios para as nossas sociedades abertas e livres. Isto é verdade para o domínio tecnológico e económico - mas é também verdade para a segurança", disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, no final de uma visita de dois dias à Índia, durante a qual se encontrou com o Primeiro-Ministro Narendra Modi e o Presidente Ram Nath Kovind.

"A realidade é que os princípios fundamentais que sustentam a paz e a segurança em todo o mundo estão em jogo. Tanto na Ásia como na Europa", disse Von der Leyen à audiência do Raisina Dialogue, uma conferência de alto nível sobre geopolítica e geoeconomia.

O renovado empenho de Bruxelas e Nova Deli segue-se a duas décadas de relações bilaterais marcadas por consideráveis altos e baixos.

Tudo começou bem em 2000, com a primeira cimeira UE-Índia, e melhorou ainda mais em 2004, quando uma "parceria estratégica" foi oficialmente estabelecida, mas depois deu-se uma reviravolta devido a divergências profundas relacionadas com um anteprojecto de acordo comercial e um caso controverso envolvendo um petroleiro italiano, em que foram alvejados dois pescadores indianos.

À medida que a China começou a exercer a sua influência de uma forma mais controladora e assertiva, ambas as partes perceberam que os benefícios de uma cooperação mais estreita compensavam qualquer tipo de discrepância notória.

Os esforços de aproximação intensificaram-se gradualmente: em 2020, a UE e a Índia revelaram um plano de acção conjunto para os cinco anos seguintes, abordando áreas de preocupação comum como as alterações climáticas, segurança, comércio justo, investigação sobre direitos humanos e inovação.

Em 2021, as duas partes concordaram em retomar as negociações sobre o acordo comercial que se encontrava num impasse e lançar um processo de diálogo sobre segurança marítima, um aspecto crucial na política da região Indo-Pacífico. A UE também estabeleceu uma parceria de interligação - a segunda do seu género, depois da do Japão - para impulsionar os investimentos em energia, transportes e infra-estruturas digitais.

Estas conquistas diplomáticas caracterizavam-se por um nível surpreendente de "detalhe, profundidade e riqueza" que as distinguia dos anúncios anteriores, disse Stefania Benaglia, investigadora associada do Centro de Estudos de Política Europeia (CEPS).

A segurança marítima e a interligação "são duas áreas em que existe realmente um investimento com retorno, o que significa que temos uma declaração política que foi efectivamente acompanhada por desenvolvimentos no terreno", disse Benaglia, que tem um trabalho centrado na política externa da UE e nas relações UE-Índia, à Euronews.

"O potencial não é apenas fazer um bom negócio e ter um ganho económico". O potencial é geopolítico, é realmente estratégico para ambos".

Coincidentemente, o novíssimo capítulo das relações UE-Índia veio com uma subida considerável no comércio de mercadorias, que atingiu um valor recorde de 88,1 mil milhões de euros em 2021. Componentes de aeronaves, peças de veículos, maquinaria, petróleo, pérolas e produtos farmacêuticos estão entre os produtos mais transaccionados.

O investimento directo estrangeiro também aumentou constantemente nos últimos anos, tornando o bloco num dos maiores investidores do país, com 83 mil milhões de euros gastos entre 2000 e 2021. Cerca de 4.500 empresas da UE estão presentes na Índia e proporcionam mais de seis milhões de empregos directos e indirectos.

A riqueza de um potencial inexplorado

A fazer sombra sobre os abundantes e lucrativos laços comerciais está uma pletora de barreiras técnicas, normas divergentes e medidas discriminatórias que, na opinião de Bruxelas, criam um ambiente restritivo e injusto para as empresas da UE que pretendem estabelecer-se e concorrer a concursos públicos na Índia.

"Quando a pandemia surgiu pela primeira vez e percebemos que havia uma grande dependência da China, a primeira reacção imediata deveria ter sido: 'Bem, há a Índia mesmo ao lado'. A Índia poderia ter servido muito bem como alternativa ao mercado chinês, oferecendo o mesmo serviço", disse Benaglia.

"Isso claramente não aconteceu. As empresas [europeias] não saíram da China para entrar no mercado indiano. Trata-se de uma dinâmica completamente diferente, por vezes muito desafiante - mas não impossível".

As negociações comerciais que se aproximam, cuja primeira ronda está agendada para meados de julho em Nova Deli, deverão abordar alguns destes pontos de fricção, embora não se espere um grande avanço a curto prazo, uma vez que as negociações da UE são notoriamente técnicas e morosas.

Para facilitar as discussões, ambas as partes concordaram em estabelecer um Conselho de Comércio e Tecnologia, modelado segundo o modelo do fórum homónimo UE-EUA, para enfrentar desafios que ultrapassam as fronteiras nacionais.

"A nossa cooperação estratégica deve ter lugar no quadro do comércio, da tecnologia fidedigna e da segurança, nomeadamente no que respeita aos desafios colocados por modelos de governação rivais", disse von der Leyen, numa referência subliminar ao sistema estatal da China.

Nos últimos meses, o governo de Narendra Modi mostrou um forte desejo de expandir o comércio externo: a administração fez acordos comerciais a uma velocidade recorde com os Emirados Árabes Unidos (EAU) e a Austrália, e está a trabalhar em novos acordos com o Reino Unido, Israel e Canadá.

Mas a Índia não quer ser vista como um mercado "alternativo" à China, mas como uma potência regional autónoma, disse B. Rahul Kamath, um investigador da Fundação Observer Research (ORF), um grupo de reflexão independente sediado em Deli.

"A Índia preferia que a Europa olhasse para a Índia como um novo mercado com um potencial de crescimento e desenvolvimento significativamente elevado", disse Kamath à Euronews.

"A grande dimensão do mercado indiano, ajudada por uma economia em crescimento progressivo, não só faz de Nova Deli uma potência económica crescente, como também reforça a sua estatura política e diplomática a nível internacional".

Para além da conclusão bem sucedida do incipiente acordo comercial, Kamath observou que ambas as partes deveriam construir uma base comum, trabalhando em conjunto na política de saúde, infra-estruturas e segurança regional.

"Uma parceria mais forte permitiria à UE aumentar o seu envolvimento na região do Indo-Pacífico", enquanto a Índia poderia procurar aumentar a sua pegada na Europa Central e Oriental, uma área em que tem havido "um desenvolvimento mínimo", disse o investigador.

"Um exercício de equilíbrio difícil"

As relações prósperas entre a Índia e a UE - e, mais amplamente, com todo o Ocidente - sofreram recentemente um abalo: A invasão russa da Ucrânia.

Desde o início da guerra, a UE e os EUA têm vindo a mobilizar os seus aliados para que condenem severamente a agressão não provocada da Rússia e acompanhem uma série de sanções internacionais sem precedentes.

A campanha conjunta produziu até agora resultados limitados, atraindo apenas economias avançadas com um sistema democrático consolidado: o Reino Unido, Noruega, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e, numa quebra espantosa da sua tradição de neutralidade, a Suíça.

Ainda que a Índia tenha pedido uma "cessação imediata da violência" e oferecido a sua ajuda para garantir um cessar-fogo, absteve-se de condenar a invasão e de impor sanções equivalentes. O país decidiu, notoriamente, abster-se em duas votações chave das Nações Unidas: uma para censurar a Rússia pelas suas acções militares e outra para suspender a sua adesão ao Conselho de Direitos Humanos.

A posição equidistante valeu-lhe os elogios de Moscovo por "tomar esta situação na totalidade dos factos, não só de uma forma unilateral", mas também claramente irritou os parceiros ocidentais da Índia.

Numa rara repreensão pública, o Presidente dos EUA Joe Biden chamou à posição da Índia "um pouco instável" em comparação com os outros dois membros do chamado Quad, Japão e Austrália. No discurso em Raisina, Ursula von der Leyen evitou críticas directas mas evocou os horrores do massacre de Bucha para exortar "todos os membros da comunidade internacional" a apoiar os esforços diplomáticos do Ocidente.

"O resultado da guerra de Putin não só determinará o futuro da Europa, mas também afectará profundamente a região do Indo-Pacífico e o resto do mundo", disse von der Leyen. "Para o Indo-Pacífico é tão importante como para a Europa que as fronteiras sejam respeitadas. E que as esferas de influência sejam rejeitadas".

O acto de equilibrismo da Índia, dizem os especialistas, corresponde à desconfiança inerente do país em relação a qualquer coisa que pareça assemelhar-se ao imperialismo ocidental e a uma fixação para manter uma política externa não alinhada e independente cujo principal objectivo é servir a agenda interna do governo e assegurar a prosperidade da nação.

Em vez de abraçar a mentalidade "nós contra eles", que muitas vezes faz parte do pensamento de Washington, Nova Deli optou por uma abordagem mais inclusiva e orientada para o crescimento, para fomentar laços com um grande número de países que, em alguns casos, podem ser inimigos entre si.

Manter laços saudáveis com a Rússia é uma peça importante de um puzzle geopolítico maior que inclui também a China e o Paquistão, dois vizinhos que estiveram envolvidos em escaramuças fronteiriças com a Índia.

Estas tensões militares pesam fortemente nas relações Índia-Rússia: A Rússia é o maior fornecedor de armas principais da Índia, representando mais de 46% de todas as armas compradas por Nova Deli entre 2017 e 2021, abaixo dos 69% durante o período de 2012-16.

Globalmente, a Índia é o maior comprador mundial de armas: o país compra cerca de 11% de todas as armas comercializadas no mundo, de acordo com um novo relatório do Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

"Para a Índia, é bastante crucial equilibrar a relação com o Ocidente - os EUA e a Europa - na qual tem investido muito nos últimos tempos", disse à Euronews o Dr. Garima Mohan, um bolseiro do programa asiático do German Marshall Fund.

"A parceria com a Rússia é, neste momento, uma relação de uma só nota, centrada em grande parte no equipamento militar e de defesa, em que a Índia está criticamente dependente da Rússia, pelo que não se pode dar ao luxo de alienar completamente o país. É um acto de equilíbrio difícil para o governo indiano".

A posição não comprometida da Índia em relação à guerra não deve ser vista como "antagónica" ou "oposta" à frente unida ocidental, disse Mohan, observando que o governo Modi prestou ajuda humanitária à Ucrânia através da Polónia.

Mas numa acção destinada a agravar ainda mais a frustração do Ocidente, as empresas indianas começaram a aumentar as compras de petróleo russo depois de Moscovo ter oferecido um desconto de 35 dólares por barril. De acordo com uma estimativa divulgada pela Reuters, a Índia comprou pelo menos 40 milhões de barris desde o início da guerra da Ucrânia - mais do dobro do que comprou em todo o ano 2021.

O país "está a tentar preservar quaisquer resquícios de influência que Nova Deli tenha em Moscovo, com o pleno entendimento de que a relação China-Rússia está a mudar", disse Mohan.

"A Índia também quer desempenhar o papel de um actor responsável a nível mundial. Por isso, estará atenta à relação e ao comércio que faz com a Rússia e, claro, ao impacto das sanções".