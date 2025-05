Oposição contesta vitória do "Sonho Georgiano" nas legislativas da Geórgia

De Euronews

O partido no poder na Geórgia foi dado como vencedor segundo os resultados preliminares publicados sábado à noite, pouco depois do fecho das urnas. Esta é uma votação crucial que poderá decidir o futuro do país na Europa e se o país se vira para o Ocidente ou volta a cair na órbita da Rússia.

Os líderes e apoiantes do partido "Sonho Georgiano" iniciaram os festejos em Tbilíssi no final do dia de sábado.

A Comissão Central de Eleições do país do Cáucaso do Sul afirma que o "Sonho Georgiano" obteve 52,99% dos votos. O anúncio é preliminar, com a maioria dos votos contados. Nem todos os boletins de voto em papel e os votos dos georgianos no estrangeiro foram contados.

Se se confirmar a maioria parlamentar deste partido, isso irá alimentar os receios sobre a candidatura do país à adesão à UE, que foi suspensa no início deste ano por Bruxelas depois de o partido no poder ter aprovado leis que reprimem a liberdade de expressão e leis anti-LGBT, consideradas de influência russa.

Resultados contestados

A oposição da Geórgia contesta os resultados da votação. “Não aceitamos estes resultados eleitorais falsificados”, declarou no sábado a líder da oposição georgiana, Tina Bokuchava.

Bokuchava é a líder do partido da oposição Movimento Nacional Unido, que faz parte da coligação Movimento Nacional Unitário.

A oposição declarou inicialmente a vitória pouco depois do encerramento das urnas, às 20 horas locais (1600 GMT), com várias sondagens à boca das urnas a darem a vitória às forças opositoras.

Foi aberta uma investigação depois de um vídeo se ter tornado viral, mostrando várias pessoas a encher uma caixa com boletins de voto - e a violência irrompeu em vários locais durante a votação.